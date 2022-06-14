Babalar Günü için burçlara göre hediye önerileri

Sevgili astroloji severler, olmazsa olmazlardan bir gün olarak takvimlerde yerini alan “Babalar Günü” onlara sevgimizi aktarmak veya onları minnetle bir kere daha anmak için fırsat sunuyor.

Astrolojide doğum haritamızda baba figürü Güneş veya Satürn olarak ele alınır. Ve bu iki figürün hartamızdaki konumu ve etkileşimleri bizim ebeveynlerle olan ilişkimizi tanımlar. Ve Güneş fiziki, temel ihtiyaç gerçekliğimizi, Satürn ise disiplin ve sınırları anlattığı için yüzyıllardır bu iki figür baba olgusuyla tanımlanmıştır.

Babalar Gününde babanızı mutlu etmek için aslında onun Ay burcunu bilmemiz hediye seçiminde çok daha sağlamcı bir yaklaşım olur. Çünkü hediye duygulara hitap ettiği için ve Ay da bunu tam olarak anlattığından babanızın Ay burcunu biliyorsanız Ay burcunu, yok eğer bilmiyorsanız Güneş burcunu dikkate alarak hediye seçimi yapabilirsiniz.

Bir baba için en değerli hediye elbette çocuğudur. Onun sağlıklı, başarılı, mutlu olduğunu bilmesi hayatı boyunca alabileceği en muhteşem hediyedir. O nedenle siz öncelikle mutlu ve sağlıklıysanız onlarda emin olun kendilerini tamamlanmış hissedeceklerdir.

Baba olan ve kendini baba gibi hisseden herkesin bu gününü en içten duygularımla kutluyorum.

Hayat, babalarımızın yüzünü hep güldürsün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)