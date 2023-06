Ay burcuna göre aşk ve ilişkiler

Ay Balık burcunda aşkta ne bekler?

Ay Balık burcunda aşk hayatında sizinle erimek, tek vücut olup kaybolmak ister.

Ay Balık burcunda olanlar aslında bilgedir aynı zamanda, çünkü bu kombinasyondaki insanlara ne yaparsanız yapın onlar o yapılacak olanı ya akıllarıyla, ya duygularıyla keşfetmiş ve siz yokken yaşayacaklarının provasını bile yapmıştır. Ay Balıklar için aşk çoğu zaman çaresizlik ve hüzün gibi pek iç açıcı olmayan duyguları da deneyimlemek demektir. Bir anda yolunda giden bir ilişki dramatik ve hatta trajik bir hareketlilikle bir ivme kazanıp ilişkiye heyecan bile katabilir. Ay Balık sonunu bildiğin yolculuğun finalini daha o yola çıkmadan valizini toplarken yaşamak demektir. Ay Balık'ta aşkı yaşamak, okyanusu çok lüks bir transatlantikle geçmek gibidir. Ve tabii her an filikada can yeleğinin düdüğünü öttüreceğinizi de düşünerek...