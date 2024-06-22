Çapkınlığın kitabını yazan 6 burç! Dikkat, herkese mavi boncuk dağıtabilirler

Aşırı konuşkan ve sosyal bir burçtur. İkizler burçları özellikle bilgili ve hoş sohbet insanlar gördüklerinde kendilerine engel olamaz. Bu sebeple de ikizler burçları ilişkilerinde sadık kalmak konusunda çok zorlanır. İkizler burcu çapkınlığı bir eğlence olarak görür.