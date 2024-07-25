Deli mi yoksa dahi mi? IQ seviyesi Einstein ile yarışan 7 burç, sınırları zorlamayı severler
Zekasıyla fark yaratan insanlar her zaman ilham kaynağı olmuştur. Çünkü zekasını ortaya koyan kişiler genellikle yaptıkları her işte fark yaratır. Astrolojide de bazı burçlar yüksek IQ seviyesi doğuştan şanslıdır. İşte astrolojide de yüksek IQ'su ile sınırlarını zorlayan burçların listesi...
Herkes zeki olmak ve fark yaratmak ister. Bazı burçlar bu konuda doğuştan şanslıdır. Astrolojideki bazı burçlar zeki olmalarıyla ve yüksek IQ'larıyla dikkat çekiyor.