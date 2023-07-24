Aslan Burcunda Venüs Retrosu (23 Temmuz – 4 Eylül 2023)

Venüs’ün doğası gereği bizi güzellik, maddi zenginlik, ahenk, sağlık, estetik, aşk, seks vb. gibi konularda desteklediğini biliriz. Ve tabi negatif yönde çalıştığı taktirde de aynı Venüs bizi savurgan, ahlaki anlamda düşük, zevksiz, uyumsuz bir pozisyona düşüreceğini de bilmek gerekir.

Peki ya Venüs geri giderken neler olur? Bu daha çok hangi burçta geri gittiği ile çok ilgilidir aslında, bu yıl Aslan burcunda gerileyeceği için Aslan burcunun temel özellikleri olan liderlik, kendini gösterme, hizmet alma, aşırı tutum ve davranışlar, beğenide abartılı olmak gibi başlıklarda çok daha güzel ve mükemmele ulaşmak adına elimizdeki olanakların daa çok da önemli atılımlara davetiye çıkaracak cinsten bir kontak olmayacak. O nedenle ağustos sonunda özellikle sağlık başta olmak üzere ilişkilerimize ve paramıza azami ölçüde dikkat etmemiz gerekecek. Bu etki sürerken diğer yandan Venüs’ün tutku gezegeni Plüton ile yapacağı olumlu yakınlaşması ise bizi her şeye rağmen dirençli kılacağı gibi aynı zamanda bir pire uğruna koca yorganı da yaktırtabilir.

Venüs retrosunda yapılmaması gerekenlere gelirsek: Öncelikle estetik operasyonları kesinlikle ertelemekte fayda var. Aşk teması ana merkezde olacağı için, zombi gibi geçmişten çıkıp gelen sevgilileri ciddiye almamayı unutmayalım ve tabi iş, para konularında da hayli temkinli durmakta bizim için iyi olacaktır.

Bu retroda, Venüs’ün olumlu yanlarıyla bezenmiş şanslı günler yaşamanızı gönülden dilerim.