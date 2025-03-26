En kötü çiftler bu burçlardan çıkıyor: Anlaşabilmeleri çok zor
Birinin arkadaş canlısı, içe dönük veya dışa dönük olup olmadığını ortaya çıkarmaktan, diğer burçlara mensup kişilerle uyumluluğuna kadar astroloji tüm bunları ve çok daha fazlasını ortaya çıkardığını iddia eder. Buna göre, belirli burçlardaki insanlar bir çift olarak eşleştirildiklerinde birbirlerindeki en kötüyü ortaya çıkarabilirler. Ve bu nedenle, evlilikleri ve ilişkileri iniş çıkışlarla doludur, bu da uzun vadede sürdürülmesini zorlaştırır. Peki, astrolojide birbiriyle hiç anlaşamayan burçlar hangisi?
KOÇ VE YENGEÇ
Koç bir ateş burcudur, oysa Yengeç bir su burcudur ve bu yüzden iyi anlaşamazlar. Bir su burcu oldukları için, Yengeç burcuna sahip kişiler çok hassastır; Koç burcunda doğan kişiler ise dinamik ve açık sözlüdür. Ve bu yüzden, Koç burcu genellikle istemeden de olsa Yengeç'in duygularını incitmektedir. Bu, aralarında çok fazla yanlış anlaşılmaya da neden olabilir.