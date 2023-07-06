Güneş Sirius kavuşumu nedir, ne zaman gerçekleşir? (Sirius Yıldızı ne ifade ediyor?)
Sirius Güneş Kavuşumu, nadir görülen bir doğa olayı olarak kabul ediliyor. Bu kavuşum, Güneş'in tropikal Yengeç burcunun 14. derecesinde yer alan Sirius yıldızı ile bir araya gelmesiyle oluşur. Sirius, birçok eski kültür tarafından uzun süredir saygı görüyor ve Ruhsal Güneşimiz olarak kabul ediliyor. Peki, Güneş Sirius kavuşumu nedir, ne zaman gerçekleşir?
Her yıl temmuz ayının ilk haftasında, Dünya ile Sirius yıldızı arasında kutsal bir kavuşum gerçekleşiyor. Yılda bir kez gerçekleşen bu önemli gün, şans ve mutluluk günü olarak kabul ediliyor.
Çoğu uygarlık Sirius Güneş Kavuşumu'nun olduğu günü yılın en şanslı günü olarak kabul eder.