Burçların karanlık yönleri: 12 burcun sakladığı gizli sırları

Astroloji, doğum anındaki gezegen hareketlerinin kişilik ve yaşam yolumuzu etkilediğini savunur. Burçlar, olumlu özelliklerinin yanı sıra karanlık yönlere de sahiptir. Koç’un aceleciliğinden, Balık’ın kaçışçı doğasına kadar her burcun gizli yönleri, zaman zaman kişiliklerinde belirginleşebilir. Peki, burçların karanlık yönleri neler?

Burçların karanlık yönleri: 12 burcun sakladığı gizli sırları - 1

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Burçların karanlık yönleri: 12 burcun sakladığı gizli sırları - 2
Burçların karanlık yönleri: 12 burcun sakladığı gizli sırları - 3
Burçların karanlık yönleri: 12 burcun sakladığı gizli sırları - 4
Burçların karanlık yönleri: 12 burcun sakladığı gizli sırları - 5
Burçların karanlık yönleri: 12 burcun sakladığı gizli sırları - 6
Burçların karanlık yönleri: 12 burcun sakladığı gizli sırları - 7
Burçların karanlık yönleri: 12 burcun sakladığı gizli sırları - 8
Burçların karanlık yönleri: 12 burcun sakladığı gizli sırları - 9
Burçların karanlık yönleri: 12 burcun sakladığı gizli sırları - 10
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