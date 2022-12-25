29 Aralık Oğlak burcunda Merkür retrosu: Merkür'ün gerilemesinin burçlara etkisi

Yılın son günlerinde Merkür retrosu

30 Aralık 2022 – 17 Ocak 2023 tarihleri arasında Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak olan Merkür, Oğlak burcunu anlatan ana başlıklarda hayatımızı yavaşlatıp ufak tefek aksiliklere neden olacakmış gibi görünmekte. Oğlak burcuna bakacak olursak insanlara kalıcı olanı yapılandırmasını öğütler ve doğal olarak çalışmayı, disiplini de beraberinde getirir.

Bu anlamda bu Merkür retrosunda özellikle iş ve kariyer konularında başladığımız ama bir türlü bitiremediğimiz işleri tekrar ele almak için fırsatları önümüze getirecek de diyebiliriz. Ve elbette Merkür retrosunun iletişim kazalarına da neden olacağını söylememize bile gerek yok. Bu süreçte bir türlü alınılamamış terfiler alınılabilir, maddi anlamda artık ümidimizi kestiğimiz yerlerden para ile ilgili olumlu gelişmelerde yine kulağımıza gelecek olabilir.

Merkür gerileme hareketinde ilk önce hayaller gezegeni Neptün ile olumlu bir etkide olacak ve ikinci haftasında ise yarattığı farkındalıklarla bizi şaşırtan Uranüs ile pozitif bir görünüm sergilerken diğer yandan kadersel döngüleri anlatan kuzey ve güney ay düğümlerine sert bir hava estirtecek olan Merkür, son retro haftasında ise majör bir etkide görünmeden tekrar düz hareketine dönecek.

Oğlak burcunda gerçekleşecek olan bu Merkür retrosu nispeten olumlu bir havada geçse de geçmişte yaptıklarımızın bir hesabını çıkarıp, gelecek için kalıcı işler gerçekleştirmek adına güzel planlamalar yapmamıza ciddi yardımı olacaktır.

“Yılın bu son günlerinde olmasa da olurdu” dedirten Merkür retrosu umarım 2023 ün iş ve para konusunda yüzümüzü güldürmeye vesile olur.

Doğduğunuz burçta Merkür retrosu boyunca iletişim aksamalarının yanı sıra temanızın ne olacağı hakkında bilgilenmek için “Merkür Oğlak Retro’sunun Burçlara olan Etkisi” yazısından okuyabilirsiniz.