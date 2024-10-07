En flörtöz 6 burç: İlk adımı atmaktan çekinmezler

2- TERAZİ BURCU

Terazi burcu genellikle flört etme konusunda inisiyatif alır çünkü potansiyel bir partnerle dengeli ve uyumlu bir bağlantı kurmak isterler. Başkalarının kendilerini özel ve değerli hissetmelerini sağlama konusunda yeteneklidirler, bu da onları romantik bir bağ kurmak için ilk adımı atma konusunda rahat kılar.