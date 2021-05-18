5 derece Yay burcunda Ay tutulması (26 Mayıs 2021)

Ay, tutulurken “değişin!” diyor.

Mayıs ayının en önemli olaylarının başında elbette 5 derece Yay burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması olacak. Bir ay sonrasına kadar da etkilerini hissettirecek olan bu tutulma bize değişmemiş ve yenilenmemiz konusunda adımlar atmamızı söylemekte.

Bu aya elbette damgasını vuracak olan Yay burcundaki Ay tutulması olacak. Bize yeniden başlamayı, yeni başlangıçları ve tazelenmeyi anlatan bu Ay Tutulması özellikle dış ticaret, yabancı ülkeler, uzun yollar, inanç, akademi gibi konular başlığında etkileyecek gibi duruyor.

Bu tutulmanın etkisiyle ekonomik anlamda büyümek, zor olanı başarmaya dair kendimizi azimli hissedeceğiz. Keza kendimiz için, çevremiz içinde güzel şeyler yapmak daha da kolaylaşabilir. O nedenle özellikle iyi bir spor, diyet programına başlamanızı öneririm.

Türkiye açısından ise bu tutulma başta sağlık çalışanları olmak üzere hak ve adalet üzerine hareketliliğin olabileceğini ve tutulmanın özellikle muhalefet ayağında olumlu bir etki yapacağını söylememiz mümkün. Bunun yanında tutulmanın doğa olaylarını özellikle depremi tetikleyeceğini de unutmamak gerek.

26 Mayıs 2021 - 5 derece Yay burcunda gerçekleşecek Ay tutulmasının burçlara olan etkileri...

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)