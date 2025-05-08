Akrep Dolunayı ne zaman? Akrep Dolunayı etkileri
Mayıs ayının ortalarında Akrep burcunda gerçekleşecek Dolunay, gökyüzünde en parlak halini alırken, yeryüzünde de derin duygusal dönüşümlerin kapısını aralayacak. Astroloji uzmanlarına göre bu Dolunay, yılın en güçlü ve etkili dolunaylarından biri olarak öne çıkıyor.
Akrep Dolunayı, 12 Mayıs'ta en parlak haline ulaşacak. Karanlık gece göğümüzdeki varlığı, bize her şeyin göründüğü gibi olmadığını hatırlatacak. Hayat bir sırdır, sonsuza dek örülen bir ağ. Belki de ancak vaktimiz dolduğunda, yolculuğumuzu ve onun getirdiği tüm zenginliği gerçekten anlamlandırabiliriz.
Akrep Dolunayı, yılın en büyülü dolunaylarından biridir, çünkü bizi derinlere inmeye davet eder. Akrep burcu, dönüşüm, derinlik ve gizli olanın ortaya çıkışıyla anılıyor. Bu nedenle, Dolunay sürecinde bastırılmış duygular yüzeye çıkabilir, ilişkilerde gizli kalmış meseleler gündeme gelebilir. Uzmanlar, bu dönemi "duygusal arınma ve yeniden doğuş" süreci olarak nitelendiriyor.