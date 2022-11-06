8 Kasım 16 derece Boğa burcunda Ay tutulmasının burçlara etkisi

Ay, oldukça sert tutuluyor.

Ve bu yılının en önemli gökyüzü olaylarından biri olan Boğa burcundaki Ay tutulmasına geldik çattık.

Saat 14.01'de Boğa burcunun 16 derecesinde gerçekleşecek olan tutulma birebir Uranüs ile el ele gerçekleşecek. Doğası gereği farkındalıklar ve ani durum değişikliklerine neden olan Uranüs için bu tutulmanın başrol oyuncusu da diyebiliriz. Zaten başlı başına Uranüs’ün varlığı zorlarken, üstüne disiplin gezegeni Satürn’e ve şans noktasına da sert bir tokat atıyor olması bizi hayliyle hızlı ve radikal bir dönüşüme götürecek gibi görünmekte.

Öncelikle tutulma Boğa burcunda gerçekleşeceği için ekonomik anlamda bizi zorlayacak ve yeni gelişmelere neden olacak gibi görünüyor. Bunun yanında müttefik ülkeler, sosyal hizmetler, ulusal amaçlar, lokal yönetimler ve danışmanlarla da birebir alakalı olacağını söyleyebiliriz. Tutulma, Türkiye doğum haritasında tam Venüs’ün karşısında gerçekleşeceği için bu tutulmanın temasında lüks tüketim, kar, elde edilen kazanç, borç verenler, hazine, sanatçılar, dans, bale, tiyatro, resim, müzik, doğum, çocuklar, genç kadınlar, evlilik ve meteorolojik olaylar da var.

Bütün bu saydığımız temalar çerçevesinde değişimi tetikleyecek olan bu tutulma, bizi istesek de istemesek de dönüşüme zorlayacak. Bu noktada Satürn’ün olumsuz bir yerde duruşu yönetici, sanatçı ve sanat dünyasında ani kayıplara veya olumsuz gelişmeleri duymamıza neden olabilir.

Kişisel haritamızda ise Ay, Boğa'da daha çok beslenme, sağlık ve mali konular başta olmak üzere önemli dönüşümlerin kapısını açabilir.

Zorlu da olsa bu tutulmanın hepimize hayırlı gelmesini yürekten diliyorum.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com