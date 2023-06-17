Ay burcuna göre aşk ve ilişkiler

Merhaba sevgili astrolojiseverler. Doğum esnasında, soluk aldığımız o ilk anın bir fotoğrafıdır aslında doğum haritalarımız ve bizim bu hayata nasıl bir rolle ve nasıl bir potansiyelle geldiğimizi anlatır. Bu nedenle doğum haritalarımızdaki gezegenlerin burçları, konumları ve birbirleriyle oluşturdukları açılar, birer gösterge olarak harita üzerinden bizi bize, bizi hayata açıklar.

Ay, yüzyıllardır anne, duygular ve ruhsal olan aktivitelerle eşleştirilmiştir. Bu nedenle Ay'ın hangi burçta olduğu bizim duygusal hayatımızın temel normlarını ortaya koyan en önemli unsurdur. Eğer kendinizin veya ilgilendiğiniz kişinin duygusal ilişkilerde beklentisinin ne olduğunu merak ediyorsanız Ay burcuna göre okuyabilirsiniz.

Peki Ay burcumuzun ne olduğunu nasıl bileceğiz? Eğer doğum gününüzü, ayını ve yılını tam olarak biliyorsanız, doğum saatinizi net bilmiyorsanız bile ayınızın hangi burçta olduğunu çok rahat bulabilirsiniz. Bunun için internet üzerinde birçok ücretsiz doğum haritası çıkaran siteler mevcut. Google hazretlerine sadece “Natal harita veya doğum haritası” diye yazmanız yeterli olacaktır.

Aşk hayatınızı, gecenin içinde en parlak zamanındaki ay ışığı gibi yaşamanızı dilerim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com