5 derece Yay burcunda Ay tutulması (26 Mayıs 2021)

18.05.2021 - 07:19 | Son Güncelleme : 18.05.2021 - 07:22
Ay, tutulurken “değişin!” diyor.
Mayıs ayının en önemli olaylarının başında elbette 5 derece Yay burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması olacak. Bir ay sonrasına kadar da etkilerini hissettirecek olan bu tutulma bize değişmemiş ve yenilenmemiz konusunda adımlar atmamızı söylemekte.
Bu aya elbette damgasını vuracak olan Yay burcundaki Ay tutulması olacak. Bize yeniden başlamayı, yeni başlangıçları ve tazelenmeyi anlatan bu Ay Tutulması özellikle dış ticaret, yabancı ülkeler, uzun yollar, inanç, akademi gibi konular başlığında etkileyecek gibi duruyor.
Bu tutulmanın etkisiyle ekonomik anlamda büyümek, zor olanı başarmaya dair kendimizi azimli hissedeceğiz. Keza kendimiz için, çevremiz içinde güzel şeyler yapmak daha da kolaylaşabilir. O nedenle özellikle iyi bir spor, diyet programına başlamanızı öneririm.
Türkiye açısından ise bu tutulma başta sağlık çalışanları olmak üzere hak ve adalet üzerine hareketliliğin olabileceğini ve tutulmanın özellikle muhalefet ayağında olumlu bir etki yapacağını söylememiz mümkün. Bunun yanında tutulmanın doğa olaylarını özellikle depremi tetikleyeceğini de unutmamak gerek.
26 Mayıs 2021 - 5 derece Yay burcunda gerçekleşecek Ay tutulmasının burçlara olan etkileri...
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar.
Bu ayın en önemli gökyüzü olayı olan Yay burcundaki Ay tutulması sizi dış ticaret, yabancı ülkeler, uzun yollar, inanç, akademi gibi konularında etkileyecek gibi görünmekte. O nedenle özellikle öğrenci veya herhangi bir konuda eğitimdeki koçların bu süreçte yeniliklere adım atmaları muhtemel. Hazırlıklı ve sağlam bir donanımla elinizdeki fazlalıklardan kurtulun derim.
Boğa
Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar.
Ay tutulması sizleri eşinizin parası, paylaşımlı kazançlar ve resmi kurum kuruluşlarla olan ilişkinizde etkileyecek gibi görünmekte. O nedenle bu konularda özellikle yeni bir atılım içine girmeniz söz konusu olabilir. Ama bunu yaparken kesinlikle dikkatli olmanızda ve akıl almanızda fayda var. Olabildiğince tarafsız kalın derim.
İkizler
Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar.
Ay tutulması sizin ortaklıklar, evlilik, uzun süreli birliktelikler konusunda yeni bir başlangıç yapmanıza neden olacakmış gibi görünmekte. ,Bu anlamda hayatınızda olan ve ilişkinin nereye doğru gittiğini bilemediğiniz partnerinizle artık “ Tamam mı, devam mı? Artık bu işi bir yoluna koyalım.” Derken bulabilirsiniz. Keza hukuki sorunlarınız varsa bu konuda mahkemelerle ilgili olarak enteresan gelişmelerde yaşamanız olası.
Yengeç
Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar.
Mayıs ın en önemli gökyüzü olayı olan Ay tutulmasını sizi iş arkadaşları, iş atmosferi, hizmet aldığınız verdiğiniz alanlar ve sağlığınız gibi konularda hissedeceksiniz. Ve bu anlamda ciddi bir değişim, dönüşüm yaşamanız söz konusu olabilir. Yeni bir iş, veya sağlığınızla ilgili yeni başlangıçları içeren girişimlerde bulunabilirsiniz. Yapmanız gerekeni en iyi bir biçimde yapmanızda fayda var.
Aslan
Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar.
Ay tutulması bu haftanıza damgasını vuracak gibi görünmekte benim canım aslanlarım. Artık aşk ve ilişkiler konusunda sizden güzel haberler duyabiliriz. Muhtemel, bir kararsızlık yaşamanız ve bağlanma korkularınız depreşebilir. Ama bu konuda çok da çekimser davranmayın. Açılın, ifade edin duygularınızı. İlerde üzülürseniz bulduğunuz ilk Yengeç burcu arkadaşınızın omuzunda ağlarsınız. Tabi ilişkiler konusunda abartmayın durumu.
Başak
Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar.
Bu ayın kaçınılmaz olarak sizi de etkisi altında tutacak en önemli gelişme, elbette Yay burcunda yaşanılacak olan Ay tutulması olacaktır. Bu tutulma sizin; aile köklerinizi, gayrimenkul, anne- babanızı, aile büyüklerini ve kariyer konularını ilgilendiren başlıklarda gelişecek ve bu tutulma, bu anlamda sil baştan yeniden harekete geçirecek gibi görünüyor.
Terazi
Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar.
Yaşayacağınız tutulma sizin daha çok yakın çevremiz, kardeşler, arkadaşlarımız, kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, uzun vadeli olmayan plan ve projeleri anlatan konularda gelişecek. Bu anlamda yeni bir iletişim biçimi ve ilişkilerinizde sağlam bir yenilenme sizi bekliyor gibi görünmekte. Ve fakat hayal kırıklıklarına açık bir tutulma dikkat!
Akrep
Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar.
Maddi konularda çözüme açık bir Ay tutulması yaşayacağınız çok açık. O nedenle iyi bir başlangıç için tutulmanın birkaç güç sonrasında planlı programlı bir başlangıç size gayet iyi gelebilir, bunu kullanabilirsiniz. Ve fakat duygusal anlamda ise sizi zorlayacak gibi görünmekte bu tutulma. O nedenle özellikle evliyseniz eşinizle, sevgilinizle olan konuşmalara alacağınız kararlara dikkat!
Yay
Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar.
Yaşanacak olan tutulma malum sizin tam da kişisel alanınızda gerçekleşecek ve sizi maddi manevi her konuda “hadi bakalım, tazeleneyim artık yetti hımbıl hımbıl oturmak” dedirtecek gibi duruyor. O nedenle kendiniz için elinizden ne geliyorsa yapmanızda ciddi fayda var. Ama bu süreçte iş ve iş ortaklıklarına ve ilişkinize özen göstermeyi ihmal etmeyin.
Oğlak
Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar.
Bu Ay tutulması sizin bilinç altını, hayalleri ve rüyaları bunun yanında ruhsal ihtiyaçları, korkuları, endişeleri, kişinin duyduğu güvensizlikleri, sırları, maddi ve manevi hapisleri, darlık ve kısıtlanmaları anlatan konularda yaşayacaksınız. O nedenle bu tutulma sizin ruhsal anlamda şifalanmanıza neden olabilir ve fakat sevgili meselelerinde yaralanmaya da açık bir pozisyon gelişebilir.
Kova
Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar.
Bu tutulma sizi daha çok sosyal hayat, dernekler, organizasyonlar vb. konuları anlatan alanda gerçekleşecek o nedenle bu ve diğer yandan aşk, ilişkiler konularında da sizi etkileyebilecekmiş gibi görünmekte. Bu Ay tutulması özellikle ilişki de “tamam mı, devam mı?” dedirtebilir. Bir karar vermeden önce kesinlikle enine, boyuna düşünmenizde fayda var.
Balık
Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar.
Yay burcunda yaşanacak olan Ay tutulması sizin kariyer alanınızda gerçekleşecek ve bu noktada bir iş değişikliği veya çalışma alanınızda değişim söz konusu olabilir. O nedenle olabilecek bir hareketlenmede akılla hareket etmeninizi tavsiye ederim. Duygularınızla hareket ettiğiniz taktirde sonra pişman olma olasılığınız hayli fazla. Konuşmalarınıza bir kere daha dikkat edin.