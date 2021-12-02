4 Aralık Güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? (12 derece Yay burcunda Güneş tutulması)

Güneş tutulurken “Artık değişin!” diyor

Aralık ayının en önemli olaylarının başında elbette 12 derece Yay burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması olacak. Önümüzdeki aylarda da etkilerini hissettirecek olan bu tutulmaya zamanın efendisi Satürn bile o sevimsiz haliyle destek olacak.

Kasım ayında yaşadığımız zorlu Ay tutulmasından sonra, bu Güneş tutulması çok daha iyimser olduğunu söylememiz mümkün. Özellikle Anayasa, hukuk, üniversiteler, yurtdışı ve yabancı kültürler başlıklarını da kapsayacak olan bu tutulma bizi radikal ve sağlam bir değişime davet edecek.

Bu yılı etkili bir biçimde tamamlayacak olan bu tutulma bireysel olarak eğitimin ve uzun vadeli planların ne denli önemli olacağının ciddi ciddi altını çizecek gibi görünüyor. O nedenle artık misyonunu tamamlamış olanı maddi, manevi ne varsa geride bırakmamız gerektiğini fark edeceğiz. Bilgi edinmeden üstün körü hareket etmenin ise 2022 yılında başımıza olumsuz işler açabileceğinin de yine bu tutulma bize işaretini verecek.

Bu Güneş tutulması Türkiye haritasında ise; Halk sağlığı ve salgın hastalıklar. Sağlık çalışanları, çalışanlar. Güvenlik güçleri, memurlar, ordu, deniz kuvvetleri, polis, işçiler, sendikalar, istihdam, kafeteryalar, yiyecek ve içecek satılan mekanları anlatan temalarda gerçekleşecek. Bu anlamda, kuzey ay düğümü ile zorlayan bir açıda olacağı için bu tutulma trenler, demiryolları, otomobiller, otobüsler, nakliye araçları. Cadde ve sokaklar, postane, postacılar, dergi ve gazeteler, halkın fikri, kamuoyu, radyo, ilköğrenim, halk kütüphaneleri, öğrenciler, avukatlar. Bilgi ve haberin yayıldığı tüm kuruluşlar. Komşu ülkeler ile alışveriş gibi konuları çok da olumlu etkileyecek gibi durmuyor.

O nedenle aralık ayında Türkiye’de, sağlık konusunda yeniden bir yapılanmanın temelleri atılabilir, önümüzdeki seçimleri etkileyecek anayasal bazı değişiklikler yapılabilir. Ve çok tartışmalı konular altında yine skandallara imza atılacak gelişmelere şahit olabiliriz. Umarım bu tutulma bize eğitimin önemini bir kere daha öğretir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)