Aslan Burcunda Venüs Retrosu (23 Temmuz – 4 Eylül 2023)

Venüs, 23 Temmuz – 4 Eylül 2023 Aslan burcunda seyahat edecek. Sağlık başta olmak üzere ilişkilerimize ve paramıza azami ölçüde dikkat etmemiz gerektiği bu dönemde hangi burç nasıl etkilenecek Astrolog Murat İpek yazdı.

Aslan Burcunda Venüs Retrosu (23 Temmuz – 4 Eylül 2023) - 1

Venüs’ün doğası gereği bizi güzellik, maddi zenginlik, ahenk, sağlık, estetik, aşk, seks vb. gibi konularda desteklediğini biliriz. Ve tabi negatif yönde çalıştığı taktirde de aynı Venüs bizi savurgan, ahlaki anlamda düşük, zevksiz, uyumsuz bir pozisyona düşüreceğini de bilmek gerekir.  

Peki ya Venüs geri giderken neler olur? Bu daha çok hangi burçta geri gittiği ile çok ilgilidir aslında, bu yıl Aslan burcunda gerileyeceği için Aslan burcunun temel özellikleri olan liderlik, kendini gösterme, hizmet alma, aşırı tutum ve davranışlar, beğenide abartılı olmak gibi başlıklarda çok daha güzel ve mükemmele ulaşmak adına elimizdeki olanakların daa çok da önemli atılımlara davetiye çıkaracak cinsten bir kontak olmayacak. O nedenle ağustos sonunda özellikle sağlık başta olmak üzere ilişkilerimize ve paramıza azami ölçüde dikkat etmemiz gerekecek. Bu etki sürerken diğer yandan Venüs’ün tutku gezegeni Plüton ile yapacağı olumlu yakınlaşması ise bizi her şeye rağmen dirençli kılacağı gibi aynı zamanda bir pire uğruna koca yorganı da yaktırtabilir.  

Venüs retrosunda yapılmaması gerekenlere gelirsek: Öncelikle estetik operasyonları kesinlikle ertelemekte fayda var. Aşk teması ana merkezde olacağı için, zombi gibi geçmişten çıkıp gelen sevgilileri ciddiye almamayı unutmayalım ve tabi iş, para konularında da hayli temkinli durmakta bizim için iyi olacaktır.  

Bu retroda, Venüs’ün olumlu yanlarıyla bezenmiş şanslı günler yaşamanızı gönülden dilerim.  

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Aslan Burcunda Venüs Retrosu (23 Temmuz – 4 Eylül 2023) - 2

KOÇ 

Bu retroda; Aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, kısa süreli ilişkiler, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular hakkında Venüs size “Şimdiye kadar neler yaptın dök ortaya” diyebilir.  

Aslan Burcunda Venüs Retrosu (23 Temmuz – 4 Eylül 2023) - 3

BOĞA 

Yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar. Ve özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar konular ve taşınmalar hakkında Venüs sizi hareketlendirebilir. 

Aslan Burcunda Venüs Retrosu (23 Temmuz – 4 Eylül 2023) - 4

İKİZLER 

İletişim, haberleşme gibi konular. Problemlere yaklaşımınız ve kısaca sahip olunan bilgiyi nasıl değerlendirdiğinizle ilgili durumlar. Yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar. Uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler başlıklarında Venüs sizi sorgulayabilir. 

Aslan Burcunda Venüs Retrosu (23 Temmuz – 4 Eylül 2023) - 5

YENGEÇ 

Özellikle bu Venüs retrosunda; kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız başlığında Venüs size geçmişten gelen hallolmamış durumları olumlu olumsuz tekrarlatabilir. 

Aslan Burcunda Venüs Retrosu (23 Temmuz – 4 Eylül 2023) - 6

ASLAN 

Kişiliğiniz ve özellikle irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular bu Venüs retrosunda karşınıza dikilebilir.  

Aslan Burcunda Venüs Retrosu (23 Temmuz – 4 Eylül 2023) - 7

BAŞAK 

Bu retro hareketinde; bilinçaltınız psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, kişinin duyduğu güvensizlikler, sırları, maddi ve manevi hapisler, gizli kapaklı işler ve ilişkiler hakkında Venüs retro boyunca size eksiklerinizi gidermeniz için bir şans daha verebilir. 

Aslan Burcunda Venüs Retrosu (23 Temmuz – 4 Eylül 2023) - 8

TERAZİ 

Sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar ve tabi iyimser yanımızın başımıza açtığı olaylar hakkında Venüs Retro’dayken “aklını başına topladın mı?” diye sorabilir.  

Aslan Burcunda Venüs Retrosu (23 Temmuz – 4 Eylül 2023) - 9

AKREP 

Statü, toplumun bizi nasıl algıladığı, üstlerimiz, patronlarımız, patronlarla ilişkilerimiz, iş yapış şeklimiz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğimiz, kariyer alanlarımız, şan, şöhretimiz gibi konular hakkında yavaşlama hissedebilir, bu konularda eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz.  

Aslan Burcunda Venüs Retrosu (23 Temmuz – 4 Eylül 2023) - 10

YAY 

Özellikle yurtdışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, yargıçlar, üst mahkemeler ve uzak akrabalar, inançlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ile ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, hayatımız gibi konular başlığında Venüs bazı konuları tekrarlatabilir. 

Aslan Burcunda Venüs Retrosu (23 Temmuz – 4 Eylül 2023) - 11

OĞLAK 

Venüs retrosu boyunca; finansal krizler, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler, ameliyatlar, cinsellik, gibi konular hakkında tekrar tekrar düşünüyor olabilirsiniz. 

Aslan Burcunda Venüs Retrosu (23 Temmuz – 4 Eylül 2023) - 12

KOVA 

Size aleni düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (iş ortaklıkları) yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız, eşiniz, uzun süreli ilişkide olduğunuz insanlarla olan durumunuz bu retro da al baştan önünüze gelebilir.  

Aslan Burcunda Venüs Retrosu (23 Temmuz – 4 Eylül 2023) - 13

BALIK 

Öncelikle İş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar, iş arkadaşları ve iş atmosferi gibi konular hakkında Venüs sizi yoklayacak gibi görünmekte.  

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