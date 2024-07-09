Doğuştan savaşçı 5 burç! Pes etmek onların kitabında yazmaz

Ancak, çok önemli olan bu zor durumlarla nasıl başa çıktığımızdır. Bazıları kaçıp kaostan kaçınabilirken, her şeyi kafa kafaya alan ve sorun çözülüp çözülene kadar geri adım atmayan bazı cesur ruhlarımız var. Astrolojide de mücadeleci yapısıyla dikkat çeken burçlar var.



İşte en savaşçı ruhlu 5 burç