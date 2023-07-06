Güneş Sirius kavuşumu nedir, ne zaman gerçekleşir? (Sirius Yıldızı ne ifade ediyor?)

Her yıl temmuz ayının ilk haftasında, Dünya ile Sirius yıldızı arasında kutsal bir kavuşum gerçekleşiyor. Yılda bir kez gerçekleşen bu önemli gün, şans ve mutluluk günü olarak kabul ediliyor.

Çoğu uygarlık Sirius Güneş Kavuşumu'nun olduğu günü yılın en şanslı günü olarak kabul eder.