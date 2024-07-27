Aslan burcu dönemi başladı! İşte Aslan burcunun aşk hayatı: Cömert, tutkulu, dürüst...
Aslan burcu, 23 Temmuz ile 22 Ağustos arasında doğan kişileri temsil eder. Doğuştan gelen liderlik özelliğiyle bilinen Aslan burcu, özgüveniyle de dikkat çeker. Aslan burçları dikkat çekmeyi sever ve göz önünde olmaktan hoşlanırlar. Doğal bir sahne ışıkları vardır ve bulundukları her yerde fark edilirler. Aslan burçları, birine aşık olunca da çok tutkulu ve sevecen birine dönüşür. İşte Aslan burcunun aşk hayatı...
Aslan, astrolojide yer alan 5. burç olarak biliniyor. Aslan takım yıldızının 22 Temmuz-23 Ağustos arasında doğan insanları etkilediğine inanılır.