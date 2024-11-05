En manipülatör erkekler bu burçlardan çıkıyor! Onlarla flört etmeden önce iki kere düşünün: Saman altından su yürütüyorlar

AKREP BURCU ERKEĞİ

Su grubu üyesi olan akrep burçları, sezgisel olmalarıyla bilinir. Şüpheleri tarafından yönetilen akrepler, kafalarında türlü senaryolar kurmaya bayılırlar. Öyle ki bazen kendilerini bu senaryolara o kadar çok kaptırırlar ki, gerçek ve hayal ayrımını yapmakta zorlanabilirler.

Romantik ilişkilerde de aynı tavrı sürdüren akrep erkekleri, güvene ve mahremiyete her şeyden daha çok önem verir. Herkesin kendisine güven borcu varmış gibi davranırlar. Ancak konu kendi sadakatlerine geldiğinde sınırları yoktur. İçlerinden geldiği gibi yaşayıp dürtülerinin onları yönlendirmesine izin verirler. Bunu eleştiren partnerlerini ise çeşitli akıl oyunları ve iletişim becerileriyle manipüle ederler. Akrep burcu erkekleriyle ilişki yaşayan birçok kadın, günün sonunda kendi doğrularını sorgulamaya başlar çünkü akrep erkeği, altı boş sözlerini dolu gibi göstermekte oldukça ustadır.