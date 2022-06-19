Babalar Günü'nde burçlara göre hediye önerileri

Her ne kadar kapitalizmin, piyasayı yaz ortası hareketlendirmek için icat ettiği söylense de takvimlerde yerini almış olan Babalar Günü, onlara sevgimizi aktarmak veya onları minnetle bir kere daha anmak için iyi bir fırsat sunuyor.

Astrolojide doğum haritamızda baba figürü Güneş veya Satürn olarak ele alınır. Bu iki figürün haritamızdaki konumu ve etkileşimleri bizim ebeveynlerle olan ilişkimizi tanımlar. Güneş fiziki, temel ihtiyaç gerçekliğimizi, Satürn, disiplin ve sınırları anlattığı için yüzyıllardır bu iki figür baba olgusuyla tanımlanmıştır. O nedenle babalarımız bizim için bazen sert bir otorite figürü iken, çoğu zamanda sırtımızı dayayacağımız müthiş bir güvence olarak kendini gösterir.

Babalar Günü'nde babanızı mutlu etmek için onun Ay burcunu bilmeniz, hediye seçiminde çok daha sağlamcı bir yaklaşım olur. Çünkü hediye duygulara hitap ettiği için ve Ay da bunu tam olarak anlattığı için, babanızın Ay burcunu biliyorsanız Ay burcuna, yok eğer bilmiyorsanız Güneş burcuna hitap eden hediye seçimlerinde bulunabilirsiniz.

Gerçi babalarımız için en değerli hediye elbette evladıdır. Onun sağlıklı, başarılı, mutlu olduğunu bilmesi, hayatı boyunca alabileceği en muhteşem hediyedir. O nedenle siz öncelikle mutlu ve sağlıklıysanız onlarda emin olun kendilerini tamamlanmış hissedeceklerdir. Bizler onlar için ifade edilemeyecek kadar muhteşem hediyelerizdir. Ne hediye alsam diye kafanızı fazla fazla yoracağınıza, lütfen babalarınıza yarın çok geç olmadan sıkı, ama çok sıkı sarılıp öpün. Baba olan ve kendini baba gibi hisseden kadın, erkek hiç fark etmez herkesin bu gününü en içten duygularımla kutluyorum.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)