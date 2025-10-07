Draconid ve Orionid meteor yağmurları ekim gökyüzünü aydınlatacak: En yoğun ne zaman görülebilecek?
Ekim ayında gökyüzü, yılın en etkileyici doğa olaylarından ikisine sahne olacak. Draconid ve Orionid meteor yağmurları, gökyüzü tutkunlarına unutulmaz bir manzara sunacak. Her yıl düzenli olarak gözlemlenen bu iki meteor yağmurunun en yoğun dönemleri, 8 Ekim ve 21 Ekim tarihlerinde yaşanacak. Uygun hava koşullarında, çıplak gözle gökyüzünde saatte onlarca meteor görmek mümkün olacak.
