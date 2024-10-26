En tehlikeli burçlar: Onları sakın karşınıza almayın
Astrolojideki bazı burçların tehlikeli yanları bulunabilir. Bu burçlar öfkelendiklerinde gözleri adeta kimseyi görmez. Onlara bir hata yaptığınızda affı olmaz ve hayatları boyunca size düşman olabilirler. Peki, astrolojideki en tehlikeli burç hangisidir? İşte yanıtı.
İşte astrolojideki en tehlikeli burçların listesi...
1- AKREP BURCU
Akrep burçlarının öfkeleri sarsıcıdır. Asla rol yapmayan akrep burçları eğer sizi düşmanı olarak görüyorsa bunu çekinmeden açıkca yüzünüze gösterir.