Anneler Günü'nde burçlara göre hediye önerileri

Sevgili astrolojiseverler, olmazsa olmazlardan bir gün olarak takvimlerde yerini alan “Anneler Günü” annelere sevgimizi aktarmak veya onları minnetle bir kere daha anmak için fırsat sunuyor.

Astrolojide doğum haritamızda anne figürü Ay, baba figürü ise Güneş’tir. Ve bu iki figürün hartamızdaki konumu ve etkileşimleri bizim ebeveynlerle olan ilişkimizi tanımlar. Ay aynı zamanda duygusal ihtiyaçlarımızı da anlattığı için yüzyıllardır anne figürü ile iç içe tutulmuştur.

Anneler Günü'nde annenizi mutlu etmek için aslında onun Ay burcunu bilmeniz hediye seçiminde çok daha sağlamcı bir yaklaşım olur. Annenizin Ay burcunu biliyorsanız Ay burcunu, yok eğer bilmiyorsanız Güneş burcunu dikkate alarak hediye seçimi yapabilirsiniz.

Bir anne için en değerli hediye elbette çocuğudur. Onun sağlıklı, başarılı, mutlu olduğunu bilmesi hayatı boyunca alabileceği en muhteşem hediyedir. O nedenle sizde her şey tamamsa onlarda da tamamdır.

Anne olan ve kendini anne hisseden herkesin bu gününü en içten duygularımla kutluyorum.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)