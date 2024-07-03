En bencil burçlar belli oldu! Kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmezler

4-BAŞAK BURCU

Başak burçlarının kıskanç olduğu çok belirgindir. Başkaları iş fırsatını ya da bekledikleri ödülü güvence altına aldığında kıskançlıktan çıldırırlar.



Başaklar son derece çalışkan ve titiz insanlar olur. Onlar bir işi başarabilmek için çok fazla çalışırlar. Ancak rakiplerinden biri başak burcundan daha ii işler ortaya çıkardığında onu aşağı çekmenin yollarını arar. Bütün çabasını rakibini yenebilmek ve zirveye oturabilmek için kullanır.