Doğduğunuz gün meslek seçiminizi belirliyor! Hayatınızın sırrı doğum tarihinizde gizli, bu tarihte doğduysanız zengin olabilirsiniz

6 NUMARA

Bu sayı Venüs tarafından yönetilmektedir. Venüs bir lüks gezegenidir. Bununla yönetilen insanlar mücevher, kozmetik, resim, sanat vb. gibi lüks eşyalarla ilgili mesleklerde başarılı olurlar.

Bu insanlar ayrıca pahalı ipek malzemeleri, değerli taşlar, ultra modern ve sofistike ürünler, kozmetikler, aynalar, sandal ağacı üreticileri ve satıcıları olabilir. petrol ve moda ve müzisyenler.