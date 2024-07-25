Deli mi yoksa dahi mi? IQ seviyesi Einstein ile yarışan 7 burç, sınırları zorlamayı severler

3- BAŞAK BURCU

Başaklar analitik ve detay odaklı bireylerdir. Keskin bir zekaya ve kalıpları ve tutarsızlıkları tespit etme konusunda keskin bir göze sahiptirler. Sistematik problem çözme yaklaşımları ve eleştirel düşünme yetenekleri, onları entelektüel olarak öne çıkarır.