Güneş tutulmasının burçlara etkileri (20 Nisan 2023 - 29 derece Koç burcunda Güneş tutulması nedir?)

Koç burcunda hayli zor bir tutulma!

Yılın en zor tutulması!

Tutulma, dünyada şiddeti ve radikal gelişmeleri tetiklerken, bizde ise zorlanacak olsak da bir şekilde halk için olumlu olacak diyebiliriz.

Bu yılın en önemli gökyüzü olayı 20 Nisan 2023 saat 06.13’te, 29 derece Koç burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulmasıdır dersem çok da abartmış sayılmam.

“29 derece Koç astrolojide nedir?” diye baktığımızda bu bitiş derecesi bize ego, din veya tarikat liderlerini, sporcuları, kaşifleri, politikacıları, önemli liderleri, suçluları, özellikle erkekler ve erkeklerle ilgili konuları, iş insanlarını, cinayete meyilli kişileri, bıçak ve bunun gibi kesici alet kullanılan meslekleri ve aynı zamanda iddiacılık, sürekli rekabete girme ve ispat etme isteği, kimlik problemlerini, harekete geçme ya da geçirme, doğru zamanda doğru şeyi yapabilme gücü gibi konuları anlatmaktadır.

Bunun yanında, 29 derece Koç burcunda Alrisha Sabit Yıldızı bulunmaktadır. Mars ve Merkür doğasında bir yıldızdır. Sabit bir burç olan Boğa’ya geçmeden önce, hissedilen yüksek enerjiyi dengeleme çabasını fazlasıyla anlatır. Bu sabit yıldızın çok da masum olduğunu söyleyemeyiz.

Tutulmaya, birincil derecede hayli olumsuz bir biçimde etkileyecek olan, güç delisi Plüton eşlik etmekte. Zaten 29 derecede tema olarak fazla eril ve güç savaşlarına açık bir tutulma yaşarken bir de bu sevimsiz Plüton'un işin içine olumsuz bir yerden katılması durumu daha da dramatikleştirecek diyebilirim. Fakat ucundan olumlu destek veren bir diğer sevimsiz Satürn’ün doğası kötücül de olsa bu tutulmayı bir nebze daha yaşanabilir kılacak.

Türkiye’nin doğum haritasında ise tutulma 11. ev dediğimiz, müttefik ülkeleri, sosyal hizmetleri, ulusal amaçları, lokal yönetimleri ve danışmanları anlatan alanda gerçekleşecek ve Türkiye’nin satıcılar, esnaflar, halk, olgun kadınlar, günlük hayat, topluluklar, yağmur, okyanuslar, hasat gibi konuları anlatan Ay’ına iyi bir görünümde olacak.

Çok belli ki bu tutulma dünyada şiddeti ve radikal gelişmeleri tetiklerken bizde ise yine zorlansak da bir şekilde halk için olumlu bir gelişmeye neden olacak veya halkı çok etkilemeyecek de diyebiliriz.

Peki bu tutulma neyi tetikleyebilir? Öncelikle, liderlerin inatlaşarak bir kriz yaratıp savaş çıkarmalarına neden olabilir. Yerel yöneticilere, liderlere suikastler, itibar düşürücü komplolar düzenlenebilir ve tabii terör nedeniyle huzursuz günler geçirme olasılığını artırabilir. Keza olmasını asla istemem ama küresel boyutta 11 Eylül olaylarına benzer bir olayı da yine bu tutulma tetikleyebilir. Gizli saklı devlet yönetiminde ne var ne yok ortaya saçılabilir.

Umarım bu zor ve hayli güçlü tutulma hepimiz için iyi kapılar açar ve bize dokunmadan geçer gider. Burcunuz için genel anlamda bu tutulma sizi hangi temalarda etkileyeceğini aşağıda okuyabilirsiniz.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com