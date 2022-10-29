30 Ekim 2022 İkizler burcunda Mars retrosu

Savaş ve güç göstergesi olan Mars 30 Ekim 2022'de İkizler burcunun 25. derecesinde gerilemeye başlayacak ve bu gerileme önümüzdeki yılın 14 Ocak’ına kadar devam edecek. İki yılda bir gerileyen Mars; Merkür, Venüs gerilemeleri kadar önemli bir yer tutar hayatımızda.
Mars’ın temel disiplini hayatta kalmak için mücadele etmek, savaşmaktır. Koç burcunu ve Akrep burcunu yönetir. Öfke, hırçınlık ve yeri geldiğinde de şiddeti anlatan Mars, hayat enerjimizle ve onu nasıl kullandığımızla da birebir ilgilidir.
Peki iki yılda bir gerileyen Mars bu sürecinde bize neler yaşatır? Öncelikle mücadele gücümüzde bir zayıflama yaşayabiliriz. Bunun yanında halletmemiz, bitirmemiz gereken konularda elimizi kaldırmamız biraz zorlaşabilir. Halk arasındaki deyimiyle kendimizi “pelte gibi" hissedebiliriz.
Bu bağlamda vücutta, her türlü, ameliyat, kaza ve yaralanmalar Mars ile açıklanır. Ateşli hastalıklar, adrenalin, kaslar, kan, hormonlar ve alyuvarlar, burun ve dış üreme organları yine Mars tarafından yönetilir. Cinsellik, astrolojik haritada Mars tarafından ifade bulur. Kişinin cinsel tercihleri konusunda bilgi verir. Elbette Mars retrosunda bu ve buna benzer başlıklarda rahatsızlıklarınız varsa tekrar belirtilerini ortaya koyabilir.
Mars’ın İkizler burcunda gerilemesi ise daha çok tıpkı Merkür retrosunda olduğu gibi iletişim konularında mutlaka yavaşlamaya neden olacaktır. Bu nedenle iletişimde ertelenmeler, anlaşmaların sözleşmelerin yavaş ilerlemesi veya sekteye uğraması da yine doğal karşılanabilir. İletişim araçları, arabalar başta olmak üzere kazaya açık bir hale de gelebiliriz. İnternetin sekteye uğraması veya yavaşlaması yine başlıca beklenen etkilerden diyebiliriz.
Mars retrosunda yapılacak en güzel davranış biçimi maruz kaldığınız duruma uyum göstermekten geçer. Yani ille de yavaşlayan bir işi bitireceğim diye inatlaşmayın, mücadele etmeyin, bırakın suyu, o kendi yolunu bulsun.
Bazen derin soluklar aldırarak “ya sabır!” dedirtecek olan bu retroda her şeyin kolaylıkla ve gönlünüzce geçmesini dilerim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Aile, kardeş, akraba, komşu gibi yakın çevre ile olan ilişkileriniz, her türlü görsel ve sözel iletişim, halkla ilişkiler, pazarlama, tanıtım ve kısa yollar ve kısa vadeli planlarınızda bazı gecikmeler ve yetersizlikler yaşamanız söz konusu olabilir.
Boğa
Üretim, bütçe, taşınabilir mallar gibi kazançlarla ilgili konular, para ve parayı nasıl kullanabileceğiniz alanları anlatan durumlarda sıklıkla bu Merkür retrosunda sıkıntılar yaşamanız söz konusu olabilir. Bu arada eskide başlamış olan ama bitmemiş para konuları tekrar önünüze çıkabilir.
İkizler
Hayata karşı nasıl bir pozisyon aldığınız, dışarıya verdiğiniz imaj ve kendiniz hakkında alacağınız kararlar doğrultusunda bir yavaşlama yaşarken diğer yandan adınızı parlatacak eylemler, işler doğrultusunda da iki kat daha fazla çalışmanız gerekebilir.
Yengeç
Ortaya çıkarmak istemediğiniz gizli yanlarınıza dair bilgiler, kendinizi kısıtlanmış ve yalnız hissetmeniz ve ayrıca bilinçaltı ile ilgili bütün konularda Mars retrosu sizi tekrar eyleme geçirmek isteyecektir. O nedenle bu konular önünüze gelirse kesinlikle direnmeyin, aksine üstüne gidin. Arkanızdan iş çevirenler önünüze düşebilir.
Aslan
Sosyal konular başta olmak üzere, partiler ve tanımadığınız insanlar, kalabalıklar, yeni tanışmalar, popülerlik gibi konularda bu Mars retrosu boyunca çok da fazla hareketli ve müthiş günler beklemeyin. Üstünüze düşeni yapın, bu yeterli olacaktır.
Başak
Kariyer ve toplumsal saygınlık ve tanınmışlığınız, organizasyon, yönetim ve iktidar kurduğunuz alanlar, aynı zamanda gelecek ile ilgili hedefleriniz ve işinizle ilgili konularda ağırlaşan tutum ve davranışlar bu retroda sizi biraz yorabilir. Aceleci olmamaya bakın ki işler daha da karışmasın.
Terazi
Yüksek öğrenim hayatınız, yurt dışı ile olan ilişkileriniz, diğer kültürlere karşı tutum ve merak, hoşgörü ve hümanizm, uzak yolculuklar, yabancı ülkeleri gezip, görme ve uzun vadeli planları da içinde tutan konularda hayatınızı ağır çekimdeymiş gibi hissedebilirsiniz.
Akrep
Miras, evlilik ya da ortak çalışmalara ait payların ve kazançların durumu, sezgileriniz, kendinizi dönüştürmeniz, ruhsal gelişim gibi meseleler ve tabii resmi işler, kamu, devlet alanındaki işlerinizde hayat ağırlaşacakmış gibi görünmekte.
Yay
Eşiniz, ortaklıklarınız, toplumsal ilişkilerde iş birliğine yatkınlığınız, karşınızdaki kişilerle ilişkilerinizde nasıl bir tavır gösterdiğiniz, iş ortaklığı ya da sosyal ilişkilerinizin kalitesi ve ayrıca açık düşmanlar, avukatlar, mahkemeler gibi ciddi meseleler tam olarak bitmeyebilir. Sabırlı olun derim.
Oğlak
Sağlık durumunuz, sağlıklı beslenme, iş seçiminiz, iş yerindeki ilişkileriniz, nasıl bir çalışan olduğunuz, iç disiplin ve sorumluluklarınızı ele alış biçiminizin yanında gündelik koşturmanızla ilgili gecikmeler ve bitmek bilmez konuşmalar sizi bu retroda yorabilir.
Kova
Fiziksel ve zihinsel olarak yaratıcılığınızı nasıl kullandığınız, çocuklarla olan ilişkiniz ve hayattan duyduğunuz neşe, sanat, hayal gücü, aşk ve kısa süreli ilişkilerinizi anlatan başlıklarda elinizi attığınız konular uzayabilir de uzayabilir. O nedenle planlı olmaya bakın.
Balık
Kökler, miras, ebeveynler, yuva, taşınmaz mallar, maddi mirasın yanı sıra genetik miras ve emlak işleri, taşınmalar, emeklilik konuları gibi başlıklarda elinizi attığınız her alanda işler uzayabilir veya sizin bu konularda hareket almaya gücünüz kalmayabilir.