Dolunay takvimi: Ekim dolunayının tarihi

DOLUNAYIN DOĞAL VE PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Uyku düzeni: Araştırmalara göre dolunay dönemlerinde bazı kişilerde uykuya dalma süresi uzayabilir, uykunun kalitesi azalabilir.



Duygusal yoğunluk: Dolunay ışığının parlaklığı ve sembolik anlamı, birçok kişide gerginlik, huzursuzluk veya duygusal dalgalanmalara sebep olabilir.



Enerji artışı: Bazı kişiler dolunay günlerinde daha hareketli, enerjik veya uykusuz hissedebilir.



Doğal çevre: Dolunay döneminde denizlerdeki gelgitler daha belirgin olur; bu, Ay’ın çekim gücünün artan etkisiyle ilgilidir.