En garantici 3 burç belli oldu: Her adımlarını düşünerek atıyorlar! ''Risk'' en sevmedikleri kelime

BAŞAK BURCU

Toprak grubu üyesi olan başak burcu, aklına gerçek anlamda yatmayan hiçbir işin altına girmez. Onlar her zaman yarınlarını düşünerek yaşarlar. Başak burcu insanları, bu özellikleri nedeniyle çevreleri tarafından sık sık anı yaşamamakla suçlanırlar. Hem kendilerine hem de çevrelerine karşı acımasızca eleştirel olan başak burçlarını, yeni bir düzene ikna etmek epey zordur, çünkü konuyu her boyutuyla ele alırlar, bu da harekete geçmelerini zorlaştırabilir.