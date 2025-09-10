Dolunay takvimi: Ekim dolunayının tarihi
Ekim ayının gökyüzü takviminde dikkat çeken en önemli olaylardan biri dolunay olacak. Ay’ın en parlak hâliyle geceyi aydınlatacağı bu tarih, hem gökyüzü meraklıları hem de astrolojiyle ilgilenenler tarafından yakından takip ediliyor. Ekim dolunayı, geleneksel olarak hasat mevsimiyle ilişkilendiriliyor ve kültürden kültüre farklı anlamlar yüklense de doğanın döngüsünü hatırlatan önemli bir göksel olay olarak görülüyor.
