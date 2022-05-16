Ay tutulmasının burçlara etkisi (16 Mayıs 25 derece Akrep burcunda Ay Tutulması)

Haberler - ntv.com.tr 16.05.2022 - 10:38 | Son Güncelleme : 16.05.2022 - 10:58
Ay tutulurken “Artık direnç göstermeyin ve değişin!” diyor.
Mayıs ayının en önemli olaylarının başında elbette 25 derece Akrep burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması olacak. Bir ay sonrasına kadar da etkilerini hissettirecek olan bu tutulma bize değişmemiz ve yenilenmemiz konusunda adımlar atmamızı söylemekte.
Satürn denilen disiplin delisi, zamanın efendisinin zor açıları altında gerçekleşecek olan bu Ay tutulmasına hayaller gezegeni Neptün ve mücadelenin efendisi Mars ise olumlu açılarıyla bizi etkisi altına alacak. Bu da bize “Yani şimdi ne yaşadık ki biz böyle?” dedirtecek gibi görünmekte. Dayak mı yedik, aşk mı yaşadık pek belli olmayabilir. O nedenle vereceğimiz kararlarda ne olursa olsun temiz bir akılla davranmamız bizim için iyi olacaktır.
Bu tutulmanın ana merkezi para ve koşullarımızın değişmesiyle ilgili görünmekte. Özellikle ekonomik anlamda kendimizi garanti altına almamız gerekliliğini daha da çok hissettirecek. Bu nedenle var olan işlerinize, kaynaklarınıza biraz daha güçlü sarılmanız sizin hayrınıza olur. Bir yanıyla olumlu bir gelecek için moral verici etkileri içinde tutuyor olsa da bu tutulmada, işimize gelse de, gelmese de yapılması gerekenleri etkili bir biçimde yapmanızda fayda var.
Türkiye açısından bu tutulma çok da sevimli durmamakta ne yazık ki! Tutulma özellikle Türkiye haritasında Jüpiter’in üzerinde gerçekleşecek. Din adamları, diyanet, yargıçlar, ülkeyi ilgilendiren adli soruşturmalar, danışmanlar, bürokrasi, akademisyenler, üniversiteler, zengin ve çevresi geniş kişiler, yargı-yasa, uzun seyahatler, ticaret, para gibi konular gündemde hayli yer tutacak.
Bunun yanında Güneş, yönetici pozisyondaki kişiler, yöneticiler, ileri gelen liderler, göz önünde olan ünlü kişiler, ekonomik kurumları yöneten kişiler, altın gibi değerleri anlatmakta ve Türkiye haritasında Neptün ile zorlayan bir görünümde. Neptün bu anlamda, sosyalist yaklaşımlar, gizli faaliyet ve örgütler, casusluk, yolsuzluk, hile, paravan şirketler, petrol, denizler, hayır kurumları, yağmurlar, seller, yazarlar, sanatçılar, medyumları da anlattığı için bu tutulma gizli saklı ne varsa ortaya dökebilir. Askerleri anlatan Mars’ın tepe noktada duruyor olması deniz ve kara sınırlarımızda ciddi hareketliliğe neden olabilir.
Koç
Merhaba sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar. Ay tutulması sizleri eşinizin parası, paylaşımlı kazançlar ve resmi kurum kuruluşlarla olan ilişkinizde etkileyecek gibi görünmekte. O nedenle bu konularda özellikle yeni bir atılım içine girmeniz söz konusu olabilir. Ama bunu yaparken kesinlikle dikkatli olmanızda ve akıl almanızda fayda var. Olabildiğince tarafsız kalın derim.
Boğa
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar. Ay tutulması sizin ortaklıklar, evlilik, uzun süreli birliktelikler konusunda yeni bir başlangıç yapmanıza neden olacakmış gibi görünmekte. Bu anlamda hayatınızda olan ve ilişkinin nereye doğru gittiğini bilemediğiniz partnerinizle artık “Tamam mı, devam mı? Artık bu işi bir yoluna koyalım" derken bulabilirsiniz. Keza hukuki sorunlarınız varsa bu konuda mahkemelerle ilgili enteresan gelişmeler yaşamanız olası.
İkizler
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar. Mayısın en önemli gökyüzü olayı olan Ay tutulmasını sizi iş arkadaşları, iş atmosferi, hizmet aldığınız verdiğiniz alanlar ve sağlığınız gibi konularda hissedeceksiniz. Bu anlamda ciddi bir değişim, dönüşüm yaşamanız söz konusu olabilir. Yeni bir iş veya sağlığınızla ilgili yeni başlangıçları içeren girişimlerde bulunabilirsiniz. Yapmanız gerekeni en iyi biçimde yapmanızda fayda var.
Yengeç
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. Ay tutulması, bu haftanıza damga vuracak gibi görünmekte benim canım Aslan'larım. Artık aşk ve ilişkiler konusunda sizden güzel haberler duyabiliriz. Muhtemel bir kararsızlık yaşamanız ve bağlanma korkularınız depreşebilir. Ama bu konuda çok da çekimser davranmayın. Açılın, ifade edin duygularınızı. İlerde üzülürseniz bulduğunuz ilk Yengeç burcu arkadaşınızın omuzunda ağlarsınız. Tabii ilişkiler konusunda abartmayın durumu.
Aslan
Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Bu ayın kaçınılmaz olarak sizi de etkisi altında tutacak en önemli gelişme, elbette Yay burcunda yaşanılacak olan Ay tutulması olacaktır. Bu tutulma sizin, aile köklerinizi, gayrimenkul, anne-babanızı, aile büyüklerini ve kariyer konularını ilgilendiren başlıklarda gelişecek ve bu tutulma, bu anlamda sil baştan yeniden harekete geçirecek gibi görünüyor. Mümkün olduğu ölçüde bu konularda iş bitirmeye bakın.
Başak
Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. Yaşayacağınız tutulma sizin daha çok yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız, kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, uzun vadeli olmayan plan ve projeleri anlatan konularınızda gelişecek. Bu anlamda yeni bir iletişim biçimi ve ilişkilerinizde sağlam bir yenilenme sizi bekliyor gibi görünmekte. Ancak hayal kırıklıklarına açık bir tutulma dikkat!
Terazi
Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar. Maddi konularda çözüme açık bir Ay tutulması yaşayacağınız çok açık. O nedenle iyi bir başlangıç için tutulmanın birkaç güç sonrasında planlı programlı bir başlangıç size gayet iyi gelebilir, bunu kullanabilirsiniz. Ancak, duygusal anlamda sizi zorlayacak gibi görünmekte bu tutulma. O nedenle evliyseniz eşinizle, sevgilinizle olan konuşmalara, alacağınız kararlara dikkat edin.
Akrep
Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. Yaşanacak olan tutulma malum sizin tam da kişisel alanınızda gerçekleşecek ve sizi maddi manevi her konuda, “Hadi bakalım, tazeleneyim artık yetti hımbıl hımbıl oturmak” dedirtecek gibi duruyor. O nedenle kendiniz için elinizden ne geliyorsa yapmanızda ciddi fayda var. Ama bu süreçte iş ve iş ortaklıklarına ve ilişkinize özen göstermeyi ihmal etmeyin.
Yay
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Bu Ay tutulmasıbilinç altını, hayalleri ve rüyaları bunun yanında ruhsal ihtiyaçları, korkuları, endişeleri, kişinin duyduğu güvensizlikleri, sırları, maddi ve manevi hapisleri, darlık ve kısıtlanmaları anlatan konularda yaşayacaksınız. O nedenle bu tutulma sizin ruhsal anlamda şifalanmanıza neden olabilir, ancak sevgili meselelerinde yaralanmaya da açık bir pozisyon gelişebilir.
Oğlak
Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. Bu tutulma sizi daha çok sosyal hayat, dernekler, organizasyonlar vb. konuları anlatan alanda gerçekleşecek o nedenle bu ve diğer yandan aşk, ilişkiler konularında da sizi etkileyebilecekmiş gibi görünmekte. Bu Ay tutulması özellikle ilişki de, “Tamam mı, devam mı?” dedirtebilir. Bir karar vermeden önce kesinlikle enine boyuna düşünmenizde fayda var.
Kova
Merhaba sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar. Yay burcunda yaşanacak olan Ay tutulması sizin kariyer alanınızda gerçekleşecek ve bu noktada bir iş değişikliği veya çalışma alanınızda değişim söz konusu olabilir. O nedenle olabilecek bir hareketlenmede akılla hareket etmeninizi tavsiye ederim. Duygularınızla hareket ettiğiniz taktirde sonra pişman olma olasılığınız hayli fazla. Konuşmalarınıza bir kere daha dikkat edin.
Balık
Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. Bu ayın en önemli gökyüzü olayı Yay burcundaki Ay tutulması, sizi dış ticaret, yabancı ülkeler, uzun yollar, inanç, akademi gibi konularında etkileyecek gibi görünmekte. O nedenle özellikle öğrenci veya herhangi bir konuda eğitimdeki koçların bu süreçte yeniliklere adım atmaları muhtemel. Hazırlıklı ve sağlam bir donanımla elinizdeki fazlalıklardan kurtulun derim.