En güvenilir burç: İhanet onların kitabında yazmıyor

OĞLAK BURCU

Astrolojideki en güvenilir burçlar arasında ilk sırada Oğlak burcu yer alır.

Oğlak burçları sonucu ne olursa olsun asla yalan söylemez. Dürüstlük onlar için önemlidir. Çevresindeki her insanın da en az kendisi kadar düsürt ve güvenilir olmasını ister.



Oğlak burçları çevresindeki her insana destek olur. Ayakları yere sağlam bastığı için herkese ilham verirler. Oğlak burçlarının güçlü duruşu güven verir.