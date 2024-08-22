En duygusal 5 burç! Aşırı iyi niyetli ve hassaslar

5- AKREP BURCU

Akrep burçları çok duygusaldır. Ancak onların hisleri diğer burçlara göre biraz daha derindir. Akrepler yoğun, tutkulu ve çok sadık olurlar.



Balık ve Yengeç burcunun aksine, duygularıyla biraz daha özeldirler. Olumsuz duygular hissederlerse kendilerine çok zarar verebilirler.