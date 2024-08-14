Bu tarihte doğanlar dikkat! Doğum tarihinize göre ne kadar şanslısınız?

Sayılar sandığınızdan çok daha fazla anlam içerebilir. Şanslı sayıyı ve uğurlu rengi bilmek günlük hayatımızdaki birçok şeyi kolaylaştırmanıza ve şansınızı artırmanıza yardımcı olabilir. Özellikle doğum tarihinizde pek çok sır gizli olabilir.

Bu tarihte doğanlar dikkat! Doğum tarihinize göre ne kadar şanslısınız? - 1

Sayılar günlük hayatımızda çok önemli bir rol oynar. Şanslı sayıyı ve uğurlu rengi bilmek günlük hayatımızdaki birçok engeli çözebilir. Hepimizin bildiği gibi,numerolojide 9 gezegen vardır.

Bu gezegenler, numerolojideki sayılarla anılır. Numerolog Swati Jain'in açıkladığı gibi, doğum tarihinize göre şansınızı artırmak için her birinizin yapabileceği bazı şeyler var.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Bu tarihte doğanlar dikkat! Doğum tarihinize göre ne kadar şanslısınız? - 2

Numerolojinin hayatınızı etkilediğine inanılır. Bazı sayılar insanlara şans getirir. Yaşamınızı iyileştirmek ve kendi şansınızı yaratmak için bu sayıların gücünden faydalanabilirsiniz. Doğum tarihinize göre ne kadar şanslı olduğunuzu öğrenmek istiyorsanız bu yazımıza bir göz atın.

Bu tarihte doğanlar dikkat! Doğum tarihinize göre ne kadar şanslısınız? - 3

1 NUMARA

Numerolojiye göre 1, 10, 19,28 tarihlerinde doğan kişinin sayıya göre yönetildiği söylenir. 1 numaranın yönetici gezegeni Güneş'tir. Aşağıda, 1 numara tarafından yönetilen kişinin günlük yaşamını iyileştirmek ve yükseltmek için izlemesi gereken bazı ipuçları verilmiştir. Bu tür insanlar iyi liderlik özelliklerine sahiptir ve çok iyi liderlerdir.

İşte takip etmeleri için bazı ipuçları.

  • Gereksiz düşmanlar edinebilecekleri için öfkelerini ve açık sözlü doğalarını kontrol etmelidirler.
  • Gereksiz harcamalardan kaçınmalıdırlar çünkü bu, ailede huzursuzluğa neden olabilir.
  • Bu tür konular onlar için uygun olmadığı için dava konularından kaçınmalıdırlar.
  • Onlar için en uygun renkler turuncu ve kırmızıdır.
  • Onlar için uğurlu sayı 9,2,5,3,4,6'dır.


Bu tarihte doğanlar dikkat! Doğum tarihinize göre ne kadar şanslısınız? - 4

2 NUMARA

2, 11,20 ve 29 tarihlerinde doğan insanlar 2 rakamı tarafından yönetilir. 2 rakamının yöneticisi Ay gezegeni olarak kabul edilir. Bu tür insanlar çok kibar ve çok yumuşak kalplidir; bu tür insanlar çok çabuk incinir ve herkesle kolay anlaşamazlar. Bu tür insanlar çok hassastır ve hayal gücü iyidir. Arkadaşlarını seçerken çok dikkatli olmalıdırlar. Çok fazla arkadaşları yoktur ve arkadaşlıklarını sürdürmekte çok iyidirler. Bu tür kişiler istikrarlı bir şekilde çalışmalı, işi arada bırakmamalı ve işini tamamlamalıdır.

İşte yapmaları gerekenler:

1. Sistemli ve sabit bir plan ile çalışmalıdırlar. Planlarından sapmamalıdırlar. Bunun yerine, başarısızlığın nedenini bulmalı ve ona yönelik çalışmalıdırlar.

2. Bu sayı için uğurlu renk beyazdır.

3. Onlar için şanslı sayılar 1,5, 3,2'dir.

Bu tarihte doğanlar dikkat! Doğum tarihinize göre ne kadar şanslısınız? - 5

3 NUMARA

3 numaranın yönetici gezegeni Jüpiter gezegenidir. 3, 12 ve 21,30 tarihlerinde doğan insanların Jüpiter gezegeni tarafından yönetildiği söyleniyor. Bu sayı aynı zamanda bilgi sayısı olarak kabul edilir. Böyle bir insan her zaman her şey hakkında daha ayrıntılı bilgi ister. İyi danışmanlar veya iyi danışmanlar olarak kabul edilirler. Çok sosyaldirler ve hayatlarında herhangi bir kısıtlamadan hoşlanmazlar.

İşte onlara yardımcı olabilecek bazı ipuçları.

  • Paralarını piyangoya veya kumara yatırmaktan kaçınmalıdırlar.
  • Sadece çok çalışarak para kazandıkları için spekülasyondan kaçınmalıdırlar.
  • Böyle bir insan aşırı özgüvenli olmaktan kaçınmalı ve mantıksız tartışmalardan kaçınmalıdır.
  • Sarı, 3 rakamı tarafından yönetilen kişi için en uygun renktir.
  • Bu sayı için uğurlu sayı 1,5,2,3,9'dur.

Bu tarihte doğanlar dikkat! Doğum tarihinize göre ne kadar şanslısınız? - 6

4 NUMARA

Nümerolojiye göre 4, 13,22 veya 31'de doğan kişinin 4 sayısı tarafından yönetildiği söylenir. 4 sayısının lordu Rahu'dur. Bu tarihte doğan kişiler çok cesur ve iyi yöneticilerdir. İyi liderlik edebilirler ve iyi organizatörler ve planlayıcılardır.

İşte yapmanız gerekenler:

1. Okuyucunun bilgiyi özümsemesini kolaylaştırmak için metni daha küçük, daha yönetilebilir bölümlere ayırmayı düşünün. Her sayı, her nokta için alt başlıklar içeren ayrı bir bölüm olabilir.

2. Diplomaside çok iyiler; herhangi bir durumu kolay ve etkili bir şekilde halledebilirler.

3. Asilerdir; onlar çok basit.

4. Bu tür kişiler, hisse senedi piyasasına veya diğer herhangi bir finansal piyasaya yatırım yapmaktan kaçınmalıdır.

5. Şanslarını artıracak uğurlu renk Açık Mavi'dir.

6. Bu sayılar için uygun sayılar 7,6,5,1'dir.

Bu tarihte doğanlar dikkat! Doğum tarihinize göre ne kadar şanslısınız? - 7

5 NUMARA

5, 14 veya 23'te doğan kişi 5 sayısı tarafından yönetilmeye çağrılır. Bu sayının yöneticisi Merkür'dür. Bu tür kişiler, özel ve mesleki hayatlarını kolaylıkla dengeleyebilen kişilerdir, çünkü bu sayıya denge numarası denmektedir. Her alanda çok yönlüdürler ve iyi eğlendiricilerdir. Bu tip kişiler çok iyi iletişim becerilerine sahiptir ve konuşmalarıyla herkesi kolaylıkla cezbedebilir.

İşte onlar için bazı ipuçları.

  • Çok dikkatli olmalılar ve sırlarını kimseyle paylaşmamalılar çünkü bu tür sırlar kendilerine karşı kullanılabilir.
  • Her seferinde bir işe odaklanmalıdırlar. Aynı anda birden fazla görev, hedeflerine ulaşmalarına engel olabilir.
  • Yeşil, 5 rakamı tarafından yönetilen kişi için şanslı renktir.
  • 1,2,6,5,4,8 böyle bir kişi için uğurlu sayılardır.
Bu tarihte doğanlar dikkat! Doğum tarihinize göre ne kadar şanslısınız? - 8

6 NUMARA

6, 15 veya 24'te doğan kişinin 6 numara tarafından yönetildiği söylenir. 6 numaranın yönetici gezegeni Venüs'tür. Venüs güzellik gezegeni olduğu için bu insanlar güzelliğe eğilimlidirler, iyi giyinmeyi ve etkileyici görünmeyi severler. Bu tür insanlar, diğerlerine kıyasla daha fazla cinsel istek duyarlar. Gülen yüzleri sayesinde kolayca arkadaş edinebilirler ama sırlarını kimse kolay kolay öğrenemez. Ailelerine ve özellikle çocuklarına çok bağlıdırlar. Kazançlarını daha çok lüks bir yaşam için maddi şeylere harcıyorlar.

Bu ipuçlarını takip edin.

  • Kıskançlığın doğasından kaçınmalıdırlar. Kişiliklerini büyük ölçüde etkileyebileceği için intikam alma yönünde çalışmamalıdırlar.
  • Herhangi bir küçük konuşma hakkında yorum yapmamalı ve kimseyi eleştirmemelidirler.
  • 6 numara için şanslı renkler Pembe, kırık beyaz ve en yeni karışık renklerdir.
  • Şanslı sayılar 7,4,8,5,6'dır.

Bu tarihte doğanlar dikkat! Doğum tarihinize göre ne kadar şanslısınız? - 9

7 NUMARA

7,16 veya 25'te doğan kişi 7 sayısı tarafından yönetilir. Bu sayının efendisi Ketu'dur. Bu tür insanlar çok itaatkardır. İhanetle karşı karşıya kalabilirler. Okült bilimle ilgilenen ve çok ruhani olan iyi araştırmacılardır. Basit yaşama inanırlar ve paralarını lükse harcamazlar. Sırlarını kimseyle paylaşmazlar. İyi bir sezgileri var.

İşte onlar için şanslarını artıracak bazı ipuçları.

  • Yaptıkları tüm projeleri veya işleri tamamlamalıdırlar.
  • Ailelerine değer vermeliler.
  • Bu sayı için en uygun renk zebra renkleri yani siyah beyaz karışımı renktir.
  • Şanslı sayılar 4,6,5,8'dir.
Bu tarihte doğanlar dikkat! Doğum tarihinize göre ne kadar şanslısınız? - 10

8 NUMARA

Herhangi bir ayın 8, 17 veya 26'sında doğan insanların Satürn gezegeninin yönettiği 8 sayısı tarafından yönetildiği söylenir. Böyle bir insanın başlangıç ​​hayatı yavaştır; hayatlarının birçok iniş ve çıkışları vardır. Bu tür insanlar çalışkan ve serttir ve her duruma kolayca uyum sağlayabilirler. Bu numara aynı zamanda mülkün numarası olarak da adlandırılır; yönettiği kişinin mülküne sahip olma şansı yüksektir. Verilen her işi tam sorumlulukla bitirirler. Tutkularına karşı çok inatçıdırlar. Herhangi bir lüks zevk eşyasından rahatsız olmazlar.

İşte yapmaları gerekenler.

  • Sağlıklarına daha çok dikkat etmeleri gerekiyor.
  • Piyangodan veya diğer herhangi bir spekülasyondan kaçınmalıdırlar.
  • Onlar için en uygun renkler lacivert ve siyahtır.
Bu tarihte doğanlar dikkat! Doğum tarihinize göre ne kadar şanslısınız? - 11

9 NUMARA

Herhangi bir ayın 9, 18 ve 27'sinde doğan kişinin 9 numara tarafından yönetildiği söylenir. 9 numaranın yöneticisi Mars'tır. Bu tür insanlar çok iyi sosyal hizmet uzmanlarıdır; onlar çok yönlüdür. Aileden çok topluma önem verirler. Çabuk sinirlenirler. İş için sadece kendilerine bağlıdırlar. Geçmiş ya da gelecek onları rahatsız etmez; şimdiki zamanda yaşarlar. Hayata başlamaları zordur ama yaşlılıkları huzurludur. Dürtüseldirler.

Bu ipuçlarını takip etmelidirler.

1. Anne-baba ile birlikte eş konusunda da ilgilenmeleri gerekir.

2. Gereksiz yere risk almaları, maddi kayıplara yol açabilir ve öz saygılarını zedeleyebilir, bu nedenle bu tür durumlardan kaçınmalıdırlar.

3. 9 numaralı kişi için en şanslı renk Kırmızı'dır.

4. Onlar için uygun sayılar 1,3,5,7'dir.

DAHA FAZLA GÖSTER