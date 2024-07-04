En lider burçlar belli oldu! Yönetici olmak için doğmuşlar, iş dünyası onlardan sorulur

Aslan burçları herkes arasında eşit iş bölümü yapar. İşlerin zamanında teslim edilmesi için çok iyi planlama yaparlar.

Tatlı sert tavırları ile otoritesini sağlarlar. Ancak Aslan burcu olanlar iş yaparken yolunda gitmeyen şeyler karşısında çok kolay sinirlenebilir.