Burçlara göre hediye önerileri (14 Şubat 2022 Sevgililer Günü)

Merhaba sevgili astroloji severler.

Her ne kadar “Bu tamamen kapitalist bir oyun, kış ortası alışveriş trafiğini arttırmak için uydurulmuş bir gün” desek de sonuçta 14 Şubat günü, sevgilisinden veya eşinden “Seni seviyorum.” cümlesinin bitiminde hediye beklemeyen var mıdır? Bence yoktur.

Herkes öyle ya da böyle bir çiçek, çikolata, araba, hırka, telefon… Pahalı veya bir minik bir papatya bile olsa bekliyor işte bir şeyler. Ama gelmeyince de çoğu zaman bahane hazır “Ama sevgilimin Venüs’ü doğum haritasında kötü açıda!” Bu durumlarda hep “Hayır efendim, sevgilin sevgisini ifade edemeyen, üstüne bir dal maydanozu bile çiçek niyetine veremeyecek kadar şapşalsa Venüs ne yapsın? demek istemişimdir. Ve hatta dedim bile.

Peki haritalarımızda sevgiyi, aşkı ve bu konuda hediye beklentilerimizi ne belirler? Bunun için haritada ilk önce kişinin Ay burcunu ve asıl aşk tanrıçası Venüs’ün hangi burçta olduğunu dikkate alırız.

Venüs’ün bu yorumlanışı, kişinin aşk ve aşkla ilgili konularda beklentileri ve tavrı hakkında bize çok ciddi bilgiler verir. O nedenle sevgilinizin burçlara göre âşık olduğunda nasıl davrandığını ve Venüs’ün burçlardaki beklentilerini öğrenmek için Burçlarda Aşk ve Hediye Seçimi yazımdan okuyabilirsiniz.

Sevgiliniz olsa da olmasa da sevgiyi yüreğinde hisseden ve bunu korkmadan dile getirebilen herkesin sevgililer gününü kutluyorum. Sizi seviyorum!

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)