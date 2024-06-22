Çapkınlığın kitabını yazan 6 burç! Dikkat, herkese mavi boncuk dağıtabilirler

Astrolojide bazı burçların flört yeteneği çok gelişmiş oluyor. Onlar insanlarla normal sohbet ederken de farkında olmadan flörtleşebiliyor. Astrolojideki bu burçlar genellikle çapkın burçlar olarak tanımlanıyor. Bu çapkın burçların özellikleri, ilişkileri de çok konuşuluyor. İşte çapkın olma ihtimali yüksek olan o 6 burç

Çapkınlığın kitabını yazan 6 burç! Dikkat, herkese mavi boncuk dağıtabilirler - 1

Astroloji hayatınızdaki insanlarla ilgili küçük ipuçlarına sahip olmanıza yardımcı olur. Astroloji meraklısı olan herkes de en çapkın burçları merak ediyor.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Çapkınlığın kitabını yazan 6 burç! Dikkat, herkese mavi boncuk dağıtabilirler - 2

Bazı burçlar enerjik ve dışa dönük yapıları sebebiyle çok kolay flört edebiliyorlar. Hatta bazıları ciddi ilişkilerden hızlıca uzaklaşabiliyor.

Çapkınlığın kitabını yazan 6 burç! Dikkat, herkese mavi boncuk dağıtabilirler - 3

Peki, en çapkın burç hangidir? İşte çapkınlık ihtimali diğer burçlara göre daha yüksek olan 6 burç.

Çapkınlığın kitabını yazan 6 burç! Dikkat, herkese mavi boncuk dağıtabilirler - 4


Kişilerin davranışlarını ve kaderlerini etkilediğine inanılan astroloji çalışma alanında birçok yorum bulunuyor.

Çapkınlığın kitabını yazan 6 burç! Dikkat, herkese mavi boncuk dağıtabilirler - 5

Bazı ortak özellikler üzerinde yoğunlaşan uzmanlar bu defa çapkınlığa dikkat çekti: Eşinizi seçerken o burçlara dikkat edin.

Çapkınlığın kitabını yazan 6 burç! Dikkat, herkese mavi boncuk dağıtabilirler - 6

İKİZLER BURCU

En çapkın burçların listesinde ilk sırada İkizler burcu yer alıyor. İkizler burcu yeni insanlar tanımayı ve yeni ortamlarda bulunmayı çok sever.

Çapkınlığın kitabını yazan 6 burç! Dikkat, herkese mavi boncuk dağıtabilirler - 7

Aşırı konuşkan ve sosyal bir burçtur. İkizler burçları özellikle bilgili ve hoş sohbet insanlar gördüklerinde kendilerine engel olamaz. Bu sebeple de ikizler burçları ilişkilerinde sadık kalmak konusunda çok zorlanır. İkizler burcu çapkınlığı bir eğlence olarak görür.

Çapkınlığın kitabını yazan 6 burç! Dikkat, herkese mavi boncuk dağıtabilirler - 8

ASLAN BURCU

Aslanların zahmetsizce flört etmesi genelde sempati ile karşılanır; zorlama veya ürkütücü gibi görünmez. Onların bölünmemiş dikkatine sahip olmaktan etkilenmemek ise çok zor.


Çapkınlığın kitabını yazan 6 burç! Dikkat, herkese mavi boncuk dağıtabilirler - 9

Öte yandan ilişkilerinde eğer yeterince tatmin olmuyorlarsa hemen yeni adayları değerlendirmeye geçerler.

Çapkınlığın kitabını yazan 6 burç! Dikkat, herkese mavi boncuk dağıtabilirler - 10

TERAZİ BURCU

Terazi burçları güzelliğine ve giyimine çok düşkün olur. Genellikle en güzel ve en yakışıklı insanlar Terazi burçlarından çıkar.

Çapkınlığın kitabını yazan 6 burç! Dikkat, herkese mavi boncuk dağıtabilirler - 11

Burcu ya da yükseleni Terazi olan bir kişi uzun süreli ilişkilerden çok kolay sıkılır. Sevgisini ve ilgini belli etmeyi çok sevse de gözleri başka birine anında kayabilir.

Çapkınlığın kitabını yazan 6 burç! Dikkat, herkese mavi boncuk dağıtabilirler - 12

Aşık olmayı çok seven Terazi burçları, sürekli başka insanlara karşı ilgi duyabilir. Terazi burçları bu sebeple uzun süreli ciddi ilişkiler yaşamakta zorlanır.

Çapkınlığın kitabını yazan 6 burç! Dikkat, herkese mavi boncuk dağıtabilirler - 13

YAY BURCU

Astrolojinin en gezgin burcu olan Yaylar, asla yerinde duramaz. Yeni yerler görmeyi ve yeni insanlar tanımayı çok severler. Yay burçları ilişkilerde monotonluktan çok sıkılır.


Çapkınlığın kitabını yazan 6 burç! Dikkat, herkese mavi boncuk dağıtabilirler - 14

Uzun süreli ilişkiler Yay burçlarına bir süre sonra sıkıcı gelebilir. Yay burçlarının enerjisine hiç kimse yetişemez. Onlar sürekli yeni maceraların peşinde koşmak isterler. Yay burçları insanlarla kolay kaynaşır ve samimiyet kurar. Doğal olarak flört etmekten de çok hoşlanırlar. Yay burçları bu özellikleri sebebiyle çapkın burçların listesinde yer alır.

Çapkınlığın kitabını yazan 6 burç! Dikkat, herkese mavi boncuk dağıtabilirler - 15

KOÇ BURCU

Koç burçları enerjik ve dışa dönük yapılarıyla herkesin ilgisini çeker. Bir ortama girdiğinizde Koç burçlarını hemen fark edersiniz. Koç burçları yerinde duramaz. Sürekli farklı ortamlarda bulunmak ister.

Çapkınlığın kitabını yazan 6 burç! Dikkat, herkese mavi boncuk dağıtabilirler - 16

Koç burçlarını yeni insanlar tanımayı da çok sever. Gönül işlerine çok meraklıdır. Bu sebeple de her an dürtülerine yeni düşebilirler. Koç burçları aşırı özgür ruhlu olur. Bir kişiye bağlanmakta zorlanırlar. İlişkilerden çok çabuk sıkılan Koç burçları hemen yeni maceralare yelken açabilir.

Çapkınlığın kitabını yazan 6 burç! Dikkat, herkese mavi boncuk dağıtabilirler - 17

KOVA BURCU

Kova burçları aşırı sosyal ve arkadaş canlısı olur. Sıcakkanlı ve samimi insanlar oldukları için herkesle çabuk kaynaşırlar. Kova burçları genellikle özgür ruhludur.

Çapkınlığın kitabını yazan 6 burç! Dikkat, herkese mavi boncuk dağıtabilirler - 18

Onların birine bağlı olmasını beklemek çok doğru olmaz. Özgürlüklerinin kısıtlandığını düşündüğü anda ilişkiden kaçmanın yollarını arar. Kova burçları birine gerçekten aşık olana kadar bağlanmayı istemez. Bu sebeple de farklı insanlarla flört etmekte çekinmezler.

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