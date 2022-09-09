9 Eylül 2022 Terazi burcunda Merkür retrosu (Merkür Terazi retrosunun burçlara etkileri)

Haberler - ntv.com.tr 09.09.2022 - 00:03
Merkür her zamanki gibi yine geri gidiyor!
9 Eylül – 4 Ekim arasında Terazi burcunda başlayıp Başak burcuna kadar gerilemesini sürdürecek olan Merkür, 11 Eylül’e kadar mücadele gezegeni Mars ile olumlu bir görünüm de olacak bu da bize iletişim alanında geçmişe dair çok daha hızlı bir biçimde eksiklerimizi gidereceğimizi söylemekte.
11 Eylül - 21 Eylül arasında ise Merkür – Jüpiter karşı karşıya gelip bakış açımızın nedenli sağlıklı, abartıya açık olup olmadığını sorgulatacak diyebiliriz. Merkür bu anlamda ağustos ayı başında yaşadıklarımızı tekrar bu karşı karşıya kalış sürecinde ele alıp düzeltme imkanı verecek.
Ve 23 Eylül ile retro bitene kadar olan süreçte ise güç gezegeni Plüton ile olumlu bir görünüm içine giren Merkür bize konuşmalarımızda dünyayı kurtartabilir. Sonraki günlerde güzellik tanrıçası Venüs’ün de işin içine girmesiyle ilişki ve iletişimde tutkunun dozu hayli artabilir.
Retronun son günlerinde ise yaşanacak olan Mars ile sert etkileşimin, birçok insanda dil yarası açacağı muhtemel. O nedenle Merkür retrosunun sonlarına doğru olabildiğince ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması gerekecek.
Genel anlamıyla bu retro olumlu bir havada ilerleyecek diyebiliriz. Klasik olarak konuşursak; Merkür retrosunda elektronik aletlerimize, dikkat etmemiz gerektiğini ve yazılı sözlü anlaşmalarda çok daha özenli olmamız gerektiğini, mümkünse yeni bir işe başlamamamız gerektiğini söylemeden edemeyeceğim.
Umarım Terazi burcunda başlayacak olan Merkür retrosu hepimizde olumlu izler bırakır.
Doğduğunuz burçta Merkür retrosu boyunca iletişim aksamalarının yanı sıra temanızın ne olacağı hakkında bilgilenmek için “Merkür Terazi retrosunun burçlara olan etkisi”ni okuyabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlar, bu yaşayacağınız Merkür retrosu sizi iş arkadaşları, iş atmosferi, hizmet aldığınız verdiğiniz alanlar ve sağlığınız gibi konularda yavaşlatabilir veya eskiden yarım kalmış olan meseleleri tamamlamanız için önayak olabilir. Ayrıca ev hayvanlarınıza ve sağlığınıza da gerekli özeni göstermeniz sizin hayrınıza olacaktır.
Boğa
Sevgili boğalar, Merkür retrosu yaklaşık 3 hafta boyunca aşk, kısa süreli ilişkiler, hobiler, çocuklar ve şansınıza dair meseleler konusunda sizi tatlı tatlı sıkıştırabilir. O nedenle özellikle spekülatif yatırımlara veya sonunu tam olarak görmediğiniz şeylere bu süreçte para yatırmamanızda ciddi fayda var.
İkizler
Sevgili ikizler, Merkür retrosu sizi daha çok gayrimenkul, korunma, kök aile, ebeveynler, örf, adet ve kişisel bağlılıkları anlatan konularda etkileyecek gibi duruyor. O nedenle bu ve bununla bağlantılı konularda eskiye dair mevzular ortaya dökülebilir. Bu süreçte ekonomik açılıma dikkat etmekte fayda var.
Yengeç
Merkür retrosu yakın çevremiz, kardeşler, arkadaşlarınız ve iletişimi anlatan alanda başlıyor. Bu konulara retro boyunca dikkat etmelisiniz. Özellikle bu ve buna benzer mevzularda önünüze iletişimle ilgili aksaklıklar çıkabilir. Yanlış anlamalara müsait durumlar oluşabilir. Bu süreçte herhangi bir konuda aceleci olmayın.
Aslan
Sevgili Aslanlar, Merkür retrosu sizin için para ve parayla ilgili konularda başlıyor. O nedenle önümüzdeki haftalarda bu konulara dikkat edin. Özellikle yeni bir iş kurmak veya para transferi gibi mevzularda aksaklık ve hatalar oluşabilir. Bu anlamda gözleriniz açık olsun, yok yere para kaybetmek istemezsiniz.
Başak
Sevgili Başaklar, her şeyden önce iletişime iki kere daha dikkat edin. Kendiniz için yeni bir şeylere başlamaktan ziyade, önceden başladığınız ama yılan hikayesine dönmüş olan mevzuları toparlamanız bu süreçte sizin için çok daha doğru olacak gibi görünüyor.
Terazi
Sevgili Teraziler, Merkür retrosu sizin daha çok bilinç altınızla ilgili konulara değinmenizi söyleyecek. Korkuların üzerine gitme zamanı. O nedenle kendinizi huzursuz hissettiğiniz mevzuların üzerine gidebilir. Bu süreçte özellikle geçmişten gelen psikolojik problemleri ele alabilirsiniz. Otoanaliz için ideal bir dönem.
Akrep
Sevgili Akrepler, Merkür retrosu daha çok sosyal hayat, dernekler, organizasyonlar vb. konuları anlatan alanınızda gerçekleşecek. Bu ve buna benzer konularda daha temkinli olmanızda fayda var. Ve bu süreçte elbette harcamalara dikkat edin.
Yay
Merkür retrosu sevgili Yayların kariyer, iş, ebeveynler, meslek gibi konuları içeren alanında başlıyor, o nedenle özellikle bağlantılı olan çalışma arkadaşları ve para konusunda çok daha temkinli olmanızda fayda var. Günlük koşturmalarınızda ise ufak tefek aksilikler ve yanlış anlaşılmalara açık bir süreçten geçeceğinizi de unutmayın.
Oğlak
Sevgili Oğlaklar Merkür retrosu sizin dış ticaret, yabancı ülkeler, uzun yollar, inanç, akademi gibi konuları içinde barındıran başlıklarda çok daha dikkatli olmanızı söylemekte. Mümkünse bu konularda yeni başlangıçlara girmeyin derim. Eğer bu alanda eskiden başlamış mevzularınız varsa onları dikkate almanızda fayda var.
Kova
Sevgili Kovalar, neredeyse haziran sonuna kadar yaşayacağınız Merkür retrosu sizin başkalarının parası, miraslar, nafaka, sigorta, cinsellik, eşin parası, yeniden doğum, ameliyatlar, rüyalar, sigortalar, resmi işler vb. gibi konuları anlatan alanınızda gerçekleşecek. O nedenle bu konularda daha özenli olmanızda fayda var.
Balık
Sevgili Balıklar, Merkür retrosu sizin ortaklıklar, evlilik, uzun süreli birliktelikler, mahkemeler, avukatlarla olan işler ve açık düşmanlarınızı anlatan alanda gerçekleşecek. O nedenle bu ve bununla bağlantılı olaylarda daha dikkatli olmanız gerekir, çünkü geçmişte yaşanan deneyimler tekrar önünüze gelebilir.