Empati duygusu en güçlü 5 burç: Sezgileri sayesinde herkese destek oluyorlar

Empati duygusu, başkalarının hislerini anlama ve onlara duyarlılık gösterme yeteneğiyle ilgilidir. Astrolojiye göre, bazı burçlar doğuştan daha empatik olabilir. İşte empati seviyesi yüksek olan burçlar:



BALIK BURCU



Balık burçları insanlara "hayır" demekten hiç hoşlanmaz. Gerek özel gerekse iş yaşamında hep ince ruhlu davranır.



Balık burçları sürekli fedakarlık yaparak çevrelerine destek olmaya çalışır. Üstün sezgileri sayesinde herkesin sorunlarını çözmeye çalışır.



Balıklar, Zodyak’ın en vefalı burçlarındandır. Hem maddi hem de manevi anlamda zor durumda olan birini gördüklerinde bir şeyler yapmadan rahat edemezler.





