Babalar Günü'nde burçlara göre hediye önerileri

Haberler - ntv.com.tr 19.06.2022 - 10:41
Her ne kadar kapitalizmin, piyasayı yaz ortası hareketlendirmek için icat ettiği söylense de takvimlerde yerini almış olan Babalar Günü, onlara sevgimizi aktarmak veya onları minnetle bir kere daha anmak için iyi bir fırsat sunuyor.
Astrolojide doğum haritamızda baba figürü Güneş veya Satürn olarak ele alınır. Bu iki figürün haritamızdaki konumu ve etkileşimleri bizim ebeveynlerle olan ilişkimizi tanımlar. Güneş fiziki, temel ihtiyaç gerçekliğimizi, Satürn, disiplin ve sınırları anlattığı için yüzyıllardır bu iki figür baba olgusuyla tanımlanmıştır. O nedenle babalarımız bizim için bazen sert bir otorite figürü iken, çoğu zamanda sırtımızı dayayacağımız müthiş bir güvence olarak kendini gösterir.
Babalar Günü'nde babanızı mutlu etmek için onun Ay burcunu bilmeniz, hediye seçiminde çok daha sağlamcı bir yaklaşım olur. Çünkü hediye duygulara hitap ettiği için ve Ay da bunu tam olarak anlattığı için, babanızın Ay burcunu biliyorsanız Ay burcuna, yok eğer bilmiyorsanız Güneş burcuna hitap eden hediye seçimlerinde bulunabilirsiniz.
Gerçi babalarımız için en değerli hediye elbette evladıdır. Onun sağlıklı, başarılı, mutlu olduğunu bilmesi, hayatı boyunca alabileceği en muhteşem hediyedir. O nedenle siz öncelikle mutlu ve sağlıklıysanız onlarda emin olun kendilerini tamamlanmış hissedeceklerdir. Bizler onlar için ifade edilemeyecek kadar muhteşem hediyelerizdir. Ne hediye alsam diye kafanızı fazla fazla yoracağınıza, lütfen babalarınıza yarın çok geç olmadan sıkı, ama çok sıkı sarılıp öpün. Baba olan ve kendini baba gibi hisseden kadın, erkek hiç fark etmez herkesin bu gününü en içten duygularımla kutluyorum.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Cesur, atılgan, aceleci, kendine güvenen, doğrucu arada çabuk sinirlenen özellikler gösteren Koç burcunda bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye aslında ona sevginizi yürekten göstermeniz olacaktır. Ona hediye edeceğiniz sportif şeyler ya da hareketli bir tatil programı çok hoşuna gidebilir.
Boğa
Güvenilir, sıcak kanlı, sanatla ilgili, her türlü lüksü seven, bazen ağır kanlı özellikler gösteren Boğa burcunda tutumlu bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye, onunla birlikte yemek yemeniz olacaktır. Özellikle bu yemek ya da program özenle seçilip gerçekleştirilmiş bir programsa onu çok mutlu edecektir.
İkizler
Canlı bir zeka, iletişime yatkınlık, fikir alışverişine, konuşmaya, yüreğine giden yolda aklıyla ilerleyen, meraklı bir yapılanmayı, şüpheci ve duygusal anlamda değişken İkizler burcunda bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye iletişimle ilgili hediyeler olacaktır. Onunla birlikte bir elektronik mağazasında gezip aletlerin sağını solunu incelemeniz bile yeter.
Yengeç
Duygusal, nazik ve koruyucu, kuvvetli bir ebeveynlik duygusuyla bezenmiş, arada kendine fazla üzülebilen özellikler gösteren Yengeç burcunda bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye özenerek pişirdiğiniz bir yemek olabilir. Fotoğraflarınızın içinde olduğu bir albüm ya da çerçevede onu mutlu edecektir.
Aslan
Yüce gönüllü, yaratıcı, organizasyondan iyi anlayan, bazen kendini egosuyla sorun yaşarken de bulabilen Aslan burcunda bir babanız varsa, ona verebileceğiniz en iyi hediye önceden bildiğiniz, ihtiyacı olan bir şey almak olacaktır. Bu özel günde ona ne kadar ihtiyacınızın olduğunu hissettirin. Pahalı hediyeleri severler ama özel küçük hediyeler de hoşlarına gidebilir.
Başak
Titiz, ayrıntılara her zaman için fazlasıyla önem veren ve bazen de sevgisini abartmak yerine bu detay ve ayrıntılara saklayan fedakar Başak burcunda bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye sağlığıyla ilgili ya da spor, bakım hediye çekleri gibi şeyler hoşuna gidecektir. Ama daha da güzeli onunla yürüyüş yapıp birebir baş başa kalmanız, onu dinlemeniz olacaktır.
Terazi
Uyumlu, romantik, diplomatik, çekici, ama bazen kararsız ve kırılgan özellikler gösteren Terazi burcunda bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye birlikte, yan yana yapabileceğiniz bir hobi kiti olabilir. Birlikte yemek hazırlamanız, alışverişe çıkmanızdan da çok keyif alacağını bilin. Terazi babalarını şımartın biraz bu özel günde.
Akrep
Kurnaz, hayal gücü zengin, kararlı, küllerinden tekrar doğabilen ve bunun yanında tatlı kindar özellikler de gösteren Akrep burcunda bir babanız varsa, ona verebileceğiniz en iyi hediye macerayı da içeren baş başa bir etkinlik olabilir ya da yazmaya ilgisi varsa güzel defterler ve şık bir dolma kalem olabilir.
Yay
Dışa dönük, araştırmacı, dürüst, entelektüel ama yer yer fazla iyimser, fakat ara sıra tatlı kapris özellikler gösteren Yay burcunda bir babanız varsa, ona verebileceğiniz en iyi hediye bir gezi rehberi ya da ileri tarihli bir tatil çeki olabilir. Aslında planlamak yerine tarihini açık bıraktığınız bir program onu fazlasıyla mutlu edecektir.
Oğlak
Sabırlı, çalışkan, disiplinli, sorumluluk alan ancak bazen her konuda fazlasıyla hassaslaşan ve mesafeli özellikler de gösterebilen Oğlak burcunda bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye, onunla şöyle karşılıklı oturup doya doya konuşmak olabilir. Kağıt oyunlarında iddialaşıp kaybetmeniz de ona çok keyif verecektir. Bildiğiniz halde nasıl kazandığını anlattırın ona.
Kova
Bağımsız, orijinal, kendine has, reformcu, entelektüel, bazen de yerinde duramayan, isyankar özellikler gösteren Kova burcunda bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye onu şaşırtacak (tabi başarabilirseniz!) bir program olacaktır. Küçük bir hediyenin yanında böyle fikirle gitmeniz ne hoş olur kim bilir?
Balık
Alçak gönüllü, hassas, sezgisel, nazik, sempatik ama vazifelerini nihayetlendirmekte zorlanan, alıngan özellikler gösteren Balık burcunda bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye onu fazla fazla şımartmanız olacaktır. Şaşırtın, şımartın, sarılın ona ve tabii hoşlandığı renklerde ona giyebileceği bir şeyler de almayı ihmal etmeyin olur mu?