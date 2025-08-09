Dolunayın etkileri: Dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

Ağustos ayının en parlak gökyüzü olaylarından biri olan dolunay için geri sayım başladı. Gökyüzü meraklılarının ilgiyle takip ettiği bu özel an, belirlenen tarih ve saatte izlenebilecek. Dolunay, gece boyunca gökyüzünde en parlak ve en büyük hâliyle gözlemlenerek izleyicilere görsel bir şölen sunacak.

Dolunayın etkileri: Dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? - 1

Gökyüzü tutkunlarının merakla beklediği dolunay, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü en parlak haline ulaşacak. Türkiye'de dolunay, yerel saatle 23:36 civarında doğacak ve gece boyunca sabaha kadar gökyüzünde net şekilde izlenebilecek.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Dolunayın etkileri: Dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? - 2

DOLUNAYIN ETKİLERİ

Gelgit Olayları: Ay’ın yerçekimi etkisi, özellikle denizlerde gelgitlerin (med-cezir) en yüksek seviyelere ulaşmasına neden olur. Dolunay dönemlerinde gelgit farkı daha belirgin olur.

Dolunayın etkileri: Dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? - 3

Işık Yoğunluğu: Dolunay geceleri doğal ışık seviyesi artar, bu da gece hayvanlarının davranışlarını (avlanma, göç, üreme gibi) etkileyebilir.

Uyku Düzeni: Bazı araştırmalar, dolunay zamanlarında uykuya dalma süresinin uzadığını ve derin uyku süresinin kısaldığını göstermektedir.

Duygusal Hassasiyet: Dolunayın, insanların ruh hâlinde dalgalanmalara, huzursuzluğa veya yoğun duygulara neden olabileceğine inanılır.


Dolunayın etkileri: Dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? - 4

Enerji Artışı: Astrolojik yaklaşımlarda dolunayın, tamamlanma ve sonuçlanma enerjisi taşıdığı, insanların karar verme ve bitirme konularında daha istekli olduğu söylenir.

Yaratıcılık ve İlham: Sanatçılar ve yazarlar arasında dolunayın ilhamı artırdığına dair yaygın bir inanış vardır.

Toplumsal Yoğunluk: Bazı şehir efsanelerine göre dolunay dönemlerinde acil servis vakaları, tartışmalar veya hareketlilik artabilir (bilimsel kanıtı zayıftır).

DAHA FAZLA GÖSTER