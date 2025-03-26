En kötü çiftler bu burçlardan çıkıyor: Anlaşabilmeleri çok zor

KOÇ VE YENGEÇ

Koç bir ateş burcudur, oysa Yengeç bir su burcudur ve bu yüzden iyi anlaşamazlar. Bir su burcu oldukları için, Yengeç burcuna sahip kişiler çok hassastır; Koç burcunda doğan kişiler ise dinamik ve açık sözlüdür. Ve bu yüzden, Koç burcu genellikle istemeden de olsa Yengeç'in duygularını incitmektedir. Bu, aralarında çok fazla yanlış anlaşılmaya da neden olabilir.