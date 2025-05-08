Akrep Dolunayı ne zaman? Akrep Dolunayı etkileri

AKREP DOLUNAYI VE URANÜS

Akrep Dolunayı, dönüşümün özünü taşır ve katmanları soyarak daha yüksek bir gerçeği açığa çıkarmamıza yardımcı olabilir. Evren, son birkaç aydır bizi dönüşüme teşvik eden birçok kozmik hizalanma sundu, bu yüzden bu enerji bizim için yeni değil. Ancak, Akrep Dolunayı'nın etkisiyle bu dönüşüm sürecinde biraz daha fazla destek bulabiliriz.



Değişim ve altüst edici enerileriyle bilinen Uranüs de Mayıs Dolunayı altında aktif olacak. Uranüs Dolunay ile hizalandığında, genellikle huzursuz ve sarsıcı bir enerji hissederiz; bu, varlığımızın temelini sarsıp bizi derinden etkileyebilir. Uranüs, işleri tersine çevirmeyi ve bize olaylara yeni bir bakış açısından bakmayı öğretmeyi sever.



