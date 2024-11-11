En garantici 3 burç belli oldu: Her adımlarını düşünerek atıyorlar! ''Risk'' en sevmedikleri kelime

Bazı bireyler, konfor alanından çıkmayı pek tercih etmezler. Risk almak, onlar için cazibeli bir eylem değildir. Her adımlarını hesap ederek atarlar. Bireylerin davranışlarının gezegenlere göre şekillenebileceğini savunan astroloji, bazı burçların bu konuda daha garantici olduğunu savunur. İşte risk almaktan hiç haz etmeyen 4 burç:

En garantici 3 burç belli oldu: Her adımlarını düşünerek atıyorlar! ''Risk'' en sevmedikleri kelime - 1

BAŞAK BURCU

Toprak grubu üyesi olan başak burcu, aklına gerçek anlamda yatmayan hiçbir işin altına girmez. Onlar her zaman yarınlarını düşünerek yaşarlar. Başak burcu insanları, bu özellikleri nedeniyle çevreleri tarafından sık sık anı yaşamamakla suçlanırlar. Hem kendilerine hem de çevrelerine karşı acımasızca eleştirel olan başak burçlarını, yeni bir düzene ikna etmek epey zordur, çünkü konuyu her boyutuyla ele alırlar, bu da harekete geçmelerini zorlaştırabilir.

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En garantici 3 burç belli oldu: Her adımlarını düşünerek atıyorlar! ''Risk'' en sevmedikleri kelime - 2

BOĞA BURCU

Risk almamak konusunda zodyağın en dikkat çeken grubu toprak grubudur. Boğa burcu da tıpkı başak burcu gibi bir toprak grubu üyesidir. Boğa burcu insanları, kadın erkek fark etmeksizin konforlarına aşırı derecede düşkündürler. Bu nedenle özellikle yeni bir iş ya da partner, gözlerini korkutabilir. Çünkü yeni bir düzene alışmak zorunda kalma fikri bile keyiflerini kaçırır. Bu nedenle eski alışkanlıklarını bırakmakta epey zorlanabilirler.

En garantici 3 burç belli oldu: Her adımlarını düşünerek atıyorlar! ''Risk'' en sevmedikleri kelime - 3

YENGEÇ BURCU

Duygusal özellikleriyle ön plana çıkan yengeç burçları da bir karara varana kadar her ihtimali düşünürler. Beyinlerindeki terazide, sürekli yeni kararların eksileri ve artıları tartılır. Özellikle yengeç kadınları, romantik ilişklerinde yenilikten kaçınırlar. Rutin, onlar için kaybedilmemesi gereken bir nimettir. Bu nedenle partnerlerini incitmemeye özen gösterirler. Ancak yengeç erkekleri için durum farklıdır. Şıpsevdi özellikleriyle tanınan yengeç erkekleri, daha çok kariyer konularında risk almaktan ve yenilikten kaçınır.

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