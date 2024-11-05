En manipülatör erkekler bu burçlardan çıkıyor! Onlarla flört etmeden önce iki kere düşünün: Saman altından su yürütüyorlar

Son yıllarda adını sık sık duyduğumuz manipülasyon kelimesi, insanların zihinlerini etkilemek, düşünce ve davranışlarını yönlendirmek için çeşitli yöntemler kullanılmasına denir. Bu yöntemler sırasında, manipülatör kişi kendi çıkarları için karşısındaki insana duygu sömürüsü de yapabilir. Gökyüzündeki gezegen hareketlerinin insan karakteri hakkında yol gösterici olabileceğini öne süren astrolojiye göre en manipülatör erkekler bu 3 burçtan çıkıyor.

En manipülatör erkekler bu burçlardan çıkıyor! Onlarla flört etmeden önce iki kere düşünün: Saman altından su yürütüyorlar - 1

AKREP BURCU ERKEĞİ

Su grubu üyesi olan akrep burçları, sezgisel olmalarıyla bilinir. Şüpheleri tarafından yönetilen akrepler, kafalarında türlü senaryolar kurmaya bayılırlar. Öyle ki bazen kendilerini bu senaryolara o kadar çok kaptırırlar ki, gerçek ve hayal ayrımını yapmakta zorlanabilirler.

Romantik ilişkilerde de aynı tavrı sürdüren akrep erkekleri, güvene ve mahremiyete her şeyden daha çok önem verir. Herkesin kendisine güven borcu varmış gibi davranırlar. Ancak konu kendi sadakatlerine geldiğinde sınırları yoktur. İçlerinden geldiği gibi yaşayıp dürtülerinin onları yönlendirmesine izin verirler. Bunu eleştiren partnerlerini ise çeşitli akıl oyunları ve iletişim becerileriyle manipüle ederler. Akrep burcu erkekleriyle ilişki yaşayan birçok kadın, günün sonunda kendi doğrularını sorgulamaya başlar çünkü akrep erkeği, altı boş sözlerini dolu gibi göstermekte oldukça ustadır.

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En manipülatör erkekler bu burçlardan çıkıyor! Onlarla flört etmeden önce iki kere düşünün: Saman altından su yürütüyorlar - 2

YENGEÇ ERKEĞİ

Yengeç burcu erkekleri, ilk bakışta epey masum görünürler ancak zaman geçtikçe, bu masum görüntünün yalnızca bir kılıf olduğu anlaşılır. Aileye oldukça önem veren yengeç erkekleri, anlayışlı bir partnere denk geldiklerinde onu asla kaçırmazlar. Özellikle hassas kişiliğe sahip kadınları tercih etmelerinin sebebi ise manipülasyon becerilerini daha rahat şekilde sergileme isteklerinden gelir.

Akrep burcuyla aynı grubun üyesi olan yengeçlerin de sezgileri kuvvetlidir. Ancak bunu akrep gibi felaket senaryoları kurmak için değil, insanları tartıp biçmek için kullanırlar. Bir yengeç erkeğiyle romantik bir ilişki yaşıyorsanız, çoğunlukla onun isteklerine göre hareket edeceğinizi bilmeniz gerekir. Çünkü gerek duygu sömürüsü gerek konuşma kabiliyetleriyle istediklerini elde etmedikleri anlar çok nadirdir.

En manipülatör erkekler bu burçlardan çıkıyor! Onlarla flört etmeden önce iki kere düşünün: Saman altından su yürütüyorlar - 3

BAŞAK BURCU ERKEĞİ

Eleştiri dendiğinde ilk akla gelen başak burçları, kendi doğrularına o kadar inanırlar ki, dünyada herkesin kendileriyle aynı fikirde olması gerektiğini düşünürler. Onlar için doğru öznel değildir, yalnızca bir tanedir.

Başak erkekleri, bu katı tavrı ilişkilerine de yansıtırlar. Partnerlerini kendi düşünce kalıplarına sokmaya çalışıp onların üzerinde psikolojik baskı kurarlar. Ancak başak erkekleri, yengeç ve akrepten farklı olarak bunu kasten yapmaz. Karşısındaki insanı manipüle ettiğinin farkında bile değillerdir. Bu nedenle manipülatör olmakla suçlandıklarında neye uğradıklarını şaşırırlar.

Ancak yine de burçların insan karakteri üzerinde doğrudan etkisi olmadığını, karakter ve yetişme tarzının da kişilik oluşumu üzerinde etkili oduğunu unutmamak gerekir. Astroloji, bilimsel bir disiplin değildir.

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