En tehlikeli burçlar: Onları sakın karşınıza almayın

Astrolojideki bazı burçların tehlikeli yanları bulunabilir. Bu burçlar öfkelendiklerinde gözleri adeta kimseyi görmez. Onlara bir hata yaptığınızda affı olmaz ve hayatları boyunca size düşman olabilirler. Peki, astrolojideki en tehlikeli burç hangisidir? İşte yanıtı.

En tehlikeli burçlar: Onları sakın karşınıza almayın - 1

İşte astrolojideki en tehlikeli burçların listesi...

1- AKREP BURCU

Akrep burçlarının öfkeleri sarsıcıdır. Asla rol yapmayan akrep burçları eğer sizi düşmanı olarak görüyorsa bunu çekinmeden açıkca yüzünüze gösterir.

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En tehlikeli burçlar: Onları sakın karşınıza almayın - 2

Akrep burçlarının kin duygusu çok fazla olduğu için intikam almadan asla kimseyi bırakmaz. Her hareketi planlanmış olan akrep burçları, intikam almak için doğru zamanı bekler. Bu sebeple akrep burçlarıyla asla karşı karşıya gelmemeniz gerekir.

En tehlikeli burçlar: Onları sakın karşınıza almayın - 3

2- BOĞA BURCU

Boğa burcu astrolojide en inatçı burç olarak bilinir. Onlar aşırı öfkeli kişiler olurlar ve boğa burçlarını asla kızdırmamanız gerekir. Aranızdaki konunun öfkeye neden olacağını bildiğiniz zaman onlara sakın yaklaşmayın.

Boğa burçları, içinde çok fazla konu biriktirdiği için dokunduğunuz anda çok sinirli davranışlar gösterebilir. Sizi hayat boyu düşmanı olarak kabul edebilirler.

En tehlikeli burçlar: Onları sakın karşınıza almayın - 4

3- YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları genellikle sakin ve duygusal bir yapıda olur Ancak yengeç burçlarını sinirlendiğinizde sizi hemen düşmanı olarak kabul eder ve duygu fırtınasına boğar.

Yengeç burçları sinirlendiklerinde çok tehlikeli olabiliyor. Her şeyi size anlatmaa kalkarak duygularınızı alt üst edebilir hatta sizin dedikodunuzu herkesle yapabilirler. Cümleleri zehirli olan yengeç burçlarının bu tavrıyla mücadele edemebilmek zor olabilir

En tehlikeli burçlar: Onları sakın karşınıza almayın - 5

4- YAY BURCU

Yay burçlarının neşeli ve umursamaz özelliklerinin yanında çok hassas bir kalbi vardır. Yay burçları, gerçekten üzüldüklerinde kin tutarlar.

Yay burçlarının kini asla geçmez ve o zehri size gösterebilmek için elinden geleni yapar. Yay burçları hiç beklemediğiniz bir anda patavatsız cümleleriyle ya da yersiz davranışlarıyla sizden intikamını almaya çalışır.

En tehlikeli burçlar: Onları sakın karşınıza almayın - 6

Eğer bir yay burcu gerçekten sizi düşmanı olarak görmeye başladıysa yaptığınız şakalar bile onu rahatsız eder.

Koç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Oğlak, Kova ve Balık'ın da kötü yanları vardır ve onlar da sinirlenir. Ancak yukarıda saydığımız 4 burç kadar kinci olmazlar.

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