Bu tarihte doğanlar dikkat! Doğum tarihinize göre ne kadar şanslısınız?

2 NUMARA

2, 11,20 ve 29 tarihlerinde doğan insanlar 2 rakamı tarafından yönetilir. 2 rakamının yöneticisi Ay gezegeni olarak kabul edilir. Bu tür insanlar çok kibar ve çok yumuşak kalplidir; bu tür insanlar çok çabuk incinir ve herkesle kolay anlaşamazlar. Bu tür insanlar çok hassastır ve hayal gücü iyidir. Arkadaşlarını seçerken çok dikkatli olmalıdırlar. Çok fazla arkadaşları yoktur ve arkadaşlıklarını sürdürmekte çok iyidirler. Bu tür kişiler istikrarlı bir şekilde çalışmalı, işi arada bırakmamalı ve işini tamamlamalıdır.

İşte yapmaları gerekenler:



1. Sistemli ve sabit bir plan ile çalışmalıdırlar. Planlarından sapmamalıdırlar. Bunun yerine, başarısızlığın nedenini bulmalı ve ona yönelik çalışmalıdırlar.



2. Bu sayı için uğurlu renk beyazdır.



3. Onlar için şanslı sayılar 1,5, 3,2'dir.