Burcunuza bakarak evlilik yaşınızı öğrenin! Ruh eşinizi bulmak için astrolojik ipucu

Astrolojiye göre, burcunuza göre evlilik yaşınız değişkenlik gösterebilir. Gezegenler doğum haritaları ruh eşinizi bulmanız için birkaç ipucu verebilir. Evlilik için en uygun gezegenlerden bazıları Venüs, Jüpiter, Mars ve Merkür'dür. Burcunuza bakarak ruh eşinizi bulacağınız yaşı öğrenebilirsiniz.

Burcunuza bakarak evlilik yaşınızı öğrenin! Ruh eşinizi bulmak için astrolojik ipucu - 1

Ruh eşiniz gibi hisseden özel biriyle ne zaman tanışabileceğinizi hiç merak ettiniz mi? Astrolojiye göre burcunuz size bu büyülü karşılaşmanın ne zaman gerçekleşebileceğine dair bazı ipuçları verebilir.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Burcunuza bakarak evlilik yaşınızı öğrenin! Ruh eşinizi bulmak için astrolojik ipucu - 2

Ayrıca, gezegenler doğum haritaları da bununla ilgili güzel tüyolar verebilir. Evlilik için en uygun gezegenlerden bazıları Venüs, Jüpiter, Mars ve Merkür'dür. Bu gezegenler mutlu bir evlilik yaşamının sağlanmasında hayati bir rol oynamaktadır. İşte burcunuza göre ruh eşinizle tanışacağınız tarihler...

Burcunuza bakarak evlilik yaşınızı öğrenin! Ruh eşinizi bulmak için astrolojik ipucu - 3

Astroloji hayatınızla ilgili pek çok ipucunu barındırır. Özellikle aşk ve ilişkiler söz konusu olduğunda astroloji ve burçlar en önemli yardımcılardır. Astrolojiye göre burcunuz size bu büyülü karşılaşmanın ne zaman gerçekleşebileceğine dair bazı ipuçları verebilir.

Burcunuza bakarak evlilik yaşınızı öğrenin! Ruh eşinizi bulmak için astrolojik ipucu - 4

KOÇ BURCU

Koç çok hızlı ve dürtüseldir. Ruh eşleriyle 22-28 yaşları arasında tanışırlar. Evlilik hayatları pek iyi değildir. Uzun süre aynı yerde kalmak istemezler. Koç açık sözlüdür ve başkalarının duygu ve hislerini pek umursamaz. Aşk ilişkileri hızlı ve ani olur. Ancak evlilik hayatlarında sürekli sorun yaşarlar.

Burcunuza bakarak evlilik yaşınızı öğrenin! Ruh eşinizi bulmak için astrolojik ipucu - 5

BOĞA BURCU

Boğa baskın ve inatçıdır. Ruh eşleriyle 30-32 yaşları arasında tanışırlar. Pratik, başarılı ve güvenilirdirler. Çoğunlukla sabırlı ve ısrarcıdırlar ve dikkate değer bir dayanıklılığa sahiptirler. Boğalar sadık ve sadık arkadaşlar edinir. Evlilik hayatları gayet iyi.

Burcunuza bakarak evlilik yaşınızı öğrenin! Ruh eşinizi bulmak için astrolojik ipucu - 6

İKİZLER BURCU

İkizler burcunun ruh hali değişimleri ve ikili bir karakter ve mizaç vardır. Huzursuz, diplomatik ve hırslıdırlar. Doğası gereği çapkındırlar ve birden fazla ilişki yaşarlar. Ruh eşleriyle 27 ila 32 yaşları arasında tanışırlar. Doğaları gereği evlilik hayatlarında sorunlarla karşılaşırlar.

Burcunuza bakarak evlilik yaşınızı öğrenin! Ruh eşinizi bulmak için astrolojik ipucu - 7

YENGEÇ BURCU

Duygusaldırlar, duygularında inatçıdırlar ve evlerine ve ailelerine bağlıdırlar. Artık evlilik hayatlarının nasıl olacağını rahatlıkla tahmin edebilirsiniz. Ruh eşleriyle 20'li yaşlarında tanışırlar. Bu burcun yerlileri, yaşamda başarıya ulaşmalarına yardımcı olan sıkı çalışmalarıyla tanınırlar.

Burcunuza bakarak evlilik yaşınızı öğrenin! Ruh eşinizi bulmak için astrolojik ipucu - 8

ASLAN BURCU

Aslanlar son derece şefkatli, cömert, dürüst, açık ve otoriterdir. Para konularında gururlu ve şanslılar. Aşk konularında sahiplenici, tutkulu ve sadıktırlar. Sevgiye ihtiyaçları vardır ama inatçı yapıları nedeniyle sevgi onlara ulaşamaz. Ruh eşleriyle 27 ila 30 yaşları arasında tanışırlar.

Burcunuza bakarak evlilik yaşınızı öğrenin! Ruh eşinizi bulmak için astrolojik ipucu - 9

BAŞAK BURCU

Başaklar iyi analitik becerilere sahiptir. Başkaları tarafından ne kolay etkilenirler, ne de aldatılırlar. Ruh eşleriyle 24-28 yaşları arasında tanışırlar. Evlilik hayatları en hafif tabirle sıradandır.

Burcunuza bakarak evlilik yaşınızı öğrenin! Ruh eşinizi bulmak için astrolojik ipucu - 10

TERAZİ BURCU

Terazi yerlileri düşüncelerinde ve eylemlerinde kararlıdır. Harika bir öngörü ve sezgileri var. Geniş bir arkadaş ve tanıdık çevreleri var. Ruh eşleriyle 26-31 yaşları arasında tanışırlar. Ancak evliliklerinden nadiren memnun kalırlar.

Burcunuza bakarak evlilik yaşınızı öğrenin! Ruh eşinizi bulmak için astrolojik ipucu - 11

AKREP BURCU

Akrepler kararlı, bağımsız ve enerjiktir. Manyetik bir kişiliğe sahiptirler ve çok yönlüdürler. Ruh eşleriyle 25-30 yaşları arasında tanışırlar. Cinsel yaşamlarında çok talepkar, evde ise dogmatik ve baskıcıdırlar. Evliliklerinde sürekli sorunlarla karşılaşırlar.

Burcunuza bakarak evlilik yaşınızı öğrenin! Ruh eşinizi bulmak için astrolojik ipucu - 12

YAY BURCU

Son derece dürtüsel, coşkulu ve kararlıdırlar. Açık sözlüdürler ve bu nedenle düşman edinirler. Dost canlısı ve sosyaldirler. Ruh eşleriyle 27-30 yaşları arasında tanışırlar. Sıklıkla son anda evlenirler ve evliliklerinden nadiren memnun kalırlar.

Burcunuza bakarak evlilik yaşınızı öğrenin! Ruh eşinizi bulmak için astrolojik ipucu - 13

OĞLAK BURCU

Zihinsel olarak güçlü, kararlı ve tüm eylemlerinde bağımsızdırlar. Çalışkan olmalarının yanı sıra düşünürler de. Karamsar tavırları nedeniyle sıklıkla başkaları tarafından yanlış yorumlanırlar. Ruh eşleriyle 22-26 yaşları arasında tanışırlar. Aile hayatları genellikle sıkıntılıdır.

Burcunuza bakarak evlilik yaşınızı öğrenin! Ruh eşinizi bulmak için astrolojik ipucu - 14

KOVA BURCU

Kovalar kolayca incinebilen aşırı hassas insanlardır. Çoğunlukla kendilerinin kontrolünü kaybederler ve sonradan pişman olacakları şeyler söyler veya yaparlar. Sosyal olmalarına rağmen hayatta yalnızlıktan muzdariptirler. Ruh eşleriyle 27-30 yaşları arasında tanışırlar. Evlilik hayatları mutsuzdur.

Burcunuza bakarak evlilik yaşınızı öğrenin! Ruh eşinizi bulmak için astrolojik ipucu - 15

BALIK BURCU

Cömert, sempatik ve naziktirler. Kendilerine güvenildiklerini hissetmeleri koşuluyla, arkadaşlarına veya birlikte çalıştıkları herkese sadıktırlar. Genellikle tüm pozisyon ve sorumluluklarda başarılıdırlar. 20 yaşında ruh eşleriyle tanışırlar ve evlilik hayatları güzeldir.

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