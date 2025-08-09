Dolunayın etkileri: Dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

Enerji Artışı: Astrolojik yaklaşımlarda dolunayın, tamamlanma ve sonuçlanma enerjisi taşıdığı, insanların karar verme ve bitirme konularında daha istekli olduğu söylenir.



Yaratıcılık ve İlham: Sanatçılar ve yazarlar arasında dolunayın ilhamı artırdığına dair yaygın bir inanış vardır.



Toplumsal Yoğunluk: Bazı şehir efsanelerine göre dolunay dönemlerinde acil servis vakaları, tartışmalar veya hareketlilik artabilir (bilimsel kanıtı zayıftır).