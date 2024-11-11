En garantici 3 burç belli oldu: Her adımlarını düşünerek atıyorlar! ''Risk'' en sevmedikleri kelime
Bazı bireyler, konfor alanından çıkmayı pek tercih etmezler. Risk almak, onlar için cazibeli bir eylem değildir. Her adımlarını hesap ederek atarlar. Bireylerin davranışlarının gezegenlere göre şekillenebileceğini savunan astroloji, bazı burçların bu konuda daha garantici olduğunu savunur. İşte risk almaktan hiç haz etmeyen 4 burç:
BAŞAK BURCU
Toprak grubu üyesi olan başak burcu, aklına gerçek anlamda yatmayan hiçbir işin altına girmez. Onlar her zaman yarınlarını düşünerek yaşarlar. Başak burcu insanları, bu özellikleri nedeniyle çevreleri tarafından sık sık anı yaşamamakla suçlanırlar. Hem kendilerine hem de çevrelerine karşı acımasızca eleştirel olan başak burçlarını, yeni bir düzene ikna etmek epey zordur, çünkü konuyu her boyutuyla ele alırlar, bu da harekete geçmelerini zorlaştırabilir.