Draconid ve Orionid meteor yağmurları ekim gökyüzünü aydınlatacak: En yoğun ne zaman görülebilecek?

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Draconidleri kaçıranlar için gökyüzü şöleni bitmiyor. Sadece birkaç hafta sonra, Orionid Meteor Yağmuru en parlak dönemine ulaşacak. 26 Eylül’de başlayan ve 22 Kasım’a kadar sürecek olan Orionid yağmuru, 21 Ekim Salı gecesi zirveye çıkacak. En iyi gözlem zamanı, 21 Ekim gecesi gece yarısından önce başlayarak, 22 Ekim sabahı yaklaşık 02.00’ye kadar devam edecek.





