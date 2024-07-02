En sinirli burçlar belli oldu! Bu burçlar "Mazeretim var asabiyim ben" diyor, öfkeleri her şeyi yakıp küle çeviriyor
Astrolojideki bazı burçlar çok kolay bir şekilde öfkelenebilir. Hayatlarındaki herhangi bir olumsuz durum onları adeta çılgına çevirebilir. Çok kolay bir şekilde sinirlenen bu burçların öfkeleri hızlı bir şekilde de geçebilir. Astroloji meraklısı olan herkes son günlerde en sinirli burçları merak ediyor. En sinirli burç hangisidir? İşte yanıtı...
Astroloji, gök cisimlerinin insan yaşamı ve olaylar üzerindeki potansiyel etkilerini inceleyen bir disiplindir.
Genellikle burçlar, gezegen hareketleri, yıldız konumları ve diğer göksel olaylar üzerinden insanların karakterini, davranışlarını ve kaderini yorumlama amacı taşır.