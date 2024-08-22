En duygusal 5 burç! Aşırı iyi niyetli ve hassaslar

Çevrenizdeki bazı insanların fazla hassas ve kırılgan olduğuna şahit olabilirsiniz. Onlar fazlasıyla duygusal oldukları için hayatlarında yolunda gitmeyen olaylar söz konusu olduğuna çok üzülebilirler. Astrolojiye ilgili olan herkes en duygusal burç hangisidir? diye merak ediyor. İşte hassas kalpli burçların listesi...

En duygusal 5 burç! Aşırı iyi niyetli ve hassaslar - 1

Astrolojiye göre her burcun kendine özgü tanımlayıcı kişilik özellikleri vardır. Bazı özellikler kişilerin çok duygusal olmasına neden olabilir.

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En duygusal 5 burç! Aşırı iyi niyetli ve hassaslar - 2

En duygusal burçlar duygularını kontrol etmekte zorluk çekerler. Çok fazla öfkeleniyorsanız veya ağlıyorsanız listedeki en duygusal burçlarından biri olabilirsiniz.

En duygusal 5 burç! Aşırı iyi niyetli ve hassaslar - 3

1- BALIK BURCU

En duygusal burçlar arasında balık burcu ilk sırada yer alıyor. Balık burcu olan kişiler duygulara çok değer verirler ve saygısızlığa veya incinmeye dayanamazlar.

Balık burçları yaşadıkları en ufak bir olumsuz olayda hemen göz yaşı dökeler. Kalpleri çok çabuk kırılır. Üzülmeye ve incelmeye dayanamazlar.

En duygusal 5 burç! Aşırı iyi niyetli ve hassaslar - 4

2- YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları da en duygusal burçlar arasında yer alır. Duygularını kontrol edebilmek konusunda başarılı değillerdir.

Yengeç burçları ailesine ve çevresine çok düşküdür. Herkesle empati kurmayı sever. Yengeç burcu olan kişiler duyguları konusunda çok şeffaf olur. Açıkca duygularını belli eder ve aynı davranışı karşı taraftan da bekler.Yengeç burçları anlaşılmadığını düşündüğünde çok kırılgan olur.

En duygusal 5 burç! Aşırı iyi niyetli ve hassaslar - 5

3- BOĞA BURCU

Boğa burçlarının kalbi çok hassatır. Aşırı merhametli bir burç olduğu için yardım etmeyi çok severler.

Boğa burçları, genellikle duygusallığını göstermek istemez. Ancak içten içe her şeyi kendine dert edinebilir. Boğa burçları çok üzüldüğünde ve kırıldığında içe kapanır. Hatta günlerde evden çıkmaz.

En duygusal 5 burç! Aşırı iyi niyetli ve hassaslar - 6

4- TERAZİ BURCU

Terazi burçları duygularını belli etmek konusunda çok şeffatır. Sevdiklerinde tüm kalpleriyle seven terazi burçları eğer kırılırsa hayattan bir daha asla zevk alamaz.

Terazi burçları sevilmediklerini düşündüğünde çok hassas olur. Çünkü onlar sevgilerini çok yoğun yaşar. Çevrelerinde sevilmediklerini hissettikleride toparlanmaları zaman alır.

En duygusal 5 burç! Aşırı iyi niyetli ve hassaslar - 7

5- AKREP BURCU

Akrep burçları çok duygusaldır. Ancak onların hisleri diğer burçlara göre biraz daha derindir. Akrepler yoğun, tutkulu ve çok sadık olurlar.

Balık ve Yengeç burcunun aksine, duygularıyla biraz daha özeldirler. Olumsuz duygular hissederlerse kendilerine çok zarar verebilirler.

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