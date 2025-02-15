Burçların karanlık yönleri: 12 burcun sakladığı gizli sırları
Astroloji, doğum anındaki gezegen hareketlerinin kişilik ve yaşam yolumuzu etkilediğini savunur. Burçlar, olumlu özelliklerinin yanı sıra karanlık yönlere de sahiptir. Koç’un aceleciliğinden, Balık’ın kaçışçı doğasına kadar her burcun gizli yönleri, zaman zaman kişiliklerinde belirginleşebilir. Peki, burçların karanlık yönleri neler?
Astroloji, gezegenlerin ve yıldızların, özellikle doğum anındaki gökyüzü durumunun, insanların kişiliklerini, davranışlarını ve yaşam yolculuklarını etkileyebileceği inancına dayanan bir sistemdir. Bu inanç, yıldızlar ve gezegenler arasındaki etkileşimlerin, kişisel özellikler ve olaylar üzerinde etkili olduğuna dayanır. Astroloji, doğum haritalarını (veya astrolojik haritaları) kullanarak, bireylerin burçlarını, gezegen hareketlerini ve diğer astronomik olayları analiz eder.