30 Ekim 2022 İkizler burcunda Mars retrosu

Savaş ve güç göstergesi olan Mars 30 Ekim 2022'de İkizler burcunun 25. derecesinde gerilemeye başlayacak ve bu gerileme önümüzdeki yılın 14 Ocak’ına kadar devam edecek. İki yılda bir gerileyen Mars; Merkür, Venüs gerilemeleri kadar önemli bir yer tutar hayatımızda.

Mars’ın temel disiplini hayatta kalmak için mücadele etmek, savaşmaktır. Koç burcunu ve Akrep burcunu yönetir. Öfke, hırçınlık ve yeri geldiğinde de şiddeti anlatan Mars, hayat enerjimizle ve onu nasıl kullandığımızla da birebir ilgilidir.

Peki iki yılda bir gerileyen Mars bu sürecinde bize neler yaşatır? Öncelikle mücadele gücümüzde bir zayıflama yaşayabiliriz. Bunun yanında halletmemiz, bitirmemiz gereken konularda elimizi kaldırmamız biraz zorlaşabilir. Halk arasındaki deyimiyle kendimizi “pelte gibi" hissedebiliriz.

Bu bağlamda vücutta, her türlü, ameliyat, kaza ve yaralanmalar Mars ile açıklanır. Ateşli hastalıklar, adrenalin, kaslar, kan, hormonlar ve alyuvarlar, burun ve dış üreme organları yine Mars tarafından yönetilir. Cinsellik, astrolojik haritada Mars tarafından ifade bulur. Kişinin cinsel tercihleri konusunda bilgi verir. Elbette Mars retrosunda bu ve buna benzer başlıklarda rahatsızlıklarınız varsa tekrar belirtilerini ortaya koyabilir.

Mars’ın İkizler burcunda gerilemesi ise daha çok tıpkı Merkür retrosunda olduğu gibi iletişim konularında mutlaka yavaşlamaya neden olacaktır. Bu nedenle iletişimde ertelenmeler, anlaşmaların sözleşmelerin yavaş ilerlemesi veya sekteye uğraması da yine doğal karşılanabilir. İletişim araçları, arabalar başta olmak üzere kazaya açık bir hale de gelebiliriz. İnternetin sekteye uğraması veya yavaşlaması yine başlıca beklenen etkilerden diyebiliriz.

Mars retrosunda yapılacak en güzel davranış biçimi maruz kaldığınız duruma uyum göstermekten geçer. Yani ille de yavaşlayan bir işi bitireceğim diye inatlaşmayın, mücadele etmeyin, bırakın suyu, o kendi yolunu bulsun.

Bazen derin soluklar aldırarak “ya sabır!” dedirtecek olan bu retroda her şeyin kolaylıkla ve gönlünüzce geçmesini dilerim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)