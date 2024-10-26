En tehlikeli burçlar: Onları sakın karşınıza almayın

3- YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları genellikle sakin ve duygusal bir yapıda olur Ancak yengeç burçlarını sinirlendiğinizde sizi hemen düşmanı olarak kabul eder ve duygu fırtınasına boğar.



Yengeç burçları sinirlendiklerinde çok tehlikeli olabiliyor. Her şeyi size anlatmaa kalkarak duygularınızı alt üst edebilir hatta sizin dedikodunuzu herkesle yapabilirler. Cümleleri zehirli olan yengeç burçlarının bu tavrıyla mücadele edemebilmek zor olabilir