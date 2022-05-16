Ay tutulmasının burçlara etkisi (16 Mayıs 25 derece Akrep burcunda Ay Tutulması)

Ay tutulurken “Artık direnç göstermeyin ve değişin!” diyor.

Mayıs ayının en önemli olaylarının başında elbette 25 derece Akrep burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması olacak. Bir ay sonrasına kadar da etkilerini hissettirecek olan bu tutulma bize değişmemiz ve yenilenmemiz konusunda adımlar atmamızı söylemekte.

Satürn denilen disiplin delisi, zamanın efendisinin zor açıları altında gerçekleşecek olan bu Ay tutulmasına hayaller gezegeni Neptün ve mücadelenin efendisi Mars ise olumlu açılarıyla bizi etkisi altına alacak. Bu da bize “Yani şimdi ne yaşadık ki biz böyle?” dedirtecek gibi görünmekte. Dayak mı yedik, aşk mı yaşadık pek belli olmayabilir. O nedenle vereceğimiz kararlarda ne olursa olsun temiz bir akılla davranmamız bizim için iyi olacaktır.

Bu tutulmanın ana merkezi para ve koşullarımızın değişmesiyle ilgili görünmekte. Özellikle ekonomik anlamda kendimizi garanti altına almamız gerekliliğini daha da çok hissettirecek. Bu nedenle var olan işlerinize, kaynaklarınıza biraz daha güçlü sarılmanız sizin hayrınıza olur. Bir yanıyla olumlu bir gelecek için moral verici etkileri içinde tutuyor olsa da bu tutulmada, işimize gelse de, gelmese de yapılması gerekenleri etkili bir biçimde yapmanızda fayda var.

Türkiye açısından bu tutulma çok da sevimli durmamakta ne yazık ki! Tutulma özellikle Türkiye haritasında Jüpiter’in üzerinde gerçekleşecek. Din adamları, diyanet, yargıçlar, ülkeyi ilgilendiren adli soruşturmalar, danışmanlar, bürokrasi, akademisyenler, üniversiteler, zengin ve çevresi geniş kişiler, yargı-yasa, uzun seyahatler, ticaret, para gibi konular gündemde hayli yer tutacak.

Bunun yanında Güneş, yönetici pozisyondaki kişiler, yöneticiler, ileri gelen liderler, göz önünde olan ünlü kişiler, ekonomik kurumları yöneten kişiler, altın gibi değerleri anlatmakta ve Türkiye haritasında Neptün ile zorlayan bir görünümde. Neptün bu anlamda, sosyalist yaklaşımlar, gizli faaliyet ve örgütler, casusluk, yolsuzluk, hile, paravan şirketler, petrol, denizler, hayır kurumları, yağmurlar, seller, yazarlar, sanatçılar, medyumları da anlattığı için bu tutulma gizli saklı ne varsa ortaya dökebilir. Askerleri anlatan Mars’ın tepe noktada duruyor olması deniz ve kara sınırlarımızda ciddi hareketliliğe neden olabilir.