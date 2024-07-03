En bencil burçlar belli oldu! Kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmezler

Bencil insanlar hayatlarında sadece kendilerini düşünür. Onlar için kendi istekleri ve düşünceleri önemlidir. Sadece kendi çıkarlarını gözeten bu kişiler çevrelerindeki hiç kimseyi umursamaz. Astrolojide de bencilliğiyle ön plana çıkan bazı burçlar var. En bencil burç hangisidir? diye merak ediyorsanız bu listeye bir göz atın.

En bencil burçlar belli oldu! Kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmezler - 1

Astrolojideki bazı burçlar bencil olma eğilimde olabilir. Bu burçlar genellikle kendi çıkarlarını ve isteklerini düşünür.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

En bencil burçlar belli oldu! Kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmezler - 2

Bencil burçlarla bir hayat sürdürmek kolay değildir. Çünkü onlar sadece kendi fikirlerinin doğruluğunu kabul eder ve çevresindeki hiç kimse onlar için önemli değildir.

İşte en bencil burçların listesi...

En bencil burçlar belli oldu! Kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmezler - 3

1-BOĞA BURCU

Boğa burcunun ana hedeflerinden biri rahat, mutlu ve lüks bir yaşam sürmek olabilir. Ama herkesin bunu karşılaşayabilmesi mümkün olmaz. Bu nedenle Boğalar, diğer insanların kendilerinden daha başarılı olduğunu gördüklerinde onları çok kıskanırlar.

En bencil burçlar belli oldu! Kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmezler - 4

Kendilerinden daha iyi bir hayat yaşadıkları için başkalarını kötü hissettirebilirler. Boğa burçları istedikelerini başaramdığında çılgına dönebilir.

En bencil burçlar belli oldu! Kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmezler - 5

2-YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları sevmeyi ve sevilmeyi çok önemser. Dolayısıyla her zaman ilgi isterler ve başkalarının kendilerinden fazla ilgi gördüğünü hissettikleri anda çılgına dönebilirler.

En bencil burçlar belli oldu! Kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmezler - 6


Bir başkasının daha popüler olması yengeç burçlarını sinirlendirebilir. Sevdiklerini ve arkadaşlarını çok önemseyen yengeç burçları, onlara her zaman kıymet verir. Aynı değeri kendisi göremediğinde gözü kara biri olabilir.

En bencil burçlar belli oldu! Kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmezler - 7

3-ASLAN BURCU

Nazik olabilecekleri kadar bencil de olabilirler. Aslanlar gizlice kendilerini başkalarının ne istediğinden daha çok düşünürler. Her zaman sorumlu olan kişi olarak güçlerini kaybetmeye dayanamazlar.

En bencil burçlar belli oldu! Kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmezler - 8

Başkaları gülümsüyorsa, mutsuz olduklarında Aslanlar onları gölgede bırakmaya çalışır. Aslan burcu olan kişiler her zaman en iyi olmaya çalışır. Eğer kendilerinden daha üstün birini görürlerse bu onların bencil yönlerini hemen ortaya çıkarır. Tüm ilgiyi üzerinde toplayabilmek için elinden geleni yapar.

En bencil burçlar belli oldu! Kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmezler - 9

4-BAŞAK BURCU

Başak burçlarının kıskanç olduğu çok belirgindir. Başkaları iş fırsatını ya da bekledikleri ödülü güvence altına aldığında kıskançlıktan çıldırırlar.

Başaklar son derece çalışkan ve titiz insanlar olur. Onlar bir işi başarabilmek için çok fazla çalışırlar. Ancak rakiplerinden biri başak burcundan daha ii işler ortaya çıkardığında onu aşağı çekmenin yollarını arar. Bütün çabasını rakibini yenebilmek ve zirveye oturabilmek için kullanır.

En bencil burçlar belli oldu! Kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmezler - 10

5-TERAZİ BURCU

Teraziler, mutlulukları söz konusu olduğunda taviz vermezler. Başarılı olana ve hayatlarından memnun olana kadar durmadan çalışırlar.

Teraziler çok motive edici insanlar olsalar da, başkalarını mutlu görmeye dayanamayan içcel olarak bencil insanladır. Başkaları kendilerinden daha mutlu olduğunda çok huzursuz ve sinirli davranabilirler.

En bencil burçlar belli oldu! Kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmezler - 11

6-AKREP BURCU

Akrep burçları her zaman hayattan zevk almak ister. Tüm planlarını adım adım gerçekleştirerek harika bir yaşam sürmenin hayâlini kurarlar. Her zaman başarılı olan tek kişi olmak için uğraşırlar.

İşler istediği gibi gitmediğinde intikam almak için çeşitli planlar yaparlar ve herkese hayatı zehir ederler. Başkalarının kendilerinin önüne geçtiğini hissettiği anda korkuç şeyler yapabilirler.

Koç, İkizler, Yay, Oğlak, Kova ve Balık, başkalarının başarılı olduğunu görmekten mutluluk duyar. Asla kıskançlık duygusunu içlerinde barındırmaz ve bencil davranmazlar.

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