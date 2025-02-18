Bencil burçlar listesi: Kendi çıkarları her zaman ön planda
Kendini düşünen ve sosyal ilişkilerinden sadece kendi çıkarlarını önemseyen kişiler bencil olarak tanımlanır. Astrolojide de fedakar olmayan ve söz konusu kendi istedikleri olunca ellerinden geleni yapan burçlar var. Kendi çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan bu burçlar rekabetçi doğaları gereği başkalarının ihtiyaçlarını da göz ardı edebilir. Peki, en bencil burçlar hangileri? İşte astrolojideki bencil burçlar listesi.
1. KOÇ BURCU (21 Mart - 19 Nisan)
Koç burcu, burçlar kuşağının lideri olarak bilinir. Kendine güveni yüksek olan Koçlar, genellikle önce kendi isteklerini ve hedeflerini düşünürler. Rekabetçi doğaları nedeniyle başkalarının ihtiyaçlarını göz ardı edebilirler. Onlar için başarı ve kişisel tatmin her şeyden önce gelir.