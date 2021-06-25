25 Haziran - 1 Aralık 2021 Balık burcunda Neptün retrosunun burçlara olan etkisi

25.06.2021 - 07:02
Merhaba sevgili astroloji severler,
25 Haziran – 1 Aralık tarihleri arasında Balık burcunda gerileyecek olan Neptün, mitolojide, okyanus dalgaları ve gelgitler ve denizdeki her yaratık üzerinde hüküm süren Deniz Tanrısı'dır . Rüyaları, psişik yetenekleri ve anlayışı, yanılsamayı, gizemi, kafa karışıklığını, maneviyatı ve ilhamı da anlatır.
Neptün, sizi büyülü bir yola yönlendirirken aynı zamanda bir hileci olarak da hareket edebilir, yaşamınızda belirsiz bir duruma ışık tutabilir ve kafa karıştırıcı, gizemli bir sisin içinde bırakabilir. Ama bilin ki Neptün’ün varlığı bizleri gerçeği görmeye teşvik etmektir. Ama aynı zamanda gerçek olmayanı yani gerçekte işlemeyen tutarsız bir dünyaya körü körüne inanıp orada sayıklamamıza da neden olur. Ve çoğu zaman Neptün retrosunda bir şeyleri gerçekte oldukları gibi gördüğünüzde eğer işinize gelmeyen bir sonuçsa kendinizi yorgun ve her şeye karşı hayal kırıklığı içinde hissedebilirsiniz.
İşin gerçeği Neptün bize bu retrosu boyunca “Kendini öyle bir şey sanma, sen aslında işte busun” diyecek.
Neptün mesajlarını genellikle rüya alanına gönderdiği için rüyalarınızı not alın ve bu konuda düşünün derim. Ve ayrıca, yaratıcılık muhtemelen manevi bir öze bürünecek ve yaratıcılık gerektiren çalışmalarınız varsa yerini bulacaktır. Bu retro ruhunuzdan doğal olarak akan içeriğe dikkat ederek, sanatsal ve ruhsal gelişme için ideal bir dönemdir.
Değişime karşı dirençliyseniz elbette bu her gezegen retrosu gibi Neptün retrosu da sizi mutsuz edebilir. O nedenle sınırlarınızı ve gerçekleri doğru okumaya dikkat edin.
Bu retro boyunca kendinizle ilgili etkili, hoş farkındalıklar yaşamanızı dilerim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Neptün retrosu sizi genel anlamıyla, bilinçaltımızın ve gizemli veya açık, gizlenmiş her konuda öncelikle sorgulayacak gibi görünmekte. Israrla bırakamadığınız konular, kendi kendinizi tutsak ettiğiniz alanlar ve artık çok geride kalmış travma başlıklarında da tekrar yüzleşmeler yaşamanız olası. O nedenle korkularınızla, iç dünyanızla ne kadar barışık olup olmadığınızı Neptün bu retro sürecinde size yansılayabilir.
Boğa
Yaşayacağınız bu Neptün retrosunda, zorunluluklardan kurtulduğunuz, kendinizi daha şanslı hissettiğiniz ve en önemlisi yaşamdan ne istediğinizi tanımladığınız alanınızda gerçekleşecek. Ayrıca, tüm kâr amacı gütmeyen kuruluşları, farklı grupları, kulüpleri, toplulukları ve aynı zamanda dernekleri ve tanıdıklarınızı temsil eden başlıklarda da Neptün kendinizi ne kadar doğru tanımladığınızı gösterecek gibi duruyor.
İkizler
Neptün retrosu, sizi bu yıl gerilediği süreçte ; statü, toplumun bizi nasıl algıladığı, Üstlerimiz, patronlarımız, patronlarla ilişkilerimiz, iş yapış şeklimiz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğimiz, kariyer alanlarımız, şan şöhretimiz gibi konular hakkında Neptün kendinizi ne kadar doğru tanımladığınızı gösterecek gibi duruyor.
Yengeç
Neptün retrosu, sizi bu yıl gerilediği süreçte ; liseden sonra ki eğitim, yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı farklı değişik konular, astroloji, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğumuz, akademik hayatımız gibi konular hakkında Neptün kendinizi ne kadar doğru tanımladığınızı gösterecek gibi duruyor.
Aslan
Neptün retrosu, sizi bu yıl gerilediği süreçte ; finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları. Sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında Neptün kendinizi ne kadar doğru tanımladığınızı gösterecek gibi duruyor.
Başak
Neptün retrosu, sizi bu yıl gerilediği süreçte ; size düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (ortaklıklar) yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında Neptün kendinizi ne kadar doğru tanımladığınızı gösterecek gibi duruyor.
Terazi
Neptün retrosu, sizi bu yıl gerilediği süreçte ; İş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar gibi konular hakkında Neptün kendinizi ne kadar doğru tanımladığınızı gösterecek gibi duruyor.
Akrep
Neptün retrosu, sizi bu yıl gerilediği süreçte ; aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında Neptün kendinizi ne kadar doğru tanımladığınızı gösterecek gibi duruyor.
Yay
Neptün retrosu, sizi bu yıl gerilediği süreçte ; yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar. Ve özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar konular hakkında Neptün kendinizi ne kadar doğru tanımladığınızı gösterecek gibi duruyor.
Oğlak
Neptün retrosu, sizi bu yıl gerilediği süreçte ; zeka, iletişim, haberleşme gibi konular. Problemlere yaklaşımınız ve kısaca sahip olunan bilgiyi nasıl değerlendirdiğinizle ilgili durumlar. Yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar. Kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler konular hakkında Neptün kendinizi ne kadar doğru tanımladığınızı gösterecek gibi duruyor.
Kova
Neptün retrosu, sizi bu yıl gerilediği süreçte ; kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız konular hakkında Neptün kendinizi ne kadar doğru tanımladığınızı gösterecek gibi duruyor.
Balık
Neptün retrosu, sizi bu yıl gerilediği süreçte ; kişiliğiniz ve özellikle irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında Neptün kendinizi ne kadar doğru tanımladığınızı gösterecek gibi duruyor.