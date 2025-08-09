Dolunayın etkileri: Dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
Ağustos ayının en parlak gökyüzü olaylarından biri olan dolunay için geri sayım başladı. Gökyüzü meraklılarının ilgiyle takip ettiği bu özel an, belirlenen tarih ve saatte izlenebilecek. Dolunay, gece boyunca gökyüzünde en parlak ve en büyük hâliyle gözlemlenerek izleyicilere görsel bir şölen sunacak.
Gökyüzü tutkunlarının merakla beklediği dolunay, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü en parlak haline ulaşacak. Türkiye'de dolunay, yerel saatle 23:36 civarında doğacak ve gece boyunca sabaha kadar gökyüzünde net şekilde izlenebilecek.