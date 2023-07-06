Güneş Sirius kavuşumu nedir, ne zaman gerçekleşir? (Sirius Yıldızı ne ifade ediyor?)

Sirius Güneş Kavuşumu, nadir görülen bir doğa olayı olarak kabul ediliyor. Bu kavuşum, Güneş'in tropikal Yengeç burcunun 14. derecesinde yer alan Sirius yıldızı ile bir araya gelmesiyle oluşur. Sirius, birçok eski kültür tarafından uzun süredir saygı görüyor ve Ruhsal Güneşimiz olarak kabul ediliyor. Peki, Güneş Sirius kavuşumu nedir, ne zaman gerçekleşir?

Güneş Sirius kavuşumu nedir, ne zaman gerçekleşir? (Sirius Yıldızı ne ifade ediyor?) - 1

Her yıl temmuz ayının ilk haftasında, Dünya ile Sirius yıldızı arasında kutsal bir kavuşum gerçekleşiyor. Yılda bir kez gerçekleşen bu önemli gün, şans ve mutluluk günü olarak kabul ediliyor. 

Çoğu uygarlık Sirius Güneş Kavuşumu'nun olduğu günü yılın en şanslı günü olarak kabul eder.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Güneş Sirius kavuşumu nedir, ne zaman gerçekleşir? (Sirius Yıldızı ne ifade ediyor?) - 2

Sirius Güneş kavuşumu 3 Temmuz ile 7 Temmuz arasında gerçekleşiyor ancak en önemli gün 6 Temmuz olarak belirtiliyor.

Güneş Sirius kavuşumu nedir, ne zaman gerçekleşir? (Sirius Yıldızı ne ifade ediyor?) - 3

Bugüne Sirian günü denilmektedir. Bu zamanda gelecek ile ilgili planlar yapmak, dua etmek, dilek dilemek ayrıca kalıcı olmasını istediğiniz işlerinizi başlatmak için uygun bir zamandır.

Güneş Sirius kavuşumu nedir, ne zaman gerçekleşir? (Sirius Yıldızı ne ifade ediyor?) - 4

SİRİUS YILDIZI NE İFADE EDİYOR?

Sirius ya da Akyıldız, Büyük Köpek Takımyıldızı’nda yer alan bahar ayında kuzey yarı küreden görülebilen gece gökyüzünün en parlak yıldızıdır. Türkçe’de Akyıldız ismiyle bilinen Sirius, -1,47 olan görünür kadiri bakımından, görünür kadiri olarak kendine en yakın olan Canopus’a oranla iki kat daha parlaktır.

Sirius, aynı zamanda, yer aldığı takımyıldızdaki ön plana çıkmasından dolayı, geleneklerde köpek-yıldız olarak da adlandırılır. Bu yıldız pek çok mitolojik ve folklorik öykülere Güneş’ten bağımsız bir biçimde konu olabilmiştir. Sirius’un helyak doğuşu antik Mısır’da Nil Nehri’nin taşmalarını, antik Yunan’da “köpek günleri”nin (kavurucu sıcak günler) başlangıcını işaret ediyordu. 

Güneş Sirius kavuşumu nedir, ne zaman gerçekleşir? (Sirius Yıldızı ne ifade ediyor?) - 5

Eski Şamanik kültürlerde, Sirius'un Tanrılara açılan bir portal olduğuna inanılıyordu ve Sirius Geçidi üzerinden yapılan yolculukların İlahi mesajlar getirdiği söyleniyordu.

Ayrıca Sirius'un cennete açılan kapı olduğuna ve ruhlarımızın bu diyarı terk edip bir sonrakine geçmek için seyahat etmesi gereken yer olduğuna inanılıyordu.

Modern astrolojide, Sirus aynı zamanda özgürlüğün titreşimini de elinde tutar. Enerjisi, sınırlamaları kaldırmamıza ve gerçek benliklerimizi ifade etmekte özgür hissetmemize yardımcı olabilir.


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