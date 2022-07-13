Astrolog Murat İpek'ten 11-17 Temmuz 2022 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… Sağlık ve para konularına dikkat edilmesi gereken bir Dolunay. \nOğlak burcunda bu hafta yaşanacak olan Dolunay genel itibarıyla olumlu durmakta ve fakat sağlığı ve parayı mercek altında tutmakta fayda var.\nAy’ın konumu: \n11-17 Temmuz 2022 haftasında Ay, Yay burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü de Balık burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.\nHaftanın Gökyüzü olayları: \nBu haftaya 13’ünde yaşayacağımız 21 derece Oğlak burcunda yaşayacağımız Dolunay damgasını vuracak. Dolunay genel itibariyle kuzey, güney ay düğümleri ile farkındalık gezegeni Uranüs’ü de içine alan olumlu bir görüntü verecek. Bu anlamda genel bir başlıkla tanımlarsak, özellikle iş ve kariyer odaklı gelişmeler için hoş bir haftadan da geçeceğiz diyebiliriz. Yeni başlangıçların haftasını yaşayacağız diyebiliriz.\nFakat, hafta sonuna kadar olayları çarpıtan Neptün ile bereket tanrıçası Venüs arasındaki sert görünüm bizi maddi, manevi konularda biraz hayal kırıklığına taşıması söz konusu olabilir. Buna dikkat etmekte fayda var derim. Hayalci, ayağı yerden kesik durum ve koşullar oluşabilir.\nHafta sonu ise çok daha makul ve rahat geçecek gibi görünmekte. Özellikle Merkür’ün yapacağı olumlu kontaklar bizi daha iyi hissettirirken, ağır abi Plüton un karşısında durması arada dedidiğim dedik sürtüşmelere neden olabilir. Kimlerle muhatap olduğunuza dikkat ederseniz sorun yaşamazsınız diyebilirim.\nMalum Ay, yeniaylar ve dolunayların olduğu burçlarla yorumlanır ve yükselen burcunuza göre de hangi alanda etkili olduğu bu yoruma dahil edilir. Bu bilgiyi de cebimize koyarak dolunay haftası bize sağlık ve para konusunda temkinli olduğumuz sürece herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımızı söylemekte.\n(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com) Koç\nBu haftanın en önemli olan olayı dolunay sizin; Kariyer ve toplumsal saygınlık ve tanınmışlığınız, organizasyon, yönetim ve iktidar kurduğunuz alanlar, aynı zamanda gelecek ile ilgili hedefleriniz ve işinizle ilgili konuları bir kere daha önünüze getirebilir. Ayrıca yakın çevrenizlede olumlu gelişmeler kurmamanız için bir neden görünmemekte. Boğa\nOğlak burcunda ki tutulma sizin Yüksek öğrenim hayatımız, yurtdışı ile olan ilişkilerimiz, diğer kültürlere karşı tutumu ve merak, hoşgörü ve hümanizm, uzak yolculuklar, yabancı ülkeleri gezip, görme ve uzun vadeli planları da içinde tutan konularda olacağı için bu veya buna benzer konularda etkili bir değişim kapınızı çalabilir. İkizler\nOğlak dolunayı bu hafta sizi Miras, evlilik yada ortak çalışmalara ait payların ve kazançların durumu, sezgileri, kişinin kendini dönüştürmesini, ruhsal gelişim gibi meseler ve tabi resmi işler, kamu, devlet alanındaki işlerinizle ilgili konularda hayli etkileyecekmiş gibi görünmekte. Bu nedenle devlet kapısıyla olan işleriniz varsa bitebilir veya yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Yengeç\nBu haftanın ana teması sizin için Eşiniz, ortaklıklarınız, toplumsal ilişkilerde işbirliğine yatkınlığınız, karşınızdaki kişilerle ilişkilerinizde nasıl bir tavır gösterdiğiniz, iş ortaklığı yada sosyal ilişkilerimizin kalitesi ve ayrıca açık düşmanlar, avukatlar, mahkemeler gibi ciddi konular olacakmış gibi durmakta. Ve ayrıca kariyer ve yurtdışı konularında da daha temkinli olmanız gerekebilir. Aslan\nOğlak burcunda ki dolunay sizi ; Sağlık durumumuz, sağlıklı beslenme, iş seçiminiz, iş yerindeki ilişkileriniz, nasıl bir çalışan olduğunuz ve iç disiplin ve sorumluluklarınızı ele alış biçiminizin yanında gündelik koşturmanızla ilgili mevzularda hareketlendirebilir. Sosyal konularda rahat ve fakat resmi işlerde ufak tefek sıkıntılar kapınızı çalacak olabilir. Temkinli olmanızda fayda var. Başak\nOğlak burcundaki dolunay bu hafta size; Fiziksel ve zihinsel olarak yaratıcılığınızı nasıl kullandığınız, çocuklarla olan ilişkiniz ve hayattan duyduğunuz neşe, sanat, hayal gücü, aşk ve kısa süreli ilişkilerinizi anlatan başlıklarda etkileyebilir kendinizi mümkün olduğunca akılcıl bir noktada tutmanızda fayda var diyebilirim. Terazi\nBu hafta sizin için ; Kökler, miras, ebeveynler, yuva, taşınmaz mallar, maddi mirasın yanı sıra genetik miras ve emlak işleri, taşınmalar, emeklilik konuları gibi başlıklarda hareketlilik olacak dersem yeridir. Dolunayın etkisi bu alanlarda okunurken diğer yandan ortaklık konuları varsa dikkatli olun ama diğer yandan da kariyer iş konularında da hoş fırsatlar kapınızı çalacak da olabilir. Dikkatinizi ayakta tutun. Akrep\nOğlak burcundaki bu tutulma sizin daha çok; Aile, kardeş, akraba, komşu gibi yakın çevre ile olan ilişkileriniz, her türlü görsel ve sözel iletişim, halkla ilişkiler, pazarlama, tanıtım ve kısa yollar ve kısa vadeli planlarınızda etkili olacak diyebiliriz. Keza aşk konusunda bu hafta çokta bir şey yapmamanız sizin iyi olurken, eğer resmi kuruluşlarla ve büyük şirketlerde işiniz varsa atılımda bulunabilirsiniz. Yay\nBu hafta oğlak burcundaki dolunay size; Üretim, bütçe, taşınabilir mallar gibi kazançlarla ilgili konular, para ve parayı nasıl kullanabileceğinizi alanları anlatan durumlarda hoş güzel gelişmelere neden olacakmış gibi görünmekte. O nedenle maddi konulara odaklanmanızda bir sakınca görmüyorum. Ama bu hafta emlak, tadilat, taşınma gibi konularada çok girmemenizde fayda var derim. Oğlak\nBu hafta tamda burcunuzun üzerinde gerçekleşeşek olan dolunay size; Hayata karşı nasıl bir pozisyon aldığınız, dışarıya verdiğiniz imaj ve kendiniz hakkında lacağınız kararlar doğrultusunda size hoş davetiyeler çıkarabilir. Bunu değerlendirmeniz sizin için gayet iyi olacaktır. Ve ayrıca evlilik ortaklık gibi konularda da çok daha olumlu bir süreç yine kapınızı çalabilir. Kova\nBu hafta yaşayacağınız dolunay Ortaya çıkarmak istemediğiniz gizli yanlarına dair bilgiler, kendinizi kısıtlanmış ve yalnız hissetmeniz ve ayrıca bilinçaltı ile ilgili bütün konularda sizi tekrar yenileyebilir. Tam olarak aşk ve para da dikkatli olmanız gereken bir haftadan geçeceksiniz gibi durmakta. Balık\nBu hafta dolunay sizin Sosyal konular başta olmak üzere, denekler, partiler ve tanımadığınız insanlar, kalabalıklar, yeni tanışmalar, popülerlik gibi konuları içeren alanınızda gerçekleşecek ve aynı zamanda emlak ve aile büyüklerinizle ilgili mevzularda gelişmeler olabilir. Serin kanlı olmanızda fayda var.