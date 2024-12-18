En iyi eşler bu burçlardan çıkıyor: Onlarla mutsuz olmak imkansız

Boğalar partnerlerine karşı oldukça şefkatlidir ve çoğu sevgilerini düşünceli eylemler ve fiziksel yakınlık yoluyla ifade etmeyi sever. Aşık olduklarında çok sabırlı ve kararlıdırlar, bu da bir ilişkinin iniş çıkışlarını iyi bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur ve böylece partnerlerine hem sevgi hem de istikrar sağlarlar.