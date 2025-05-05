En zeki burçlar: Yüksek akılları fark yaratıyor

Zekâ birçok farklı biçimde ortaya çıkabilir: duygusal zeka, mantıksal zeka, yaratıcı zeka vb. Bu sıralama, genel analiz kabiliyeti ve problem çözme becerilerine dayalıdır. Her burcun kendine özgü güçlü yönleri olduğu unutulmamalıdır. Ancak astrolojideki bazı burçlar keskin zekalarıyla diğer burçlardan ayrılabilir. Peki, en zeki burç hangisidir?