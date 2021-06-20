25 Haziran - 1 Aralık 2021 Balık burcunda Neptün retrosunun burçlara olan etkisi

Merhaba sevgili astroloji severler,

25 Haziran – 1 Aralık tarihleri arasında Balık burcunda gerileyecek olan Neptün, mitolojide, okyanus dalgaları ve gelgitler ve denizdeki her yaratık üzerinde hüküm süren Deniz Tanrısı'dır . Rüyaları, psişik yetenekleri ve anlayışı, yanılsamayı, gizemi, kafa karışıklığını, maneviyatı ve ilhamı da anlatır.

Neptün, sizi büyülü bir yola yönlendirirken aynı zamanda bir hileci olarak da hareket edebilir, yaşamınızda belirsiz bir duruma ışık tutabilir ve kafa karıştırıcı, gizemli bir sisin içinde bırakabilir. Ama bilin ki Neptün’ün varlığı bizleri gerçeği görmeye teşvik etmektir. Ama aynı zamanda gerçek olmayanı yani gerçekte işlemeyen tutarsız bir dünyaya körü körüne inanıp orada sayıklamamıza da neden olur. Ve çoğu zaman Neptün retrosunda bir şeyleri gerçekte oldukları gibi gördüğünüzde eğer işinize gelmeyen bir sonuçsa kendinizi yorgun ve her şeye karşı hayal kırıklığı içinde hissedebilirsiniz.

İşin gerçeği Neptün bize bu retrosu boyunca “Kendini öyle bir şey sanma, sen aslında işte busun” diyecek.

Neptün mesajlarını genellikle rüya alanına gönderdiği için rüyalarınızı not alın ve bu konuda düşünün derim. Ve ayrıca, yaratıcılık muhtemelen manevi bir öze bürünecek ve yaratıcılık gerektiren çalışmalarınız varsa yerini bulacaktır. Bu retro ruhunuzdan doğal olarak akan içeriğe dikkat ederek, sanatsal ve ruhsal gelişme için ideal bir dönemdir.

Değişime karşı dirençliyseniz elbette bu her gezegen retrosu gibi Neptün retrosu da sizi mutsuz edebilir. O nedenle sınırlarınızı ve gerçekleri doğru okumaya dikkat edin.

Bu retro boyunca kendinizle ilgili etkili, hoş farkındalıklar yaşamanızı dilerim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)