4 Aralık Güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? (12 derece Yay burcunda Güneş tutulması)

Haberler 02.12.2021 - 12:32
Güneş tutulurken “Artık değişin!” diyor
Aralık ayının en önemli olaylarının başında elbette 12 derece Yay burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması olacak. Önümüzdeki aylarda da etkilerini hissettirecek olan bu tutulmaya zamanın efendisi Satürn bile o sevimsiz haliyle destek olacak.
Kasım ayında yaşadığımız zorlu Ay tutulmasından sonra, bu Güneş tutulması çok daha iyimser olduğunu söylememiz mümkün. Özellikle Anayasa, hukuk, üniversiteler, yurtdışı ve yabancı kültürler başlıklarını da kapsayacak olan bu tutulma bizi radikal ve sağlam bir değişime davet edecek.
Bu yılı etkili bir biçimde tamamlayacak olan bu tutulma bireysel olarak eğitimin ve uzun vadeli planların ne denli önemli olacağının ciddi ciddi altını çizecek gibi görünüyor. O nedenle artık misyonunu tamamlamış olanı maddi, manevi ne varsa geride bırakmamız gerektiğini fark edeceğiz. Bilgi edinmeden üstün körü hareket etmenin ise 2022 yılında başımıza olumsuz işler açabileceğinin de yine bu tutulma bize işaretini verecek.
Bu Güneş tutulması Türkiye haritasında ise; Halk sağlığı ve salgın hastalıklar. Sağlık çalışanları, çalışanlar. Güvenlik güçleri, memurlar, ordu, deniz kuvvetleri, polis, işçiler, sendikalar, istihdam, kafeteryalar, yiyecek ve içecek satılan mekanları anlatan temalarda gerçekleşecek. Bu anlamda, kuzey ay düğümü ile zorlayan bir açıda olacağı için bu tutulma trenler, demiryolları, otomobiller, otobüsler, nakliye araçları. Cadde ve sokaklar, postane, postacılar, dergi ve gazeteler, halkın fikri, kamuoyu, radyo, ilköğrenim, halk kütüphaneleri, öğrenciler, avukatlar. Bilgi ve haberin yayıldığı tüm kuruluşlar. Komşu ülkeler ile alışveriş gibi konuları çok da olumlu etkileyecek gibi durmuyor.
O nedenle aralık ayında Türkiye’de, sağlık konusunda yeniden bir yapılanmanın temelleri atılabilir, önümüzdeki seçimleri etkileyecek anayasal bazı değişiklikler yapılabilir. Ve çok tartışmalı konular altında yine skandallara imza atılacak gelişmelere şahit olabiliriz. Umarım bu tutulma bize eğitimin önemini bir kere daha öğretir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar.
Bu tutulma sizi yurtdışı meseleleriniz veya akademik bir hayatınız varsa bu konu başlıklarında öncelikle etkileyecek gibi durmakta. Keza, sağlık ve ikili ilişkilere de bu tutulma dönemi içinde dikkat etmenizde fayda var.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar.
Bu tutulma sizi daha çok büyük firmalar, devlet ve ortak kazanımlar konusunda zorlayabilir. Venüs ün etkisi sizi sağlık konusunda dikkatli olmaya davet ediyor ve elbette özel hayatınızı da ciddi bir biçimde sorgulayabilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar.
Bu Güneş tutulması sizin uzun süreli ilişkiler alanında gerçekleşecek ve size “Tamam mı devam mı?” diye sordurtacak farkındalıklar yaşatabilir. O nedenle kendinizi toparlayıp bu konu başlıklarında daha temkinli olmanızda fayda var.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar.
Bu tutulma sizin sağlık, çalışma, gündelik hayat, servis verip aldığınız alanları öncelikle ilgilendirmekte. Ayrıca yakın çevrenizle olan ilişkinizi bir daha gözden geçirerek kendinizi sorgulamanız çok mümkün.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar.
Bu tutulma sizi öncelikle aşk ve ilişkiler konusunda etkileyecekmiş gibi görünmekte. Var olan bir ilişkinizi sonlandırabilir veya yeni ilişkilere yelken açmanıza neden olabilir. Ne olursa olsun bu tutulma size ilişkide dengeli olmayı öğretecek gibi durmakta.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar.
Yay burcundaki bu tutulma sizi daha çok kök ailenizle ilgili ve tabi evinizle ilgili konularda etkileyebilir. Taşınma, alım satım konuları, gayrimenkul yenileme gibi işlere kalkışmanıza neden olabilir. Bu tip hareketlere kalkışmadan bir kere daha düşünün derim.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar.
Yay burcundaki bu tutulma sizi öncelikle kardeş, arkadaş, iletişim, kısa vadeli planlarınız konusunda sınayabilir. O nedenle bu başlıklarda açıkçası şimdiye kadar olmamış, gitmeyen konular varsa bu tutulma sizi onlarla vedalaşmaya kadar götürebilir.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar.
Maddi konularda artık gitmeyen bir şeyler varsa bu Güneş tutulması sizi bu anlamda etkileyecekmiş gibi duruyor. O nedenle “Nerede ne yanlış yaptım, nerede güzel kazandım şimdi ne yapacağım?“ sorularını bu tutulma size fazlasıyla sorduracak gibi görünüyor.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar.
Burcunuzda gerçekleşecek olan bu güneş tutulması hayatınızda kendinizi konumladığını yeri tekrar sorgulattırabilir. Daha detaylı ve akılla doğru planlama yaparsanız “Bu tutulma işinize çok yarayacak” da diyebiliriz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar.
Bu Güneş tutulması size en çok ruhsal ve manevi dünyanız, inançlarınız konusunda değiştirebilir veya değişime davet edebilir. Ne olursa olsun değişime direnç göstermeyin derim. Zamana uyun ve koşullarınızı yeni bir akılla değerlendirin.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar.
Tutulma öncelikle sizin kariyerden kazandığınız para ile ilgili olan konuları etkileyecek ve sosyal hayatınızdaki etkilerini tekrar tekrar sorgulamanıza neden olabilir. Şimdiye kadar inandığınız ve emin olduğunuz her konu tekrar yenileneceksiniz diyebiliriz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar.
Bu tutulma sizi özellikle kariyer ve ortaklıklar konusunda bazı bitişlere götürebilir. O nedenle sırtınızda kambur olmuş meselelerden de sıyrılmak için bir fırsat olarak bu tutulmayı düşünebilirsiniz. Ve fakat yine de siz bilginize güvenin kararlarınızda.