Draconid ve Orionid meteor yağmurları ekim gökyüzünü aydınlatacak: En yoğun ne zaman görülebilecek?

Ekim ayında gökyüzü, yılın en etkileyici doğa olaylarından ikisine sahne olacak. Draconid ve Orionid meteor yağmurları, gökyüzü tutkunlarına unutulmaz bir manzara sunacak. Her yıl düzenli olarak gözlemlenen bu iki meteor yağmurunun en yoğun dönemleri, 8 Ekim ve 21 Ekim tarihlerinde yaşanacak. Uygun hava koşullarında, çıplak gözle gökyüzünde saatte onlarca meteor görmek mümkün olacak.

DRACONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Draconid Meteor Yağmuru, 6–10 Ekim tarihleri arasında izlenebilecek. En yoğun döneminin 8 Ekim Çarşamba akşamı olması bekleniyor. En iyi gözlem zamanı ise 8 Ekim gecesi hava karardıktan sonra başlayıp, 9 Ekim sabahının erken saatlerine kadar sürecek. Drakonidleri görmek isteyenlerin kuzey gökyüzündeki Ejderha (Draco) takımyıldızına yönelmeleri gerekiyor. SkyView Lite, Star Walk 2 veya Star Chart gibi ücretsiz astronomi uygulamaları, takımyıldızları bulmakta yardımcı olabilir.

NASA’nın verilerine göre, hava koşulları uygun olduğunda saatte yaklaşık 10 meteor gözlemlenebilir. Ancak bu yıl gökyüzünde parlayacak olan parlak dolunay, Draconidleri izlemeyi zorlaştırabilir. Meteorlar, 21P/Giacobini-Zinner kuyrukluyıldızının ardında bıraktığı kalıntılardan kaynaklanıyor.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Draconidleri kaçıranlar için gökyüzü şöleni bitmiyor. Sadece birkaç hafta sonra, Orionid Meteor Yağmuru en parlak dönemine ulaşacak. 26 Eylül’de başlayan ve 22 Kasım’a kadar sürecek olan Orionid yağmuru, 21 Ekim Salı gecesi zirveye çıkacak. En iyi gözlem zamanı, 21 Ekim gecesi gece yarısından önce başlayarak, 22 Ekim sabahı yaklaşık 02.00’ye kadar devam edecek.


Orionidler, adını aldığı Orion (Avcı) takımyıldızının çevresinde gözlemlenebiliyor. Kuzey yarımkürede gökyüzünün güneydoğu, güney yarımkürede ise kuzeydoğu yönüne bakmak gerekiyor. NASA, bu dönemde saatte ortalama 20 meteorun gökyüzünü süsleyeceğini, bazı meteorların ise parlak ateş topları (fireball) şeklinde görülebileceğini belirtiyor. Orionidler, ünlü Halley Kuyrukluyıldızı’nın (1P/Halley) geride bıraktığı toz ve kaya parçalarından oluşuyor.

NASA'NIN METEOR YAĞMURU TANIMI

NASA, meteor yağmurlarını şu şekilde açıklıyor:

"Meteor yağmurları, Dünya’nın bir kuyrukluyıldızın ardında bıraktığı toz ve kaya parçalarının bulunduğu yörüngeyi kesmesiyle, her yıl ya da belirli aralıklarla meydana gelir. Bu olaylara genellikle, meteorların gökyüzünde göründüğü bölgeye en yakın yıldız ya da takımyıldızın adı verilir."

