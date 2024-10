En güvenilir burç: İhanet onların kitabında yazmıyor

BOĞA BURCU

Boğa burçları, sevdiği insanlaa ihanet etmeyi aklından bile geçirmez. Hayatındaki insanlara ve işine bağlı olur. Boğa burçları kimsenin hakkında olumsuzluk düşümez. Arkadan iş çevirmez. Her şeyi olduğu gibi yaşar.



Boğa burçlarının yaşamlarında ufak tefek yalanlara bile yer yoktur. Dürüstlükleriyle her an ön plana çıkarlar. Boğa burçları güvenilir oldukları için çevresindeki her insan ondan destek görür.