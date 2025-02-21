En acımasız 5 burç: Kolayca affetmezler!
Kin tutmanın iyi olmadığı, çünkü bu süreçte sadece size zarar verdiği sıklıkla söylenir. Ancak bazen bunun sizin elinizde olmadığı anlaşılıyor çünkü kişinin doğduğu burç, kişinin genel kişiliğinde rol oynayabilir. Doğası gereği oldukça acımasız ve hataları affetmeyen bazı burçlar var .
AKREP BURCU
23 Ekim ile 21 Kasım arasında doğan insanlar yoğun duyguları ve hafızalarıyla bilinirler. Bu, Akreplerin güvenini kıran veya onlara ihanet eden birini affetmesini zorlaştırır. İlişkilerinde sadakate çok değer verirler ve aldatıldıklarında çok uzun süre kin tutabilirler ve bu onlara yakın biri olsa bile.