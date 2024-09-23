Birbirlerinin her zaman rakibi olan burçlar! Çatışma yaşamaları an meselesi
Astrolojideki bazı burçlar birbirleriyle her zaman rekabet içinde olabilir. Genellikle zıt düşüncelerde olan bu burçların uyum sağlayabilmesi zordur. İşte en şiddetli rekabeti ve çatışmayı yaşayan burçlar...
KOÇ VE TERAZİ
Koçlar genellikle hayata karşı doğrudan ve pratik yaklaşımlarıyla bilinirken, Teraziler daha diplomatiktir. Bu genellikle büyük çatışmalara ve önemli tartışmalara neden olur, hayal kırıklığına ve rahatsızlık hissine yol açar. Teraziler karar vermeden önce tüm seçeneklerini analiz etmeyi tercih ederken, Koçlar daha hızlı ve net sonuçları tercih eder. Bu burçlar arasındaki zıt davranışlar ve karar alma tarzları arasındaki fark, iki burç arasında öfke ve rahatsızlığa yol açar.