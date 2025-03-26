En kötü çiftler bu burçlardan çıkıyor: Anlaşabilmeleri çok zor

Birinin arkadaş canlısı, içe dönük veya dışa dönük olup olmadığını ortaya çıkarmaktan, diğer burçlara mensup kişilerle uyumluluğuna kadar astroloji tüm bunları ve çok daha fazlasını ortaya çıkardığını iddia eder. Buna göre, belirli burçlardaki insanlar bir çift olarak eşleştirildiklerinde birbirlerindeki en kötüyü ortaya çıkarabilirler. Ve bu nedenle, evlilikleri ve ilişkileri iniş çıkışlarla doludur, bu da uzun vadede sürdürülmesini zorlaştırır. Peki, astrolojide birbiriyle hiç anlaşamayan burçlar hangisi?

En kötü çiftler bu burçlardan çıkıyor: Anlaşabilmeleri çok zor - 1

KOÇ VE YENGEÇ

Koç bir ateş burcudur, oysa Yengeç bir su burcudur ve bu yüzden iyi anlaşamazlar. Bir su burcu oldukları için, Yengeç burcuna sahip kişiler çok hassastır; Koç burcunda doğan kişiler ise dinamik ve açık sözlüdür. Ve bu yüzden, Koç burcu genellikle istemeden de olsa Yengeç'in duygularını incitmektedir. Bu, aralarında çok fazla yanlış anlaşılmaya da neden olabilir.

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En kötü çiftler bu burçlardan çıkıyor: Anlaşabilmeleri çok zor - 2

BALIK VE YAY

Balık bir su burcudur ve Yay bir ateş burcudur. Ve bu nedenle, bu burçlarda doğan insanlar kişilikleri ve mizaçları bakımından oldukça farklıdır. Yay burcu açık sözlü, dinamik ve maceracıdır, Balık burcu ise duygusal, hassas ve empatiktir. Yay burcunun açık sözlü doğası, Balık burcunu bilmeden incitebilir ve evliliklerinin zaman testinden geçmesini zorlaştırabilir.


En kötü çiftler bu burçlardan çıkıyor: Anlaşabilmeleri çok zor - 3

İKİZLER VE AKREP

İkizler burcu oyuncu ve neşeliyken, Akrep burcu yoğun ve derin duygusaldır. İlişkilerde, Akrep burcu partnerlerine karşı sahiplenici olarak bilinirken, İkizler burcu bireyler olarak gelişmek için bağımsızlığa ihtiyaç duyar. Bu nedenle, İkizler ve Akrep arasındaki ilişki zordur. Evlenirlerse, birçok zorlukla karşılaşabilirler; evliliklerini yürütmek için çok fazla sabır ve anlayışa ihtiyaç duyarlar.


En kötü çiftler bu burçlardan çıkıyor: Anlaşabilmeleri çok zor - 4

OĞLAK VE ASLAN

Oğlak bir toprak burcudur, Aslan ise bir ateş burcudur. Oğlaklar çalışkan, disiplinli ve çekingen olarak bilinir. Öte yandan, Aslanlar genellikle gürültülü, arkadaş canlısı, gururludur ve ilgi odağı olmayı severler. Zıt kişilikleri nedeniyle, Aslanlar Oğlakları çok ciddi bulabilirken, Oğlaklar Aslanları çok dramatik bulabilir.


En kötü çiftler bu burçlardan çıkıyor: Anlaşabilmeleri çok zor - 5

BOĞA VE KOVA

Boğa ve Kova çifti gelenek ve yenilikle ilgilidir. Boğa burcunda doğan insanlar rutini, rahatlığı ve istikrarı sever. Kova ise değişimleri sever ve kaos içinde büyür. Kova yaratıcıdır ve özgürlüklerine sahip olmayı severler.

En kötü çiftler bu burçlardan çıkıyor: Anlaşabilmeleri çok zor - 6

Kişiliklerindeki bu fark, evliliklerinin yürümesini zorlaştırabilir. Boğa, Kova'nın güvenilmez olduğunu düşünebilirken, Kova, Boğa'nın çok inatçı veya değişmek için yavaş olduğunu düşünebilir.

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