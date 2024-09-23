Birbirlerinin her zaman rakibi olan burçlar! Çatışma yaşamaları an meselesi

ASLAN VE BOĞA

Aslanlar inanılmaz derecede dışa dönük ve talepkar kişilerdir. Her an ilgi odağı olmak isterler,

Boğa burçları ise tam tersidir ve konfor alanlarında olmayı severler, istikrara ve tanıdık bir ortama değer verirler. Çevreye yönelik bu farklı tercih, iki burç arasında ciddi çatışmalara ve tartışmalara neden olur.

Dahası, hem Aslan hem de Boğa inatçı ve egoist kişilikleriyle bilinir, ikisi de durumlarda taviz vermeye istekli değildir ve bu da daha fazla çatışmaya yol açar.