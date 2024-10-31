Astrolojinin en çapkın burçları belli oldu! Onlarla flört etmeden önce iki kere düşünün: Zor aşık olup kolay sıkılıyorlar

Romantik ilişkilerde sadakat, en önemli unsurların başında gelir. Çiftlerden birinin bile sadakat kavramını ikinci plana atması, ilişkideki dengeleri bir anda altüst edebilir. Astrolojide de çapkınlığıyla ön plana çıkan bazı burçlar vardır. İşte zodyağın en flörtöz 4 burcu:

Astrolojinin en çapkın burçları belli oldu! Onlarla flört etmeden önce iki kere düşünün: Zor aşık olup kolay sıkılıyorlar - 1

İkizler

İletişim dendiğinde akla ilk gelen burç olan ikizler, gerek romantik ilişkilerinde gerek arkadaşlıklarında konuşmayı ve güldürmeyi sever. Bu nedenle bazen öyle olmasa bile flörtöz olduğu düşünülebilir.

Yeni insanlar tanımaktan keyif alan ikizler burçları için eğlenmek adeta bir yaşam stilidir. Bu özelliklerini, romantik ilişkilerine de yansıtabilirler. Ancak bir ikizler burcuyla uzun soluklu aşk yaşamak, onların odağını hep canlı tutmayı da gerektirebilir.

En belirgin özellikleri konuşkan olmak olan ikizler burçları, gerçekten hoşlanmadıklarında bile sizi sevdiklerine ikna edebilirler, çünkü rol kabiliyetleri
gelişmiştir. Bu nedenle bir ikizler burcuyla aşk yaşarken dikkatli olmanızda fayda vardır.

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Astrolojinin en çapkın burçları belli oldu! Onlarla flört etmeden önce iki kere düşünün: Zor aşık olup kolay sıkılıyorlar - 2

Terazi

Zodyağın en çapkın burcu olduğu bilinen terazi, tıpkı koç burcu gibi dürtüseldir. Duygularını gizlemekte pek başarılı sayılmazlar, bu zaman zaman negatif duygularını da karşılarındaki insana yansıtmalarına neden olabilir. Ancak yine de pek dobra oldukları söylenemez, çünkü yüzleşmekten nefret ederler. 

Maymun iştahlı bir burç olan terazi, eğer sırılsıklam aşık değilse tek bir insanla romantizm yaşamakla yetinmeyebilir.

Astrolojinin en çapkın burçları belli oldu! Onlarla flört etmeden önce iki kere düşünün: Zor aşık olup kolay sıkılıyorlar - 3

Koç

Bir ateş grubu üyesi olan koç için cinsellik oldukça önemlidir. Tutkularıyla anılan koç burçları, flörtöz ve dürtüsel yapılarıyla dikkat çekerler. Bu nedenle bir koçun sonsuza dek birine bağlanmasının pek kolay olduğu söylenemez. 

Mars gezegeni tarafından yönetilen koç burçları, kaosu severler. Onlara huzur dolu bir ilişki vaat etseniz bile çoğu zaman istediğiniz karşılığı alamayabilirsiniz. Maceracı yapıları nedeniyle yeni deneyimlere oldukça açıktırlar.

Astrolojinin en çapkın burçları belli oldu! Onlarla flört etmeden önce iki kere düşünün: Zor aşık olup kolay sıkılıyorlar - 4

Kova

Tıpkı ikizler ve terazi burçları gibi bir hava grubu üyesi olan kovalar da iletişim becerileriyle dikkat çekerler. Kova burcu zekidir ve bunun farkındadır, bu nedenle çoğu zaman ukala tavırlarıyla eleştiri oklarının hedefinde yer alabilir.

İkili iletişimlerde ortak mizah anlayışına ve entelektüel paydada buluşmaya oldukça önem veren kovaları etkilemek epey zordur. Kendini beğenmiş yapıları nedeniyle karşılarındaki insanı yeterince önemsemezler. Bu da partnerlerine şans vermelerini zorlaştırabilir. Ancak ilgiyi sevdikleri için, sizden yeterince hoşlanmasalar bile ayrılık kararı almayabilirler. Onların kafasında ikinci bir ihtimal hep vardır.

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