Anneler Günü'nde burçlara göre hediye önerileri

05.05.2021 - 06:58
Sevgili astrolojiseverler, olmazsa olmazlardan bir gün olarak takvimlerde yerini alan “Anneler Günü” annelere sevgimizi aktarmak veya onları minnetle bir kere daha anmak için fırsat sunuyor.
Astrolojide doğum haritamızda anne figürü Ay, baba figürü ise Güneş’tir. Ve bu iki figürün hartamızdaki konumu ve etkileşimleri bizim ebeveynlerle olan ilişkimizi tanımlar. Ay aynı zamanda duygusal ihtiyaçlarımızı da anlattığı için yüzyıllardır anne figürü ile iç içe tutulmuştur.
Anneler Günü'nde annenizi mutlu etmek için aslında onun Ay burcunu bilmeniz hediye seçiminde çok daha sağlamcı bir yaklaşım olur. Annenizin Ay burcunu biliyorsanız Ay burcunu, yok eğer bilmiyorsanız Güneş burcunu dikkate alarak hediye seçimi yapabilirsiniz.
Bir anne için en değerli hediye elbette çocuğudur. Onun sağlıklı, başarılı, mutlu olduğunu bilmesi hayatı boyunca alabileceği en muhteşem hediyedir. O nedenle sizde her şey tamamsa onlarda da tamamdır.
Anne olan ve kendini anne hisseden herkesin bu gününü en içten duygularımla kutluyorum.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Cesur, atılgan, aceleci, kendine güvenen, doğrucu arada çabuk sinirlenen özellikler gösteren Koç burcunda bir anneniz varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye aslında onunla baş başa zaman geçirmek olacaktır. Ve fakat giyildiğinde onu rahat hissettirecek bir elbise veya tişörtten de hayli hoşlanabilirler. Keza, gümüş bir takı da hiç fena olmaz doğrusu. Çiçek de olursa yanında ne ala.
Boğa
Güvenilir, sıcak kanlı, sanatla ilgili, her türlü lüksü seven bazen ağır kanlı özellikler gösteren Boğa burcunda bir anneniz varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye, lezzetli bir pasta ve parfümdür. Ayrıca çanta ve ayakkabıya da hayır diyeceklerini hiç sanmıyorum. Ama ne alırsanız alın lütfen paketiniz özenle hazırlanmış olsun ve şık bir kurdele ile bağlayın, olur mu?
İkizler
Canlı bir zeka, iletişime yatkınlık, fikir alışverişine, konuşmaya, yüreğine giden yolda aklıyla ilerleyen, meraklı bir yapılanmayı ve fakat şüpheci ve duygusal anlamda değişken İkizler burcunda bir anneniz varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye cep telefonu olabilir. Veya onun seçim yapmasına müsaade edecek bir hediye çeki de fazlasıyla makbule geçecektir. Ama bu çekin meblağsından çok, koyduğunuz zarfın özenli olması onun için daha da önemli olacaktır.
Yengeç
Duygusal, nazik ve koruyucu, kuvvetli bir ebeveynlik duygusuyla bezenmiş arada kendine fazla üzülebilen özellikler gösteren Yengeç burcunda bir anneniz varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye özenerek pişirdiğiniz bir yemek olabilir. Keza her ikinizin de yer aldığı ahşap çerçeveli bir fotoğraf da eminim onu çok mutlu edecektir. Mesela menekşe veya minik çiçekleri olan bir demet onu gülümsetir.
Aslan
Yüce gönüllü, yaratıcı, organizasyondan iyi anlayan, bazen kendini egosuyla sorun yaşarken de bulabilen Aslan burcunda bir anneniz varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye sürekli olarak söylediği veya sizden yapmanızı istediği bir şey için bir çözüm bulmaktır. Bu sadece onu son derece mutlu etmekle kalmayacak, söz konusu görevi yerine getirdiğinizde, onun da sizinle gurur duymasına neden olacak ve bu, yüzüne ışıltılı bir gülümseme getirecektir. Yani bir şekilde onun sayesinde başarılı olduğunuzu hissettirin ona. Çiçeği, çikolatayı unutmayın tabii.
Başak
Titiz, ayrıntılara her zaman için fazlasıyla önem veren ve bazen de sevgisini abartmak yerine bu detay ve ayrıntılara saklayan fedakâr Başak burcunda bir anneniz varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye güzel vazoda derli toplu bir çiçek ile onun sizin hayatınızda ne denli önemli olduğunu anlatan bir küçük mektup, not vb. emin olun onu çok mutlu edecektir. Başak burcu annelere önemli olduklarını hissettirin, bu bile yeter.
Terazi
Uyumlu, romantik, diplomatik, çekici, ama bazen kararsız ve kırılgan özellikler gösteren Terazi burcunda bir anneniz varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye birlikte fotoğraflarınızdan oluşan bir kayıt oluşturmak ve onu birlikte izlemeniz onu havalara uçuracaktır. Hele bunu ona hazırladığınız yemekleri, şık bir masada yaparsanız kesinlikle gün boyu gülümsemesi yüzünden eksik olmayacaktır.
Akrep
Kurnaz, hayal gücü zengin, kararlı, küllerinden tekrar doğabilen ve bunun yanında tatlı kindar özellikler de gösteren Akrep burcunda bir anneniz varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye onun doğa sevgisine katkısı olacak çiçekler ve otlar olabilir. Bu nedenle, ona farklı çiçek, şifalı ve bitkisel bitki çeşitlerini hediye etmek harika bir fikir olacaktır. Ve tabii yanında güzel bir parfüme de hayır demeyecektir.
Yay
Dışa dönük, araştırmacı, dürüst, entelektüel ama yer yer fazla iyimser ve fakat ara sıra tatlı kaprisli özellikler gösteren Yay burcunda bir anneniz varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye parfüm olmalıdır. Ve onun seveceği filmlerden oluşan bir seri kayıt da yine dikkatini çekebilir. Hele bu filmleri yanyana oturup bir şeyler atıştırırken izlemeniz onu çok ama çok mutlu edebilir. Ve tabii çiçeğinizi, tatlınızı ihmal etmeyin.
Oğlak
Sabırlı, çalışkan, disiplinli, sorumluluk alan ve fakat bazen her konuda fazlasıyla hassaslaşan, mesafeli özellikler de gösterebilen Oğlak burcunda bir anneniz varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye, bütçeniz müsaitse güzel bir mücevher olacaktır. Aslında, hediyeniz ucuz da olsa veya hakkında konuşulacak harika bir şey olmasa bile onu gerçekten sevdiğinizi, fedakarlıklarının bilincinde olduğunuzu ona hissettirin yeter.
Kova
Bağımsız, orijinal, kendine has, reformcu, entelektüel, bazen de yerinde duramayan, isyankâr özellikler gösteren Kova burcunda bir anneniz varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye günlük hayatını kolaylaştıracak elektronik gereçler olabilir. İletişim onlar için önemlidir. Ve mümkünse seçiminizde çok geleneksel hediyeleri düşünmeyin derim. Bu bir parti vermek bile olsa, onu şaşırtmaya gayret edin. Çok hoşlarına gidecektir.
Balık
Alçakgönüllü, hassas, sezgisel, nazik, sempatik ama vazifelerini nihayetlendirmekte zorlanan, alıngan özellikler gösteren Balık burcunda bir anneniz varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye sakinleştirici ve yatıştırıcı özelliği olan, onun hayal gücünü tetikleyecek hediyeler olmalıdır. Mesela, çiçeğiyle birlikte onu şımartacak atıştırmalıklar, biblolar ve fotoğraflarınızdan oluşan şık bir sepet hediye edebilirsiniz. Ona sevdiği şarkılardan oluşan bir kayıt verebilirsiniz.