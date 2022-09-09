9 Eylül 2022 Terazi burcunda Merkür retrosu (Merkür Terazi retrosunun burçlara etkileri)

MERKÜR TERAZİ RETROSUNUN BURÇLARA OLAN ETKİSİ

Merkür her zamanki gibi yine geri gidiyor!

9 Eylül – 4 Ekim arasında Terazi burcunda başlayıp Başak burcuna kadar gerilemesini sürdürecek olan Merkür, 11 Eylül’e kadar mücadele gezegeni Mars ile olumlu bir görünüm de olacak bu da bize iletişim alanında geçmişe dair çok daha hızlı bir biçimde eksiklerimizi gidereceğimizi söylemekte.

11 Eylül - 21 Eylül arasında ise Merkür – Jüpiter karşı karşıya gelip bakış açımızın nedenli sağlıklı, abartıya açık olup olmadığını sorgulatacak diyebiliriz. Merkür bu anlamda ağustos ayı başında yaşadıklarımızı tekrar bu karşı karşıya kalış sürecinde ele alıp düzeltme imkanı verecek.

Ve 23 Eylül ile retro bitene kadar olan süreçte ise güç gezegeni Plüton ile olumlu bir görünüm içine giren Merkür bize konuşmalarımızda dünyayı kurtartabilir. Sonraki günlerde güzellik tanrıçası Venüs’ün de işin içine girmesiyle ilişki ve iletişimde tutkunun dozu hayli artabilir.

Retronun son günlerinde ise yaşanacak olan Mars ile sert etkileşimin, birçok insanda dil yarası açacağı muhtemel. O nedenle Merkür retrosunun sonlarına doğru olabildiğince ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması gerekecek.

Genel anlamıyla bu retro olumlu bir havada ilerleyecek diyebiliriz. Klasik olarak konuşursak; Merkür retrosunda elektronik aletlerimize, dikkat etmemiz gerektiğini ve yazılı sözlü anlaşmalarda çok daha özenli olmamız gerektiğini, mümkünse yeni bir işe başlamamamız gerektiğini söylemeden edemeyeceğim.

Umarım Terazi burcunda başlayacak olan Merkür retrosu hepimizde olumlu izler bırakır.

Doğduğunuz burçta Merkür retrosu boyunca iletişim aksamalarının yanı sıra temanızın ne olacağı hakkında bilgilenmek için “Merkür Terazi retrosunun burçlara olan etkisi”ni okuyabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)