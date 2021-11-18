Boğa burcunda Ay tutulmasının burçlara etkisi (19 Kasım 27 derece Boğa burcunda Ay Tutulması)

Oldukça zor bir ay tutulması

27 derece boğa burcunda, saat 11:57 de gerçekleşecek olan bu ay tutulması şans ve talih gezegeni olan tombik Jüpiter in sevimsizliğiyle gölgelenecek gibi durmakta. Keza Venüs’ün de yaralı şifacı olan Şiron asteroidi ile yapacağı zorlayan görünüm bizi çözüme ulaştırmaya götürürken kırgınlıklarımızı tekrar gözden geçirmemize neden olacak gibi görünmekte.

Ay’ın boğa burcundaki seyrinde kişi her zamankinden daha çok tensel, haz odaklı ve hatta bencilce davranabilir. Bu tutulmada işte bu merkezde bizi zorlayabilir. Maddi anlamda, para ile kurduğumuz ilişkide kafamızın arkasını ciddi ciddi ortaya dökebilir. Güç ve otorite ile kurduğumuz ilişkiyi de açığa çıkaracak olan bu tutulma da yeni başlangıçların da ışığını yakacağız. Bu süreçte para kaybı yaşayabiliriz. Elimizde avucumuzda ne varsa eriyip gidebilir. Çok dikkatli olmakta fayda var.

Ülkemiz açısından ise bu tutulma seçim ve ekonomik konuları biraz daha belirgin kılarken Venüs’ün durumu bizi sağlık ve para konusunda yeni yaptırımcı gelişmelerin içine de atacak gibi görünüyor. Ve ayrıca anayasal, hukuki değişiklikler de kendini gösterebilir. Bazı siyasetçilerin sahneden ayrılmalarına şahit olabileceğimiz bu tutulmada artık yeni oluşumlar kendini gösterebilir. Bir bakıma siyasi arenada sonun başlangıcı artık kendini gösterecek.

Bu tutulma aynı zamanda tuhaf doğa olaylarını, boğa burcunda olduğu için depremleri, patlamaları da tetikleyecek diyebiliriz. Neresinden tutarsanız tutun bu tutulma hiç sevimli değil. Daha iyiye gitmek için, var olanın toparlanıp olumlu yönde evrilmesi adına nasıl bedeller ödememiz gerektiğini bu tutulma kulağımızın dibinde bağıracak ve etkilerini hemen hemen bir yıl daha gezegenlerin tekrar tekrar bu dereceyi tetiklemesiyle yaşayacağız diyebilirim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)