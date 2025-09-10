Dolunay takvimi: Ekim dolunayının tarihi

Ekim ayının gökyüzü takviminde dikkat çeken en önemli olaylardan biri dolunay olacak. Ay’ın en parlak hâliyle geceyi aydınlatacağı bu tarih, hem gökyüzü meraklıları hem de astrolojiyle ilgilenenler tarafından yakından takip ediliyor. Ekim dolunayı, geleneksel olarak hasat mevsimiyle ilişkilendiriliyor ve kültürden kültüre farklı anlamlar yüklense de doğanın döngüsünü hatırlatan önemli bir göksel olay olarak görülüyor.

Gökyüzü tutkunlarının merakla beklediği Ekim dolunayı için geri sayım başladı. Ay’ın en parlak ve en dolgun hâliyle geceyi aydınlatacağı bu özel an, hem doğa severler hem de astrolojiyle ilgilenenler için yılın önemli gökyüzü olayları arasında yer alıyor. Peki, Ekim ayındaki dolunay hangi tarihte gerçekleşecek?

EKİM DOLUNAYI NE ZAMAN?

2025 yılının Ekim ayındaki dolunay tarihi belli oldu. Ay, 7 Ekim 2025 Salı günü en parlak ve dolgun hâliyle gökyüzünde gözlemlenecek. Bu dolunay aynı zamanda "Süper Ay" olarak adlandırılıyor ve normalden daha büyük ile parlak görünecek.

DOLUNAYIN DOĞAL VE PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Uyku düzeni: Araştırmalara göre dolunay dönemlerinde bazı kişilerde uykuya dalma süresi uzayabilir, uykunun kalitesi azalabilir.

Duygusal yoğunluk: Dolunay ışığının parlaklığı ve sembolik anlamı, birçok kişide gerginlik, huzursuzluk veya duygusal dalgalanmalara sebep olabilir.

Enerji artışı: Bazı kişiler dolunay günlerinde daha hareketli, enerjik veya uykusuz hissedebilir.

Doğal çevre: Dolunay döneminde denizlerdeki gelgitler daha belirgin olur; bu, Ay’ın çekim gücünün artan etkisiyle ilgilidir.

KÜRESEL VE PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Tamamlanma & sonuçlanma: Astrolojide dolunay, yeniayda başlayan bir sürecin olgunlaşması, görünür hâle gelmesi ve sonuçlanması anlamına gelir.

Bırakma & arınma: Dolunay dönemlerinde eski alışkanlıkları bırakma, yeni bir düzene hazırlanma ritüelleri yaygındır.

İlişkiler & duygular: Dolunayın, özellikle ikili ilişkilerde duygusal yoğunluğu artırdığı, bastırılmış duyguları yüzeye çıkardığı söylenir.

Ritüeller: Pek çok kültürde dolunay zamanı meditasyon, niyet çalışmaları veya kutlamalarla değerlendirilir.

