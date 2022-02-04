Burçlara göre hediye önerileri (14 Şubat 2022 Sevgililer Günü)

Haberler 04.02.2022 - 10:33
Merhaba sevgili astroloji severler.
Her ne kadar “Bu tamamen kapitalist bir oyun, kış ortası alışveriş trafiğini arttırmak için uydurulmuş bir gün” desek de sonuçta 14 Şubat günü, sevgilisinden veya eşinden “Seni seviyorum.” cümlesinin bitiminde hediye beklemeyen var mıdır? Bence yoktur.
Herkes öyle ya da böyle bir çiçek, çikolata, araba, hırka, telefon… Pahalı veya bir minik bir papatya bile olsa bekliyor işte bir şeyler. Ama gelmeyince de çoğu zaman bahane hazır “Ama sevgilimin Venüs’ü doğum haritasında kötü açıda!” Bu durumlarda hep “Hayır efendim, sevgilin sevgisini ifade edemeyen, üstüne bir dal maydanozu bile çiçek niyetine veremeyecek kadar şapşalsa Venüs ne yapsın? demek istemişimdir. Ve hatta dedim bile.
Peki haritalarımızda sevgiyi, aşkı ve bu konuda hediye beklentilerimizi ne belirler? Bunun için haritada ilk önce kişinin Ay burcunu ve asıl aşk tanrıçası Venüs’ün hangi burçta olduğunu dikkate alırız.
Venüs’ün bu yorumlanışı, kişinin aşk ve aşkla ilgili konularda beklentileri ve tavrı hakkında bize çok ciddi bilgiler verir. O nedenle sevgilinizin burçlara göre âşık olduğunda nasıl davrandığını ve Venüs’ün burçlardaki beklentilerini öğrenmek için Burçlarda Aşk ve Hediye Seçimi yazımdan okuyabilirsiniz.
Sevgiliniz olsa da olmasa da sevgiyi yüreğinde hisseden ve bunu korkmadan dile getirebilen herkesin sevgililer gününü kutluyorum. Sizi seviyorum!
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç Burcu ve Venüs Koç Burcunda:
Koç burcunda Venüs’ü olanlar aşk ilişkilerinde fazla heyecanlıdır ve hemen ilişkide yol almak isterler. Genelde çabuk ilişkiye girerler ama sonra ilk problemde “Tüh be, ben ne yaptım şimdi böyle” diyerek çok da çabuk ilişkiden uzaklaşırlar. Venüs Koç da hırçındır. Sevgisini gösterir ve görmek ister. Pazarlıklı bir aşktan hiç hoşlanmazlar. Karşısındaki kişinin de kendisi gibi net ve sevgide cesur olmasını isterler. Yani öyle mıy mıy, yapış yapış ne olduğu belli olmayan ilişkilerin insanı değillerdir.
Koç burcu veya Koç gibi Venüs’ü olan erkeklere verilebilecek en güzel hediye video oyun konsolu veya oyunları. Kaç yaşında olursa olsun, o vurdulu kırdılı oyunları, araba yarışlarını oynamaktan zevk almayan bir Koç erkeği görmediğimi söyleyebilirim. Veya hoş bir spor ayakkabı, spor bir giysi, spor çanta, şapka onları mutlu edebilir.
Koç burcu veya Koç burcunda Venüs’ü olan bir kadına vurulduysanız daha şık şeylere yönelmenizde fayda var çünkü onlar alımlı ve hoş görünmeyi severler. Güzel bir makyaj çantası, bunun yanında aksesuarlar ve hoş bir ayakkabıya, hayır diyeceklerini hiç sanmıyorum.
Koç burcu iddialı renkleri mesela kırmızıyı ve tonlarını tercih edebilirler. Likralı kumaşlar ve pamukluları da sevebilirler.
(Dinçer Güner /Astrolog- Eğitmen / Venüs’ü 26 ° Koç burcunda)
(Ömer Koç /iş adamı / Venüs 06 ° Koç burcunda)
(Acun Ilıcalı / İş adamı – Sunucu / Venüs’ 23 ° Koç Burcunda)
(Rüzgâr Erkoçlar – Fotomodel -Oyuncu / Venüs 21 ° Koç Burcunda)
Boğa Burcu ve Venüs Boğa Burcunda:
Boğa burcunda Venüs’ü olanlar aşk ilişkilerinde bağlayıcıdır, sahiplenir ve onun bir anda kıymetlisi olabilirsiniz. Kendinizi bir an prens veya prenses gibi hissedersiniz. Tenseldir ve sevdiğini burnun dibinde, eteğinin ucunda ister, kıskanır. Ama ilişkinin ilerleyen zamanlarında ona servis vermenizi bekleyecektir. İlişkinin taze kalması için yapacağı her şey bir zaman sonra ona külfet gibi gelebilir. “Önce ben, benim ihtiyaçlarım” dediği için kendinizi bir zaman sonra yanlarında hizmetçi veya uşak gibi hissedebilirsiniz.
Boğa burcu ve Venüs’ü Boğa da olan erkeklere verilebilecek en güzel hediye kesinlikle ucuz bir şey olmamalı. O nedenle oldukça şık ve estetik aksesuara bayılırlar, deri el yapımı bir cüzdan, eldiven, saat veya bütçeniz el veriyorsa son model lüks bir arabaya, yata hayır demezler. Gerçi kim der ki?
Boğa burcu veya Venüs’ü boğada olan bir kadına çarpılmışsanız hediye konusunda tek seçenek pırlanta, elmas, değerli taşlarla bezeli ne varsa onu alın. Çünkü Venüs, Boğa burcunun yöneticisidir ve kesinlikle imitasyona tahammül edemez. İşi gerçeği boğalar hominide gırtlak oldukları için bir kutu çikolata çoğu zaman en pahalı hediyeden çok daha makbule geçer aklınızda olsun.
Boğa burcu yeşili ve parlak olmayan tonlarını sever. Danteller, saten, ipek gibi kumaşlara da bayılırlar.
(Ayşenil Şamlıoğlu/ Yönetmen – Oyuncu / Venüs’ü 14 ° Boğa burcunda.)
(Kenan İmirzalıoğlu / oyuncu/ Venüs’ü 21 ° Boğa burcunda)
(Türkan Şoray /Oyuncu / Venüs’ü 17 ° Boğa Burcunda)
İkizler Burcu ve Venüs ikizler Burcunda:
İkizler burcu ve İkizler burcunda Venüs’ü olanlar çok da monoton bir ilişkiden yana değillerdir. Özellikle aşk konusunda sizi kesinlikle eşsiz hissettirebilirler. Hayatınızı varlıklarıyla doldurup lunaparktaymış gibi başınızı döndürebilirler. Yeter ki onların aklını okşayabilin ve dikkatlerini her an taze tutabilin. Bu arada, İkizler bir zaman sonra sizi artık sevmediklerinden değil, sadece çitin ötesindeki çiçekler dikkatini çektiği için koklamak isterler. Yapılarında flört etmek var ne yapsınlar? Sizde onları böyle kabul edin.
İkizler erkeği veya Venüs’ü ikizlerde olan erkeklere verilebilecek en güzel hediye ya mikroskop ya da teleskop olmadı her ikisine hayır demezler. Ayrıca cep telefonu, bilgisayar, iletişimle ilgili her şey hoşlarına gidecektir. Bunun yanında öyle yemek, çiçek, çikolata falan pek İkizler erkeğini sarmaz.
İkizler kadını veya Venüs’ü ikizlerde olan bir kadın için biraz daha akılcı hediyelere yönelmenizde fayda var. Çünkü İkizler kadının aklının bir köşesinden mutlaka “Şimdi bu hediye ne işime yarar?” diye geçirecektir. O nedenle bir alışveriş çeki çok hoşlarına gidebilir. Bırakın kendi hediyelerini kendileri seçsinler.
İkizler öyle koyu renkleri pek sevmezler. Özellikle pastel tonlarda bile olsa renkli kumaşlara bayılırlar.
(Bülent Ersoy / Şarkıcı / Venüs’ü 19 ° İkizler burcunda.)
(Yıldız Tilbe / Şarkıcı / Venüs’ü 23 ° İkizler burcunda)
(Tuba Büyüküstün / Oyuncu / Venüs’ü 11 ° İkizler burcunda)
(Mehmet Günsür / Oyuncu / Venüs’ü 28 ° İkizler burcunda)
Yengeç Burcu ve Venüs Yengeç Burcunda:
Yengeç burcu ve Venüs’ü yengeçte biri için aşk ve sevgi demek bir arada olmak aile olmak, masallardaki gibi “Ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar” demektir. O nedenle bir Yengeç aşkında kesinlikle bağlayıcıdır. “Mutluysak tamam işte gel bana taşın, evlenelim, ben sabah kahvaltı hazırlarım, gömleklerini yıkarım” derken bulabilirsiniz. Bir yengecin bir ilişkiye gönül verip ilerlemesi ilk başta zordur ama eğer evet dediyse sizi Hansel, Gretel gibi sizi de şekerden bir evde yedire içire yaşatacaktır.
Bir Yengeç burcu erkeğine veya Venüs’ü yengeçte olan bir erkeğe vereceğiniz en güzel hediyelerden biri tabi onunla çekilmiş bir fotoğrafın bulunduğu şık bir çerçeve olabilir. Veya sayılı basımı olan bir kitapta hoşlarına gidecektir. Yengeç erkeği mutfağı da sevdiği için mutfak gereçleri de yine onlar için iyi bir hediye olabilir.
Yengeç burcu kadınları için nostaljik bir hediye seçmeniz çok hoş olur. Mesela geçmişinde anısı olan bir şeyi bulup buluşturup ona hediye etmenize çok sevinecektir. Keza onu götüreceğiniz hoş bir restoranda pek bir makbule geçecektir. Mutfakla ilgili bir şeyler almayı ikinci planda düşünmeniz daha iyi olur. Bu arada taze çiçeğe özellikle güle bayılırlar, çünkü sonra onları koparıp gül reçeli yapanları mevcuttur.
Yengeç burcuna oturaklı koyu tonları veya tam tersi çok açık renkleri tercih etmenizde fayda var. Kalın ve doğal kumaşlar hoşlarına gider.
(Ekrem İmamoğlu / Belediye Başkanı – Politikacı / Venüs’ü 15 ° Yengeç burcunda)
(Şevket Çoruh / Oyuncu / Venüs’ü 29 ° Yengeç burcunda)
(Gülben Ergen / Şarkıcı / Venüs’ü 16 ° Yengeç burcu)
Aslan Burcu ve Venüs Aslan Burcunda:
Aslan burcu ve Venüs’ü Aslan burcunda olanlar, aşkı en son zerresine kadar yaşatırlar ve fakat aslında onlar sizin üzerinizden kendilerine olan aşklarına tapınırlar demek de yanlış olmaz. Bonkördürler, sizi şımartırlar ama bir o kadarda şımartılmak isterler. Yaşı ilerleyip artık çaptan düştüklerini gördükleri anda iyi bir baba, anne, eş oluverirler. İlişkide sizin artık yanlarında var olduğunuzu anladıkları anda pasif agresif tutumlarını eninde sonunda ortaya koyup sizi bunaltmaları da çok muhtemeldir. Yani aslanları ilişkide atsanız atamazsınız, alsanız alamazsınız.
Aslan burcu veya Venüs’ü Aslan da olan bir erkeğe vereceğiniz hediyenin sağında solunda markasının yazılı olmasına dikkat edin. Bileğinde parlayan 10 metre öteden ben güçlü ve zenginim dedirtecek nal gibi bir saate bayılırlar. Hele lüks antika arabalar onlar için vardır zaten. Varsa paranız alın adama bir tane. Ama bilin ki kusur bulacaktır.
Aslan burcu kadını ve Venüs’ü Aslan burcunda olan kadınlar için marka bir gece elbisesi, mücevher, şık yüksek topuklu ayakkabılara kesin deli olacaklardır. Keza şık seçilmiş bir iç çamaşırına da hayır demezler. Yani Aslan burcu bir kadına hediye alacaksanız öncelikle banka hesabınızı muhasebecinizle şöyle bir gözden geçirmenizde fayda var.
Aslan burcuna sarı ve turuncu renk tonları, ipek kumaşlar, taftalar ve pürüzsüz dokulu kumaşlar seçmenizde fayda var.
(Kıvanç Tatlıtuğ / Manken – Oyuncu / Venüs’ü 25 ° Aslan burcunda)
(Sinem Kobal / Oyuncu / Venüs’ü 22 ° Aslan burcunda)
(Orhan Gencebay / Şarkıcı / Venüs’ü 22 ° Aslan burcunda)
(Fatih Terim / Teknik Direktör / Venüs’ü 17 ° Aslan burcunda)
Başak Burcu ve Venüs Başak Burcunda:
Başak burcu ve Venüs’ü Başak burcunda olan biriyle aşk yaşıyorsanız, kesinlikle “Sevgi emek ister" Sözünü başucunuza yazmanızda fayda var. Pek bir demirperde komünizm söylemi gibi dursa da Başak burcu kadını da erkeği de sizden ilişki için yapıcı elle tutulur bir katkı bekleyecektir. Başak aşıklarını mutlu etmek hem çok kolay hem de çok zordur. Onlardan “seni seviyorum” lafını duymak için göbeğiniz çatlar ama sizin pijamanızı katlayarak veya mutfağı ovalayarak bunu söylediğini düşünürler. Onların sevgileri detaylarda ve satır aralarında saklıdır. Tabi okuyabilene!
Başak burcu veya Venüs’ü Başak burcunda olan bir erkeğe elini kolunu rahat kullanıp konuşabilmesi için bir kulaklık veya sağlığına, hijyene ciddi bir biçimde dikkat ettiği için bu çerçevede hediyeler seçebilirsiniz. Mesela sağlıklı yaşam programları olan kamplar için küçük bir tatile de kesinlikle hayır demezler.
Başak burcu veya Venüs’ü başakta olan kadınlar için ise en güzel tercih cilt, kozmetik veya sağlıklı beslenme ürünlerini de içeren bir mağazadan hediye çekidir. Siz ne alsanız beğenmeyeceği için bırakın kendi seçsin. Bu arada Başak kadınına hediye vereceğiniz zaman kutu ve paket kesinlikle şık olmalıdır.
Başak burçları kahverengi ve tonlarına bayılır. Keten ve doğal kumaş dokuları tam onlara göredir.
(Tarkan / Şarkıcı / Venüs’ü 3 ° Başak burcunda)
(Meryem Uzerli / Oyuncu / Venüs’ü 5 ° Başak burcunda)
(Sergen Yalçın / Teknik Direktör / Venüs’ü 0 ° Başak burcunda)
(Sibel Can/ Şarkıcı / Venüs’ü 22 ° Başak burcunda)
Terazi Burcu ve Venüs Terazi Burcunda:
Terazi burcu ve Venüs’ü Terazi de olan biriyle aşkta uyum, denge, adalet unsurları son derece önemlidir. Venüs’ün yine en iyi olduğu konumlardan biridir. Eh, ne de olsa bu burcunun yöneticisi olduğu için Terazi burcunda Venüs sürekli vericidir ve dengeler bozulmasın diye alttan alabilir. Ama bir zaman sonra “Ben sana şunu şunu yaptım sen bana ne yaptın?” diye hesap sorabilir, ilişkinin maddi, manevi bütün dökümünü önünüze serebilir. Keza ilişkide bir kaşı havada “sen bilirsin hayatım!” demeleri sizi bir zaman sonra sıkabilir.
Terazi burcu erkeği veya Venüs’ü terazide olan bir erkeğe günlük hayatını organize edecek hediyeler almanıza bayılacaklardır. Keza internet ile ilgili bir şeylerde yine hoşlarına gidebilir, eğer bunlardan uzak bir tiple ilişkideyseniz klasik bir gömlek, kol düğmesi veya kravata hayır demezler. Tabi kitap almanızda hoş olur.
Terazi burcu veya Venüs’ü terazide olan bir kadına hediye alacaksanız. Hediyenizin yanında mutlaka kristal bir vazoda taze çiçekler olmalı. Kitap, özellikle biyografi kitaplarına bayılırlar. Bunun yanında seksi dantel çamaşırlar veya işlemeli bir ayna, ev aksesuarları da yine çok hoşlarına gidebilir.
Terazi burcu için pembe, su yeşili, açık mavi tonları özellikle kadife, şifon gibi kumaşları tercih edilebilirsiniz.
(Hadise / Şarkıcı – Venüs’ü 7 ° Terazi Burcunda)
(Hülya Avşar / Şarkıcı – Oyuncu / Venüs’ü 20 ° Terazi burcunda)
(Ebru Gündeş / Şarkıcı – Venüs’ü 12 ° Terazi Burcunda)
(Barış Arduç / Oyuncu – Venüs’ü 28 ° Terazi burcunda)
Akrep Burcu ve Venüs Akrep Burcunda:
Akrep Burcu veya Venüs’ü Akrep burcunda olan biriyle aşk yaşıyorsanız hem çok şanslı hem de bayağı şanssızsınızdır. Bunun asla ortası yoktur. Çünkü onlarda ara renkler yoktur. Aşk konusunda sadıktırlar ama bir yere kadar! Aldatırsanız veya ilginiz azalırsa anında misilleme yapabilirler ve bunu ruhunuz bile duymaz. İlişkide kendinizi onlara bırakmaktan başka çareniz yoktur. Kıskanırlar, tutkuludurlar. Akrep burcu biriyle yaşadığınız aşkı kolay kolay unutamazsınız. Ama bilin ki yorulursunuz ve fakat yine de onlardan kopamazsınız.
Akrep Burcu veya Venüs’ü Akrep burcunda bir erkeğe kendinizi kaptırdıysanız ona verebileceğiniz en güzel hediye öyle çanta, cüzdan, ceket falan olmasın. Onlara verebileceğiniz en güzel hediye sizin üzerinizde görmeyi tercih edeceği kırmızı veya siyah deri fantezi giysiler olacaktır. “Yok artık o kadarda değil” diyorsanız deri bir kemer, yanında polisiye bir roman verin gitsin.
Akrep Burcu veya Venüs’ü Akrep burcunda bir kadına aşıksanız Akrep kadınına kendisini arzuladığınızı hissettirecek sürprizler yapın. Mumlar, kırmızı güller, hoş loş ve romantik bir akşam yemeği ve tutkulu ne varsa yapabilirsiniz hediye olarak. Bunun yanında pırlanta, çikolata ve peynire de bayılırlar.
Akrep burcu için siyah ve koyu bordoya kayan kırmızı tonlarını ve ipek, şifon, dantel ve deri doğru seçim olacaktır.
(Demet Akbağ / Oyuncu – Venüs’ü 16 ° Akrep Burcunda)
(İbrahim Tatlıses / şarkıcı – Venüs’ü 28 ° Akrep burcunda)
(Kemal Kılıçtaroğlu / Politikacı – Venüs’ü 22 ° Akrep burcunda)
(Serra Yılmaz / Oyuncu/ Venüs’ü 6 ° Akrep burcunda)
Yay Burcu ve Venüs Yay Burcunda:
Yay burcu veya Venüs’ü Yay burcunda olan birine âşık olduysanız çok şanslısınız panayır yeri gibi insanlardır. Güzel zaman geçirirsiniz. Ama onun kendini size emanet etmesi, kabullenmesi biraz zaman alabilir. Tabi o zaman içinde havalimanında tanıştığı gezgin birine aşık olup sizin ortada kalmanızda ihtimal dahilinde. Yay burcu bu konuda söz veremez. Onlar için aşk birlikte alınılan yollar ve maceralardır. O nedenle Yay Burcu bir zaman sonra size her açıdan “Bir dur ya hu!” dedirtebilir. Yaşlandıklarında, elden ayaktan düştüklerinde belki harika bir sevgili veya eş olma olasılıkları vardır.
Yay Burcu veya Venüs’ü Yay burcunda bir erkeğe abayı yaktıysanız. Yandınız. Sizi yörüngesine oturtur ve başınız dönene kadar döndürür. Yay erkeleri için en ideal hediye tabi bilgiye çok kolay ulaşabilecekleri elektronik aletlerdir. Dürbün ve GPRS cihazları, akıllı saatlerde tam istedikleri şeylerdir. Bunlar da olmuyorsa rahat güzel bir takıma de hayır demezler.
Yay Burcu veya Venüs’ü Yay burcunda bir kadına sırılsıklam âşık olduysanız ona alabileceğiniz en güzel hediye bir gezi tatili olsun. Karavana da bayılırlar. Ayrıca kitap da harika bir tercih olur. Tabi başta sıraladığım pahalı hediyeleri alacak haliniz yoksa yavru kedi ve köpeklere emin olun biterler. Veya evcil hayvanları varsa onlar için petshop dan bir şeyler alın derim. Hafif kokulu çiçeklere de bayılırlar.
Yay burcu için mor ve tonları, parıldamayan kumaşlar ama yazılı çizili moda tişörtlere yırtık pırtık pantolonlara, şortlara da hayır demezler.
(Arda Turan / Futbolcu – Venüs’ü 23 ° Yay Burcunda)
(Dr.Fahrettin Koca / Sağlık Bakanı / Venüs’ü 17 ° Yay burcunda)
Oğlak Burcu ve Venüs Oğlak Burcunda:
Oğlak Burcu veya Venüs’ü Oğlak burcunda birine aşık olduysanız, seviyorsanız öyle muç muç pembiş pembiş aşk gösterileri beklemeyin. Oğlaklar ilişkide adım adım ilerlemeyi severler. Bir anda “Sana âşık oldum, geberiyorum senin için” laflarını asla inandırıcı bulmazlar. Onlara göre aşkında, sevginin de bir seviyesi, yolu yordamı vardır. Sevdikleri âşık oldukları insana kendilerini bırakırlar. Ama onlar kendilerini size emanet edene kadar da sabretmekten içiniz şişebilir. Evlilik onlara göre bir şeydir. Aşk acılarını bile saatinde zamanında olması gerektiği kadar yaşayan tek burç diyebiliriz.
Oğlak Burcu veya Venüs’ü Oğlak burcunda bir erkeğe alınabilecek en güzel hediye antika eşya, saat, deri cüzdan, çanta, kitap… Yani işin gerçeği mağazada nerede koyu renk sıkıcı bir hediye varsa emin olun bayılarak kullanırlar. Yani oturaklı, öyle eften püften şeyler almamaya gayret edin.
Oğlak Burcu veya Venüs’ü Oğlak burcunda bir kadına aşıksanız ve onu mutlu etmek istiyorsanız alabileceğiniz en güzel şeylerin başında antika şık bir porselen olabilir veya saat, sayılı basım sahaflardan güzel bir kitap, tek taşa da hayır demezler. Ciddi güzel bir şeyler alın işte.
Oğlak burcu gri renge ve koyu renklere bayılır. Kaşmir, saf ipek, el örgüsü kumaşlar da hoşlarına gidecektir. Paranız yoksa en güzeli 2000 parça bir puzzle alın verin. Görev bilinciyle uğraşıp dursunlar.
(Candan Erçetin / Şarkıcı – Venüs’ü 4 ° Oğlak Burcunda)
(Gökhan Özen / Şarkıcı – Venüs’ü 0 °Oğlak Burcunda)
(Azra Akın / Manken – Oyuncu – Venüs29 ° Oğlak burcunda)
Kova Burcu ve Venüs Kova Burcunda:
Kova Burcu veya Venüs’ü Kova burcunda birine aşıksanız onu şaşırttığınız veya sıradanlaşmadığınız ölçüde kabini kazanırsınız. Bu anlamda Kova burcu biriyle aşk yaşamak mesele! Hem özgürlüğüne düşkün bağlanmakta zorlanır, hem rutini sevmez, hem de yanında ol ister. Çok yakınında olunca da sıkılır, uzaklaşınca dertlenir. Yani keşke bir prospektüsü olsa da okuyup öğrensek denilecek bir yapı. Ve fakat Kova burcunun dilini bir kere öğrendiniz mi, işte size harika bir sevgili.
Kova Burcu veya Venüs’ü Kova burcunda bir erkeğe aşıksanız ve ona hediye almak yüzünü güldürmek istiyorsanız. Onlara zekalarını ortaya koyacak, onları zorlayacak şeyler bulup almanızda fayda var. Keza içilen her şeye bayıldıklarından çay kahve makinesi pek hoşlarına gidebilir.
Kova Burcu veya Venüs’ü Kova burcunda bir kadına sırıl sıklam aşıksanız onu bir fotoğraf makinesi pekâlâ mutlu edebilir. Ve tabi elektronik aletlerin tamamı. Ona zarif bir eşarp, parfüm falan almayın. Enteresan hediyeler, heykeller, sanat eserleri daha çok hoşlarına gidecektir.
Kova burçları lacivert, mavi tonları, parıltılı renkleri severler. Ayrıca saten ve kendinden parlak kumaşlar hoşuna gider.
(İrem Derici / Şarkıcı / Venüs’ü 21 ° Kova burcunda)
(Ajda Pekkan / Şarkıcı / Venüs’ü 25 ° Kova Burcunda)
(Beren Saat / Oyuncu / Venüs’ü 08 ° Kova Burcunda)
(Devlet Bahçeli / Politikacı / Venüs’ü 9 ° Kova Burcunda)
Balık Burcu ve Venüs Balık Burcunda:
Balık Burcu veya Venüs’ü Balık burcunda birine âşık olduğunuzda sizi bekleyen en güzel şey masalsı bir aşk hikayesidir. Balık burçları bu anlamda kendilerine kurdukları “… ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar.” cümlesini sizin üzerinizden yaşama eğilimindedirler. Onlara göre aşk ilahi bir birleşmedir. Ruhların kavuşmasıdır. O nedenle Balık burcunda doğan veya Venüs’ü Balık burcunda olan birinden ayrılsanız da o sizi kafasında, ruhunda sürekli yaşayacaktır. Yani platonik aşkların bedenlenmiş hali gibidirler. Size vantuz gibi yapışma eğilimindedirler.
Balık Burcu veya Venüs’ü Balık burcunda bir erkeğe aşıksanız, onu seviyorsanız ve hediye seçecekseniz onlara sevdikleri bir grubun kıyıda köşede kalmış bir plağını alırsanız emin olun pek mutlu olacaklardır. Veya erkek bakım ürünlerini de yine keyifle kullanacaklardır.
Balık Burcu veya Venüs’ü Balık burcunda bir kadına kendinizi kaptırdıysanız parfüm ve iç çamaşırları onların hoşuna gidebilir. Ayrıca sanat eserleri, biblolar ve mumlarda yine dikkatlerini çekecektir. Bunun yanında doğa üstü olayları ve inançları anlatan kitapları da sevebilirler.
Balık burçları mavi ve turkuaz tonlarına yakındırlar. Pamuklu, keten kumaşları da tercih edebilirler.
(Murathan Mungan / Şair – Yazar / Venüs’ü 25 ° Balık burcunda)
(Nurgül Yeşilçay / Oyuncu / Venüs’ü 13 ° Balık Burcunda)
(Ferzan Özpetek / Yönetmen/ Venüs’ü 3 ° Balık Burcunda)