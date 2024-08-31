En cesur 5 burç! Gözü kara olarak biliniyorlar, sınırları zorlamak onların işi

AKREP BURCU

Dönüşüm gezegeni Plüton tarafından yönetilen Akrepler, her türlü engeli aşmalarına yardımcı olacak derin bir iç güce sahiptir. Cesaretleri her zaman yüksek sesle ya da bariz şekilde ortaya çıkmaz, ancak dayanıklılık ve kararlılıklarında açıkça görülür. Akrepler, duygularının ve önemsedikleri kişilerin şiddetli koruyucularıdır.



Durum ne kadar zor olursa olsun korkularıyla yüzleşirler ve daha da güçlenirler. Hayatın zorluklarının üstesinden bu kadar kararlı bir şekilde gelme yetenekleri onları en cesur burçlardan biri yapar.