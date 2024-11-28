En kinci 5 burç: Sevdiklerine dahi acımasız olabilirler

OĞLAK BURCU

22 Aralık ile 19 Ocak arasında doğan Oğlaklar, hayatta çalışkan, pratik ve disiplinlidir. Bu, onları dürüst olmayan insanlara ve hata yapanlara karşı daha az hoşgörülü yapar. Ancak, onları daha affetmez yapan şey, birileri ilişkilerinde onları aldattığında ortaya çıkar.